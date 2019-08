Kalnciema–Klīves baznīcas ērģeles atkal aicina dievnamā

Pēc sešu gadu klusēšanas šogad Vasarsvētkos Kalnciema–Klīves baznīcā atsāka skanēt dievnama oriģinālās ērģeles, kas ar Valsts kultūrkapitāla fonda, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Jelgavas novada pašvaldības atbalstu un pašas draudzes līdzekļiem tiek atjaunotas.

Meistars bija kara invalīds



Pagaidām 1934. gadā būvētais instruments vēl nav pilnvērtīgs – tam ir nepieciešamas 1979. gadā izņemtās stabules (apmēram trešā daļa no kopējā to skaita). Kalnciema–Klīves draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers teic, ka arī šajā ziņā drīzumā visam vajadzētu būt oriģinālajā kārtībā. Proti, ar draudzi, kuras dievnamā tika ievietotas 1979. gadā no Kalnciema–Klīves baznīcas izņemtās stabules, sarunāts, ka tās tiks atdotas atpakaļ to agrākajā vietā. Savukārt baznīcai, kur aizdotā manta bija četrdesmit gadu kalpojusi, plānots saņemt lietotas stabules no Rietumeiropas, kur diemžēl dievnami iet mazumā un to agrākais inventārs meklē jaunu īpašnieku.

Diezgan droši ir izpētīts, ka Kalnciema–Klīves baznīcā ērģeles ir būvējis Latvijas ērģeļbūves meistars Andrejs Sūnāklis (1875–1971). Diemžēl šis ir vienīgais viņa instruments, kas radīts konkrētam dievnamam un pārdzīvojis gan Otro pasaules karu, gan padomju laikus. Meistara ērģeles Mežotnes, Gulbenes, Vecsaules, Allažu, Zasas, Gramzdas, Biržu un Kokneses dievnamos nav saglabājušās. Atšķirībā no citiem tā laika ērģeļbūves meistariem A.Sūnāklis savu amatu ir mācījies nevis Vācijā, bet gan Polijā. Meistars bija adventistu ticības jēkabpilietis, Pirmā pasaules kara invalīds, kuram bija viena roka un viena acs. Ērģeļbūves darbā viņam palīdzējis dēls Herberts.

