Nedēļas nogales pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (16.–18. marts)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.



PIEKTDIENA, 16. MARTS



12.00 Piedzīvojumu filma “Nameja gredzens”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Grupas “Exit un Ossastorium” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Labākie ārzemju un latviešu deju hiti ar DJ ALe Mar. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 Party service on tour Jelgava. Uzstājas DJ: [Ex] da Bass, Alvis Still, DJ A.F. Busino, Einārs Latiševs, Normunds Piesis, Kosmoss. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



17.00 Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes boksā “Jelgava Open”. Ceturtdaļfināli. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

18.00 Latvijas Basketbola līgas 3.divīzijas čempionāts. Jelgavas BJSS – Jēkabpils 2. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19.30 Latvijas hokeja čempionāta finālsērijas spēle: HK “Zemgale/LLU” – HK “Kurbads”. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

20.00 VK "Ozolnieki" spēle. Ozolnieku Sporta centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 Publiskā slidošana. "Ozo ledus halle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads





SESTDIENA, 17. MARTS



10.00 un 12.00 Leļļu izrāde – muzikāla komēdija bērniem un vecākiem “Sarkangalvīte un vilks”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

12.00 Tradicionālo amatu dienas nodarbība “Rotaļlietu gatavošana dažādās tekstiltehnikās”, meistare Ilze Krieviņa. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Ģimenes diena muzejā. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

13.00 Senioru koru sadraudzības koncerts "Ceļā uz Dziesmu svētkiem..." Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas

14.00 "Zaļenieki - Aspazijas bērnības un jaunības zeme". Tikšanās ar rakstnieci un literatūrzinātnieci Gundegu Grīnumu. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

15.00 Tradicionālais līnijdeju kolektīvu sadancis "Pavasara ritmi". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

16.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde M.Zīverts “Kurpurū”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts “Visskaistākie vārdi". Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

21.00 Retro ballīte "...mazs smaidošs foto". Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

22.00 Grupas “Indygo” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Grupas "Apvadceļš" koncerts. DJ Bonis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



9.00 “Gandrs” pārgājiens “Zemgales augstiene” pa Vilces apkārtni. Sākumpunkts Rīgā, Dzirnavu ielā 127.

12.45 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. U-18 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas LSS – Lido. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

13.00 Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes boksā “Jelgava Open”. Pusfināli. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

18.00 VK "Ozolnieki" spēle. Ozolnieku Sporta centrs, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

17.10 Latvijas hokeja čempionāta finālsērijas spēle: HK “Zemgale/LLU” – HK “Kurbads”. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava





SVĒTDIENA, 18. MARTS

10.45 Pārgājiens cikls “Tavas saknes tavā zemē”. Dalbe-Olaine. Tikšanās Dalbes dzelzceļa stacijā, Ozolnieku novads

11.00 un 14.00 Izglītojoši izklaidējošais pasākums bērniem “Teātra pasaule”. K/N “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

12.00 Piedzīvojumu filma “Nameja gredzens”. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

13.30 Jelgavas Krievu kultūras biedrība „Istok” aicina uz tango karaļa Oskara Stroka 125. jubilejai veltīto tematisko vakaru ar koncertprogramma „Viens vienīgs TANGO”. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

16.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Grenholma metode”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



10.00 Galda tenisa rīti. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.30 Velopastaiga ar pikniku “Pepiju tikšanās Jelgavā”. Starts pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā apbalvošanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Nūjošanas nodarbība. Veselības veicināšanas projekta ietvaros. Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4, Jelgava

11.00 Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes boksā “Jelgava Open”. Fināli. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

14.00 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES



No 8.marta I.Gedrovičas fotoizstāde “Par prieku”. Ānes bibliotēka, Celtnieku 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

No 8.marta līdz 9.aprīlim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde “Noskaņas”. Pakalpojumu centrs “Eži”, " Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 9.marta līdz 22.aprīlim Izstāde “Latviskās dvēseles raksti”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 13.martam Starptautiskā mākslas projektā radīti 11 mākslinieku darbi izstādē "Viss par mīlestību”. Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

No 14.marta līdz 15.aprīlim Izstāde “Dāvana”. Triju Baltijas valstu mākslinieku veltījums savu valstu simtgadei. Helga Kogerte, Marute Kollarda un Aleksandrs Djačenko. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 15.martam Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde "Ziedi un daba". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Jelgava

Līdz 17.martam Mudītes Martinovas personālizstāde. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Līdz 23.martam Medību trofeju izstāde sadarbībā ar mednieku biedrību "Klīves mednieks". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

Līdz 26.martam Kārļa Freiberga foto izstāde. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 28.martam Aritas Strodes-Kļaviņas ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Neparastie latgalieši”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 29.martam Izstāde “Veltījums režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai”. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 30.martam Mākslinieces Ildzes Ģībietes darbināto leļļu izstāde. Vainu bibliotēka, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 30.martam E.Vorhola, R.Lihtenšteina, K.Oldenburga un citu popārta mākslinieku darbi fotoattēlos. Jaunpēternieku bibliotēka, “Latvāņi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde “Krāsas pilsētā”. Vadītāji Anda Buškevica, Ivars Klapers. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde "Citāda iedvesma". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1.aprīlim Tatjanas Martinovičas izšūto gleznu izstāde "Saulriets uz ezera". Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 2.aprīlim Izstāde "Mans tautastērps". Fotogrāfe Ilze Strēle, dzejniece Dace Sadaka, rokdarbniece Gita Zaumane. IKSC "Līdumi" un Staļģenes muiža, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 3.aprīlim Jelgavas mākslinieka Ulda Rogas pasteļu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 9.aprīlim Ievas Šustikas gleznas “Trīspadsmit mirkļu privilēģija”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 10.aprīlim PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas grafikas diplomdarbu izstāde “Tēli un noslēpumi”. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde. Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







Foto: Latvijas Nacionālais kultūras centrs