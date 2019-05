Jelgavā meklē dalībniekus “X faktora” šovam

Garas dalībnieku rindas, satraukums un dungošana pie izvēlētās dziesmas – tā Zemgales Olimpiskajā centrā aizritējusi muzikālā realitātes šova “X Faktors” 3.sezonas dalībnieku atlase.

Muzikālā realitātes šova “X Faktors” vadītājs Markus Riva norādīja, ka Jelgavā pulcējās kupls dalībnieku skaits, turklāt kā ierasts, pilsēta izcēlusies ar spilgtiem un talantīgiem dalībniekiem. Šā gada atlasē konkursa organizatori bija saņēmuši vairāk nekā 80 dalībnieku pieteikumus, bet uz reģistrāciju bija ieradušies arī vairāki interesenti, kuri iepriekš, dalību pasākumā nebija pieteikuši. Dalībnieki uz atlasi bija sabraukuši ne tikai no dažādām Zemgales vietām, bija arī tādi, kas mērojuši ceļu no citām pilsētām un pat no Sanktpēterburgas, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

“X Faktors “ organizatori norāda, ka jelgavnieki, kuriem nav bijusi iespēja ierasties uz atlasi Zemgales Olimpiskajā centrā, ir aicināti piedalīties atlasēs citās pilsētās – 8. maijā – Rēzeknē, 9. maijā – Jēkabpilī, 10. maijā – Talsos, 11. maijā – Valmierā. Atlases rezultāti tiks paziņoti, organizatoriem personīgi sazinoties ar dalībniekiem. Labākie no reģionālajām atlasēm vasaras izskaņā tiksies atlases finālā Rīgā. Šova 3. sezonu vadīs Markus Riva un, tāpat kā iepriekš, dalībnieku sniegumu vērtēs žūrija – Aija Auškāpa, Intars Busulis un Reinis Sējāns.

Foto: Jelgavas pašvaldība