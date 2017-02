Pagājušajā nedēļas nogalē Jelgavas 19. Starptautisko Ledus skulptūru festivālu apmeklēja vairāk nekā 85 tūkstoši skatītāju. Ņemot vērā, ka lielo skulptūru apskate bija apgrūtināta, no otrdienas, 14.februāra, Pasta salā ledus skulptūras no pulksten 12 līdz 21 varēs apskatīt bez maksas. Plānots, ka skulptūras varēs apskatīt trīs dienas vai kamēr to ļaus laika apstākļi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāve Līga Klismeta.

Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, festivāla norises vietā drošības apsvērumu dēļ tika uzstādīti cilvēku plūsmu regulējoši nožogojumi pie ieejas lielo skulptūru teltī. Tā kā ledus skulptūras ir trausli ledus veidojumi, lai pasargātu tās no mainīgajiem laika apstākļiem, skulptūras bija novietotas zem jumta.

Pasta salu apmeklēja 85 tūkstoši cilvēku, un lielākais apmeklētāju pieplūdums bija sestdienas pēcpusdienā. Sestdien un svētdien Pasta sala bija atvērta apmeklētājiem no pulksten 11 līdz pēdējam apmeklētājam.

Savukārt autotransportam tika izveidotas papildus stāvvietas pilsētas centrā. Nedēļas nogalē Jelgavu šķērsoja vairāk nekā 111 tūkstoši transporta vienību (piektdien – 40 630, sestdien – 40 209, svētdien – 30 060). Tas ir četras reizes vairāk nekā parastā nedēļas nogalē.

Ar katru gadu pieaug ledus skulptūru festivāla popularitāte un organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas ikvienam apmeklētājam par pacietību un sapratni!

Lielākā ledus skulptūru festivāla Ziemeļeiropā 2017.gada tēma bija «Karnevāls» un tēlnieki izveidoja 30 mazās individuālās skulptūras un 15 lielās ledus komandu skulptūras, kā arī ledus bāru, sniega un foto skulptūras. 19.Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā notika no 10. līdz 12.februārim.

FOTO: Raitis Puriņš