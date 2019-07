Jelgavas poliklīnikā atklās fonda” Nāc līdzās!” fotogrāfiju izstādi “Es ieraudzīju...”

16. jūlijā pulksten 13 Jelgavas poliklīnikas trešajā stāvā notiks fonda “Nāc līdzās!” 3.fotogrāfiju izstādes “Es ieraudzīju...” atklāšana. Izstādē skatāmas gan ilggadējo fonda dalībnieku – jauniešu ar īpašām vajadzībām fotogrāfijas, gan jaunpienācēju – Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas audzēkņu darbi, informē Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Anda Alksne.

Fotogrāfijās varam ieraudzīt visdažādākos mirkļus, kuri “ieskrējuši acīs”. Katrs no tiem nes līdzi kādu noteikta brīža īpašo sajūtu, asociācijas. Svešiniekam sakrautie malkas klucīši būs vien koku grēda, taču Kristiānai tajā slēpjas daudz emociju, jo tā ir viņas vecmāmiņas liepa. Kādam Roberta priedīte neko neizteiks, bet tikai viņš un Anna zina, kā priedīte atceļojusi no Zemgales “Nāc līdzās!” meža stādīšanas talkas, ka Roberts šo priedīti pats stādījis, un tās ir viņa Mājas. Mēs varam tikai minēt, kāpēc Dāvis tulpes nosaucis par apburtajiem ziediem... Aiz katras no šīm fotogrāfijām ir kāds stāsts. Varbūt vērotājs ieraudzīs ko citu, bet arī tas būs stāsts. Izstādē var aplūkot 10 jauno autoru 24 sajūtu stāstus.

Izstāde Jelgavas poliklīnikā būs apskatāma no 16. jūlija līdz 30. augustam.

Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!” ir sabiedriskā labuma organizācija, kā aicinājums ir dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā.

Jauniešiem zināšanas un ievirzi fotogrāfiju uzņemšanā konsultēja Latvijā pazīstamais fotomākslinieks Jānis Deinats.

Foto: Nāc līdzās!