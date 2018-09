Nedēļas nogales pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (14.–16. septembris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 14. SEPTEMBRIS



12.00 Jauniešu forums “Brīvība – izpratne, piederība, attīstība”. ZRKAC Svētes iela 33, Jelgava

16.00 Restaurētās veļas mazgāšanas mājas “Vešūzis” atklāšana. Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

17.00 Festivāls "Goda aplis" J. Čakstes dzimtas mājās "Auči" jaunatvērtajā muzeja ēkā “Auči”. Salgales pagasts, Ozolnieku novads

17.00 Dzejas pēcpusdiena kopā ar Santu Kanašku un dzejnieku apvienību "Egida". Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Āne, Celtnieku iela 12, Ozolnieku novads

19.30 Muzikālais vakars bistrobārā “Parks”. Uzstājas Nadežda Maņkeviča. Bistrobārs “Parks”, Kr. Barona iela 3, Jelgava

20.00 Koncerts “Vēl viena dziesma būs...” Veltījums Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemiņai. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

21.30 Multimediāls uzvedums “Četri prezidenti”. Latvijas simtgades 3D grafikas izrāde. Driksā Pasta salā ar skatu uz LLU Tehnisko fakultāti, J.Čakstes bulvāris, Jelgava

23.00 DJ ANDEE. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Starptautiskais atklātais tenisa turnīrs „Jelgava Open” U-16 vecuma grupas jauniešiem. Atpūtas un sporta komplekss Zemgale, Rīgas iela 11, Jelgava

17.00 OK “Alnis” atklātais čempionāts. Nākotne, Jelgavas novads

SESTDIENA, 15. SEPTEMBRIS



10.00 Ekskursija ar autobusu “Latvijai nozīmīgi cilvēki un notikumi Jelgavas pusē”. No Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.00 – 17.00 "Eiropas kultūras mantojumu dienas-2018" ietvaros jaunatvērtā J.Čakstes muzeja ēkas apskate. “Auči”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

11.00 Priekšlasījums “3. atmodai Jelgavā 30”. Skvērā pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Akadēmijas iela 10, Jelgava

12.00 Vecpilsētas ielas svētki. Vecpilsētas iela, Jelgava

12.00 Tradicionālo amatu dienas nodarbība “Ādas mākslinieciskā apstrāde – rotu darināšana”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Teatralizēts uzvedums “3. atmodu ieskandinot”. Skvērā pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Akadēmijas iela 10, Jelgava

12.00 Izrāde bērniem "Noslēpumu sala". Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Jelgavas novads

15.00 Elejas pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts "Viesu līčos". "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

17.00 Ebreju Jaunais gads ”Rošhašana”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 “Veltām dančus Jelgavai”. VPDK “Rota” un “EX Lielupe” aicina uz sadanci draugu kolektīvus. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

22.00 Uzstājas KURTS (hip hop). “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Starptautiskais atklātais tenisa turnīrs „Jelgava Open” U-16 vecuma grupas jauniešiem. Atpūtas un sporta komplekss Zemgale, Rīgas iela 11, Jelgava

10.30 Latvijas čempionāts nūjošanā (5.posms). Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku novads

12.00 JJK regate “Rudens vējš” junioriem. Lielupes upe, Pils sala, Jelgava

16.00 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts. HK Zemgale/LLU – HK Liepāja. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 16. SEPTEMBRIS



10.00 – 17.00 "Eiropas kultūras mantojumu dienas-2018" ietvaros jaunatvērtā J.Čakstes muzeja ēkas apskate. “Auči”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

16.00 Koncerts – vācu improvizētāji O.Rups un U.Branda sadarbībā ar latviešu dzejnieku un atdzejotāju S.Moreino. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

IZSTĀDES

No 5.septembra līdz 11.oktobrim Fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

No 8.septembra Izstāde “O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem.” (I. Ziedonis) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9.septembrim Austo mandalu izstāde "Sajūtu saules”. Sesavas pagasta bibliotēka, Lietuvas 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

No 15.septembra līdz 16.septembrim Izstāde “3. atmodai Jelgavā 30” piemiņas vietā “Brīvības ceļš”, Skvērā pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 20.septembrim Gleznu izstāde ”Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība”(Vācija). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 22.septembra Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstāde “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 25.septembrim Jāņa Kalniņa gleznu izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 28.septembrim Ulda Zutera gleznu izstāde "Mežā dzimu - mežā augu". LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 28.septembrim Ceļojošā izstāde no Ogres Centrālās bibliotēkas "Grāmatu otrā dzīve". Jelgavas bērnu bibliotēkā "Zinītis”, Lielā iela 15, Jelgava

Līdz 30.septembrim Gleznu izstāde “Tik un tā”. Autors Ē.Bērziņš – mākslinieks, kurš neatšķir krāsas. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.septembrim Novadpētniecības izstāde "Saimnieciskā dzīve Ūziņos – no muižas laikiem līdz kolhozam..." Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.septembrim Viestura Lāča fotoizstāde “Ātrumlaivas”. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Rīgas Porcelāna muzeja izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 8.oktobrim Mākslinieces Katrīnas Vīnertes darbu izstāde "Tveice”. Jelgavas Mākslas skola

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







Foto: no arhīva