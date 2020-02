Aizvadītajā nedēļā Jelgavas tēlnieku komanda Kārlis Īle un Maija Puncule izcīnīja 2. vietu 17. Edmontonas Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā “Ice on Whyte”. Savukārt, Leikluisā notiekošajā 26. Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā “Ice Magic” K. Īlem pirmā vieta zibens skulptūru turnīrā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Gaile.

No 22. līdz 24. janvārim Kanādas pilsētā Edmontonā norisinājās 17. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls “Ice on Whyte”, kurā ar panākumiem startēja ar Latvijas tēlnieku komanda Kārlis Īle un Maija Puncule. Mākslinieki konkursa laikā radīja vairāk nekā trīs metrus augstu skulptūru “Lietus”, tajā attēlojot stilizētas sievietes tēlu ar lietussargu. “Šī sieviete, izbauda lietus deju, atgādinot, ka ir jāpriecājas par katru mirkli, kas mums tiek dots.” Žūrijas vērtējumā darbs ieguva 2. vietu, savukārt konkursa mākslinieki to novērtēja, kā vislabāko, rezultātā iegūstot mākslinieku atzinības balvu.

Festivālā kopā piedalījās 8 komandas, pārstāvot tādas valstis kā Japāna, Kanāda, Nīderlande, ASV, Irāka, Meksika, Malaizija un Latvija. Kā stāsta paši mākslinieki, “Kanādā notiekošajiem ledus skulptūru festivāliem raksturīgs tas, ka dalībniekiem jādemonstrē ne tikai mākslinieciskās prasmes, bet arī fiziskās spējas. Katra komanda saņem 15 ledus blokus (viena bloka izmēri – 1m x 0,5m x 0,25 m, svars 125 kg), kas 34 stundu laikā jāpārveido savā iecerē. Tāpat ledus mākslas darbu tapšanā nevar tikt pielietoti jebkādi tehniskie celšanas instrumenti, skulptūras tiek veidotas izmantojot tikai komandas dalībnieku roku spēku.”

Savukārt Kanādā notiekošajā Leikluisas 26. starptautiskajā ledus skulptūru festivālā “Ice Magic”, Kārlis Īle ieguva pirmo vietu ledus skulptūru zibens turnīrā, stundas laikā no viena ledus bloka izveidojot 1, 6 metru augstu žirafi.

Šonedēļ, no 31. janvāra līdz 2. februārim, mākslinieki devušies uz Kanādas galvaspilsētu Otavu, lai demonstrēt prasmes un cīnītos par godalgām, Vinterludes ledus skulptūru festivālā.

Bet jau nākamajā nedēļas nogalē, no 7. līdz 9. februārim, Kārļa Īles un ledus mākslinieku komandas veikumu varēsim vērot un baudīt Jelgavā notiekošajā 22. Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā. Kārlis Īle ir šā gada “Ledus vīni” ledus bāra autors. Darbā apspēlētā ideja pasākuma apmeklētājus aicinās aizdomāties cik dažādas var būt superspējas. Atšķirībā no Holivudas muskuļotajiem supervaroņiem, kas pārsvarā demonstrē brutālu fizisku spēku, ledus bārā attēlotā supervarone, cīņai ar pūķi Baisuli, izmanto pavisam citus spējas, atklājot bāra moto: “Pieradini savu pūķi”. Tāpat interpretējot šī gada tēmu “Supervaroņi” radītas sešas interaktīvas lielformātā foto skulptūras.

Vairāk informācijas: www.festivali.jelgava.lv.

Foto: K.Īles un M. Puncules personīgais arhīvs