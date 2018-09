Nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (22.–30. septembris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas nogales un nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

Pasta sala un smilšu skulptūru parks atvērts apmeklētājiem. Informāciju par smilšu skulptūru apskati meklējiet ŠEIT.

SESTDIENA, 22. SEPTEMBRIS



10.00 – 18.00 Baltu vienības dienas pasākumi Jelgavā. Jelgava

10.00 – 19.00 Smilšu skulptūru parka sezonas noslēgums. Iespēja sezonas izskaņā vēl apmeklēt Baltijā lielāko smilšu skulptūru parku Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

11.00 un 14.00 Dokumentālā filma “Tuvāk zemei viņpus upes”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00 Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstādes “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva) atklāšana. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00 – 16.00 Ģimenes diena. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

14.00 – 16.00 Mākslas festivāla BALTI koka skulptūru atklāšana. Pasta sala, Jelgava

15.00 Etnogrāfiskais rituāls “Kāzas” ar folkloras kopām “Dimzēns” un “Reda”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā, Akadēmijas iela 1, Jelgava

15.00 Koncerts “Himna manai dzimtajai zemei”. Koncertē Ilze Reine (ērģeles) un Jānis Porietis (trompete). Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

15.00 Sesavas un Vilces pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts "Viesu līčos". "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 – 20.00 Āra piepūšamo atrakciju sezonas noslēgums. “Bambino atrakcijas”, Peldu iela 4, Jelgava

17.00 Baltu vienības dienas noslēguma koncerts “No vienas jūras, no viena koka”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 Rīgas jauktā kora "Sola" koncerts. Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

19.00 Cirka izrāde "Dīvas neparastie piedzīvojumi". Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Dueta “Tempus” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Andee. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 “Chupachups ballīte”. DJ Elijah, DJ Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 “Spēka diena 2018”Jelgavā. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

10.00 – 12.00 “Spēka diena 2018” Ozolnieku novadā. Veselības taka, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

10.00 Jelgavas pilsētas domes kausa izcīņa volejbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.00 Jelgavas pilsētas čempionāta 9.kārta biljardā. Uzvaras iela 12, Jelgava

11.00 Starptautiskais regbija-7 turnīrs “MITAVA CUP”. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava un RAF stadions, Aviācijas iela 57a, Jelgava

11.00 Svarbumbu celšanas sacensības. Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

11.00 Laivu brauciens pa Misas upi. Cena – Ozolnieki ar Ozolaivas.lv. Sākums Cenā pie tilta pār Misas upi, Ozolnieku novads

16.00 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts. HK Zemgale/LLU – HK Mogo. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

18.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. JLSS – HK Tukums/Brocēnu NBJSS. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

18.30 Vakara laivu brauciens ar ozolaivas.lv. Jelgava 6 km. Tikšanās Pilssalas iela 2a, Jelgava

20.30 – 21.30 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 23. SEPTEMBRIS



10.00 – 19.00 Smilšu skulptūru parka sezonas noslēgums. Iespēja sezonas izskaņā vēl apmeklēt Baltijā lielāko smilšu skulptūru parku Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

11.00 – 16.00 Vēlās brokastis restorānā “Pilsētas elpa”. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

16.00 Kluba “Pīlādzītis” 35 gadu jubilejas sarīkojums. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

23.00 “Svētdienas disko”. DJ ArtSound. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Jelgavas pilsētas domes kausa izcīņa volejbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

13.00 Junioru Attīstības Hokeja Līga. Zemgale Juniors - HS Rīga 2002. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

15.00 SynotTip Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā. FK Jelgava – Spartaks Jūrmala. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.30 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-11 B grupā. JLSS – Pārdaugava 09. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

PIRMDIENA, 24. SEPTEMBRIS

19.00 “Wa-League” japāņu tradicionālo Taiko bungu un šamisena koncerts. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

OTRDIENA, 25. SEPTEMBRIS

14.00 Lekcija “Akmeņi, minerāli un kristāli ikdienā”. Tikšanās ar dziednieci Daigu Brilu. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

15.00 Eiropas valodu diena. Jelgavas pils Sudraba zāle, Lielā iela 2, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.00 Federāciju kauss futbolā U17. Maķedonija – Krievija. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

TREŠDIENA, 26. SEPTEMBRIS

14.00 Jelgavas Mūzikas vidusskolas akordeonistu koncerts. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Jelgavas novads

19.00 Goda teātris piedāvā izrādi “Bļitka”. Režisors: Dž.Dž.Džilindžers. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

23.00 Grupas “Double Faced Eels” koncerts. DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas 48.skolēnu spartakiāde futbolā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

CETURTDIENA, 27. SEPTEMBRIS



18.00 Tūrisma vakars “Žigimanta piedzīvojumi Gvatemalā”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 Pasākumu cikla “Es nāku no Jelgavas” tikšanās. Vakara viesis mūziķis Edgars Kreilis. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

19.00 Viskija vakars restorānā “Pilsētas elpa”. Glenmorangie viskija vakars. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

22.00 Dueta “Oswaldovi” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas 48.skolēnu spartakiāde futbolā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

16.00 Federāciju kauss futbolā U17. Somija – Krievija. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

20.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” nakts 1.kārta. Langervaldes mežs, Jelgava

PIEKTDIENA, 28. SEPTEMBRIS



18.00 – 23.00 Zinātnieku nakts “Zinātne veido mūs”. Jelgavas pilī un LLU fakultātēs, Jelgava

18.00 Latvijas – Moldovas sadraudzības koncerts. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

18.30 Radošā darbnīca bērniem “Zelta rociņas”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

19.00 Muzikālais vakars restorānā-bārā “Putnu dārzs”. Uzstājas duets Līga Kupča un Ēriks Radželis. Restorāns-bārs “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

19.00 Dzejas pasākums "Pērkones ziedā" kopā ar Rasmu Urtāni. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

21.00 Zelta rudens balle ar grupu "Brekšu Pekši”. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

22.00 Grupas “Jūdas Graši” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Andis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00 – 20.30 “Inženieru dienas 2018”. Sporta un atpūtas komplekss "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

SESTDIENA, 29. SEPTEMBRIS

10.00 – 16.00 Ražas svētki. Svētku gadatirgus, degustācijas, brīvdabas koncerti, aktivitātes bērniem. Pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”, “Līči”, Jaunsvirlaukas pagasts, Ozolnieku novads

13.00 Senioru deju kolektīva "Sens tik sens" 20. jubilejas pasākums. Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

14.00 – 23.00 Jauniešu diena Ozolniekos. Sporta sacensības, radošās darbnīcas, grupa “Carnival Youth”. Ozolnieku Sporta centra stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

19.00 JPPI “Kultūra” sezonas atklāšanas sarīkojums. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Kreatīvās domāšanas un erudīcijas spēle neformālā atmosfērā “Jelgavas Cietie Rieksti I”. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

19.00 Koncerts “Mīļā miera labad es skaļi dziedāšu, visas gaudas vadzī pakāršu.” Staļģenes sporta halle, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

22.00 Grupas “Soundarcade un Eschatos” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00 – 20.00 “Inženieru dienas 2018”. Sporta un atpūtas komplekss "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

11.00 Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

12.00 Federāciju kauss futbolā U-17. Somija – Maķedonija. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Jelgavas Jahtkluba sezonas slēgšanas regate. Lielupē, Pils sala, Jelgava

20.00 – 20.00 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 30. SEPTEMBRIS

12.00 – 15.00 Vēlās brokastis (brančs) restorānā “Chocolate & Pepper”. Restorāns “Chocolate & Pepper”, Kr.Barona iela 6, Jelgava

12.00 Elejas amatiermākslas kolektīvu koncerts un Miķeļdienas tirdziņš. Elejas skvērā, Eleja, Jelgavas novads

14.00 Ekskursija cikla "Jelgavas likteņstāsti" ietvaros. Gide Signe Lūsiņa. No Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.00 – 20.30 “Inženieru dienas 2018”. Sporta un atpūtas komplekss "Rullītis", Aku ceļš 1, Jelgava

13.00 – 16.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES



No 22.septembra Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstāde “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 25.septembrim Jāņa Kalniņa gleznu izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 28.septembrim Ulda Zutera gleznu izstāde "Mežā dzimu - mežā augu". LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 28.septembrim Ceļojošā izstāde no Ogres Centrālās bibliotēkas "Grāmatu otrā dzīve". Jelgavas bērnu bibliotēkā "Zinītis”, Lielā iela 15, Jelgava

Līdz 30.septembrim Gleznu izstāde “Tik un tā”. Autors Ē.Bērziņš – mākslinieks, kurš neatšķir krāsas. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.septembrim Netradicionālo rokdarbu gleznu izstāde "Zaļi krāsainā pasaule". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30.septembrim Novadpētniecības izstāde "Saimnieciskā dzīve Ūziņos – no muižas laikiem līdz kolhozam..." Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.septembrim Viestura Lāča fotoizstāde “Ātrumlaivas”. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Izstāde “O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem.” (I. Ziedonis) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Rīgas Porcelāna muzeja izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 8.oktobrim Mākslinieces Katrīnas Vīnertes darbu izstāde "Tveice”. Jelgavas Mākslas skola

Līdz 11.oktobrim Fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 20.oktobrim Jura Zēberga fotoizstāde no cikla "Ūdeņi". Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Jāņa Vilka kolekcija par Latvijas pirmās brīvvalsts vēlēšanām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde "Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes..." Aktivitāšu centrs "Jaunlīdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki

Līdz 12.novembrim Šmēdiņu ģimenes māla trauku izstāde "Gadsimts". IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

Līdz 26.novembrim Zaigas Inauskas darbu izstāde "Mana aizraušanās - dekupāža" Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







Foto: Raitis Puriņš