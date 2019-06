Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju kolektīvs "Rudens roze" svin 15. jubileju un aicina uz starptautisku festivālu

“No rozēm krāsu savā dzīvē ievīt un viegli dejā soļus mīt.” Arvien prātā paturot savu moto, jau 15. jubileju svinēs Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju kopa “Rudens roze”, 15. jūnijā pulksten 13 Jelgavas Kultūras namā aicinot uz starptautisku senioru deju festivālu “Baltijas dejas rožu vainagā”, informē Jelgavas Latviešu biedrības valde.

Festivālā kopā ar jubilāriem dejos “Vakarvējš” no Jelgavas novada Vircavas, “Garroze” no Ozolnieku novada Salgales, “Sens, tik sens” no Jelgavas novada Glūdas, “Veldze” no Jaunolaines, “Vēlreiz” no Bauskas, “Mežrozītes” no Priekuļu novada, kā arī ārzemju viesi – “Sügiskulla Leedid” un “Päripidi” no Kanepi pilsētas Igaunijā, kā arī “Pinavija” no Telšiem un “Monajupė” no Pluņģes Lietuvā. Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju kopa “Rudens roze” dibināta 2004. gada 3. februārī. Šis ir pirmais un vienīgais šāda veida kolektīvs Jelgavā. Horeogrāfa Ilgvara Pauniņa vadībā dejotāji apgūst dažādu tautu dejas gan ar lēnāku, gan straujāku tempu, veidojot sarežģītas figūras un deju soļus. Pašlaik kolektīvā aktīvi dejo 16 dāmas un divi kungi, daļa dalībnieku – jau visus 15 gadus. “Rudens roze” aktīvi piedalās Jelgavas Latviešu biedrības pasākumos, Dzejas dienās, senioru deju festivālos un svētku pasākumos gan Jelgavā, gan Latvijas novados. Dejotāji guvuši atzinību par piedalīšanos starptautiskos senioru deju festivālos Lietuvas pilsētās Telši (2018) un Klaipēda (2015). Starptautisko senioru deju festivālu “Baltijas dejas rožu vainagā” atbalsta Jelgavas pašvaldība, Jelgavas pašvaldības iestāde “Kultūra” un Jelgavas Latviešu biedrība. Foto: Jelgavas Latviešu biedrības arhīvs