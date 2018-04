Nedēļas nogales pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (6.–8. aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas nogales pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 6. APRĪLIS

15.00 Mairas Veisbārdes (gleznas) un Andra Bērziņa (medaļas) darbu izstādes atklāšana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

15.30 Meistarklase "Zefīra gatavošana". IKSC "Līdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 "Satiec savu meistaru". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

18.00 Detektīvfilma "Kriminālās ekselences fonds". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

19.00 “MELO-M” Latvijas Simtgades koncerttūre. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Čīles vīnu degustācija un 4 kārtu vakariņas. Vīnzinis Uldis Grigalis. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

22.00 Grupas no Somijas “Blueintheface” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Vento Video ballīte. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava





SESTDIENA, 7. APRĪLIS

10.00 “Satiec savu meistaru 2018”: meistardarbnīcas “Ādas somiņa”, “Lupatu lelle”. Bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Skolas iela 2, Jelgava

11.00–13.00 “Putnu dienas 2018”. Putnu būrīšu veidošanas darbnīca. “Lediņi”, Lediņu ceļā 1, Jelgava

11.00 Jelgavas apriņķa koru skate. Jelgavas 3.sākumskola, Uzvaras iela 10, Jelgava

21.00 Dzīvās mūzikas vakars. Fēlikss Ķiģelis. Bārs ‘’Meka’’, Stadiona iela 5a, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Grupas “S.A.D.” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 100% labākā latviešu mūzika. DJ Andis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 LR kausa izcīņa, Latvijas čempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos un LR kausa izcīņa junioriem mākslas vingrošanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

11.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga U-19 vecuma grupas jaunietēm, 1.divīzija. Jelgavas BJSS – BS Ogre. Jelgavas novada sporta centrs, Aviācijas iela 8F, Jelgava

11.00–15.30 Latvijas Jaunatnes basketbola līga U-14, U-17, U-19 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

14.00 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas LSS – Daugavpils BJSS. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava







SVĒTDIENA, 8. APRĪLIS

9.00–12.00 “Putnu dienas 2018”. Putnu vērošana Svētes palienā kopā ar putnu vērotāju Mareku Kilupu. Svētes paliene, tikšanās pie Sūkņu stacijas

9.30 “Putnu dienas 2018”. Velobrauciens uz Svētes palieni "Braucam vērot putnus!” Gide Zane Grava. Sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.30 un 13.15 Vēlās brokastis restorānā “Pilsētas elpa”. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

15.00 “Satiec savu meistaru 2018”: radoša laboratorija-foto ekspedīcija “Jelgavas atmiņu mozaīka” ar gidi Signi Lūsiņu. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00–15.00 Vēlās brokastis restorānā “Chocolate&Pepper”. Restorāns “Chocolate&Pepper, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Popgrupas “Lai skan” 25 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja – I.Šveicere. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00 LR kausa izcīņa, Latvijas čempionāts atsevišķos daudzcīņas veidos un LR kausa izcīņa junioriem mākslas vingrošanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00–14.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga U-14, U-17, U-19 vecuma grupas jauniešiem. 1.divīzija Jelgavas BJSS – Rīga/A.Kraukļa VEF. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

IZSTĀDES

No 29.marta līdz 31.maijam Ulda Zutera gleznu izstāde “Ainava 2016-2017”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.martam Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde "Noskaņas". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30.martam Mākslinieces Ildzes Ģībietes darbināto leļļu izstāde. Vainu bibliotēka, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 30.martam E.Vorhola, R.Lihtenšteina, K.Oldenburga un citu popārta mākslinieku darbi fotoattēlos. Jaunpēternieku bibliotēka, “Latvāņi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde “Krāsas pilsētā”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde "Citāda iedvesma". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1.aprīlim Tatjanas Martinovičas izšūto gleznu izstāde "Saulriets uz ezera". Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

No 1.aprīļa līdz 14.aprīlim Izstāde "Politiskās represijas un Ozolnieku ļaudis". Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 2.aprīlim Izstāde "Mans tautastērps". Fotogrāfe Ilze Strēle, dzejniece Dace Sadaka, rokdarbniece Gita Zaumane. IKSC "Līdumi" un Staļģenes muiža, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 3.aprīlim Jelgavas mākslinieka Ulda Rogas pasteļu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

No 4.aprīļa līdz 29.aprīlim Izstāde “No vilnas līdz diegam”. Iespēja apskatīt materiālus un darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

No 6.aprīļa līdz 1.jūlijam Mairas Veisbārdes (gleznas) un Andra Bērziņa (medaļas) darbu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 6.aprīlim Pērļotājas Lūcijas Zaksas personālizstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 6.aprīlim Bērnu un skolnieku zīmējumu un radošo darbu izstāde. Sesavas pagasta bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 9.aprīlim Ievas Šustikas gleznas “Trīspadsmit mirkļu privilēģija”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 10.aprīlim PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas grafikas diplomdarbu izstāde “Tēli un noslēpumi”. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 10.aprīlim J.Čuričeva gleznu izstāde "Dabas spēks". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 9.aprīlim Madara Lazdiņa “Reiz sensenos laikos...”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.aprīlim Mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde. Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 13.aprīlim Staņislava Matusa gleznu izstāde "Pieskāriens". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 15.aprīlim Izstāde “Dāvana”. Triju Baltijas valstu mākslinieku veltījums savu valstu simtgadei. Helga Kogerte, Marute Kollarda un Aleksandrs Djačenko. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 22.aprīlim Izstāde “Latviskās dvēseles raksti”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 29.martam Ilzes Beides pūču suvenīru izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas ielā 6, p/n Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde. Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava





Foto: Santa Logina