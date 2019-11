Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks ideju foruma „TEDxRiga 2019” tiešraide no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina ikvienu iedvesmoties labākai dzīvei un sekot līdzi ideju foruma „TEDxRiga 2019” tiešraidei, kas 22. novembrī tiks translēta no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB). Šogad šis būs jau astotais „TEDxRiga” forums, kurā visas dienas garumā savās idejās dalīsies vairāk nekā 20 atzīti runātāji un mākslinieki. Šogad foruma tēma būs „Together” jeb „Kopā”, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Prestižās TED kustības nacionālā mēroga ideju forums „TEDxRiga” ik gadu pulcē dažādu jomu profesionāļus no Latvijas un ārzemēm – zinātniekus, uzņēmējus, radošo industriju pārstāvjus un citus – izcilības, kuri dalās ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem. Septiņu gadu laikā uz “TEDxRiga” skatuves kāpuši 149 runātāji un mākslinieki, kuru vēstījumi "TEDx" “Youtube” kanālā skatīti teju divus miljonus reižu.

Sadarbībā ar LNB konference tiešraidē bez maksas būs skatāma vismaz 16 Latvijas reģionālajās un astoņās augstskolu bibliotēkās, tostarp arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē, Akadēmijas ielā 26. Tiešraide notiks no pulksten 9 līdz pulksten 17.30, taču ikviens var pievienoties skatītāju pulkam sev ērtā laikā. Ieeja ir bez maksas.

Kā foruma runātāji jau izziņoti bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, uzņēmēja un piedzīvojumu meklētāja Olga Kotova, “zero waste” aktīviste Laura Arnicāne, mūziķis Ralfs Eilands, ekonomists un pasniedzējs Arnis Sauka, režisors un scenārists Andris Gauja, klaviermeistars Dāvids Kļaviņš un citi.

Par “TEDxRiga 2019” vadmotīvu izvēlēts “Together” jeb “Kopā”. “Šī gada “TEDxRiga” tēma vērš uzmanību uz to, ka kopībā mēs ne tikai esam vairāk un stiprāki. Īsteni spēcīgā kopībā ir arī cieņa pret dažādību un individualitāti, vairākuma atbildība pret mazākumu, veiksmes un ietekmes dalīšana ar tiem, kam nav tā veicies. Un šādā kopībā mēs varam īstenot ko diženāku kā to, ko varam cerēt sasniegt katrs individuāli. Šis ir arī Baltijas ceļa 30. jubilejas gads — labs brīdis, lai palūkotos atpakaļ un apzinātos, kas ir īstena kopība un kāds ir tās spēks. Par to pasākumā atgādinās arī katrs no runātājiem, jo viņu pieredzes stāsti var stiprināt un iedvesmot ikvienu no mums,” uzsver „TEDxRiga” organizatoru komandas pārstāvis Pāvils Jurjāns.

Ar ideju foruma programmu var iepazīties mājaslapā tedxriga.com. Pasākuma oficiālās valodas būs angļu un latviešu, kā arī tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.



Foto: publicitātes