Jelgavas kamerorķestris Otrajos Ziemassvētkos aicina uz koncertu

Uz Ziemassvētku koncertu “Debesis ir tevī” trešdien, 26. decembrī, pulksten 16 Jelgavas Kultūras namā aicina Jelgavas kamerorķestris.

Koncertā skanēs Valta Pūces “Adventus lucis”, Riharda Dubras “The Mystery of His Birth”, Gijas Kančeli “Kapote” un tradicionālās Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules. Solisti – Aija Vītoliņa, Rihards Mačanovskis, Inese Romancāne, Katrīna Paula Felsberga, Kārlis Klotiņš (čells), Inita Āboliņa (akordeons). Diriģents – Aigars Meri.

Koncertu vadīs Liene Jakovļeva.

