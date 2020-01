Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta izstāde “Portreti’’ (FOTO)

Apvienojot Ata Luguza, Jura Zēberga un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbus, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā atklāta izstāde “Portreti”.

A.Luguzs, viens no izstādē redzamo portretu autoriem, stāsta, ka iecere par šādu izstādi radusies jau sen. Viņš mācījies gan Valkas Mākslas skolā, gan Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, taču negulētās naktis, kas tika pilnībā veltītas darbiem, lika zust vēlmei un iedvesmai turpināt iesākto. Pirms trīs gadiem Atis ārzemēs uzstādīja stendus vērienīgām mākslas izstādēm. Skatoties uz darbiem, atkal radās iedvesma darboties pašam. “Pamēģināju, uzgleznoju vienu no šajā izstādē redzamajiem portretiem. Radās sajūta, ka izdodas, taču pamazām tas zuda, jo tehniski bija grūti. Tas viss kaut kā jāsajūt, bet es to nevarēju, jo ilgu laiku šo nodarbi biju atstājis novārtā. Atkal mazliet pazīmēju, bet vajadzēja iedvesmu un emocijas, kas rodas, apmeklējot izstādes un apskatot citu mākslinieku darbus. Apmeklēju vēl dažas izstādes un uzgleznoju nākamo portretu, kas arī redzams izstādē. Tad radās doma par savu izstādi, taču sapratu, ka man nav tik daudz darbu, tādēļ vajadzēja iesaistīt vēl kādu mākslinieku.”

Izstāde apskatāma līdz 3.februārim.

Visu rakstu lasiet 9.janvāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa