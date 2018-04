Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (10.–15. aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.



OTRDIENA, 10. APRĪLIS

14.30 Japānas kultūras pēcpusdiena. Filma “Samuraju ēdienkarte”. LLU Tehniskā fakultāte 502. auditorija, J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava

15.00 Radošā nodarbība "Rotu izgatavošana". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Radošā darbnīca “PET pudeļu brīnumainās pārvērtības”. Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

17.00 Kino bērniem "Lielās pēdas dēls". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

17.30 Klavieru trio "Vīzija" koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

19.00 Noras Bumbieres fonda koncerts “Atmiņu portrets”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Spēlfilma "Nameja gredzens". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde florbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

18.20 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas LSS - HS Rīga 2005. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava





TREŠDIENA, 11. APRĪLIS

18.00 Leļļu izrāde bērniem „Parunāsim par draudzību". Branku pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Robērs Tomā "8 SIEVIETES". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

23.00 MC orķestris, DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.30 Latvijas Jaunatnes čempionāta spēle futbolā zēniem. JFA “Jelgava” – “Jelgavas BJSS”, U-13 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

17.00 LJBL spēles zēniem. “Jelgavas BJSS” – “Rīga/Jugla 2” U-13, U-17, U-19 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava





CETURTDIENA, 12. APRĪLIS

17.00 JMV Akordeonistu nodaļas audzēkņu koncerts. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Cikla “Satiec savu mūziķi” vakars. Muzikāla tikšanās ar Žoržu Siksnu un Jelgavas Tirkīza kora ansambli. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 Labdarības koncerts "Roku rokā ceļā kopā". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Radošā darbnīca bērniem "Zelta rociņas" (Pērļošana). IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas “Čaika” izrāde “Kamēliju dāma” (krievu valodā). Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Kriminālkomēdija "Kriminālās ekselences fonds". Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 Latvijas čempionāts volejbolā sievietēm (FINĀLS). VK "Jelgava" - SK "Babīte". Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava







PIEKTDIENA, 13. APRĪLIS

15.00 Radošā nodarbība "Rotu izgatavošana". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

16.00 TLMS "Staļģene" 45.sezonā austo linu lakatu izstādes atklāšana. Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Bērvircavas amatierteātra izrāde pēc A.Čehova lugas "Lācis" motīviem "Par lāčiem un krokodiliem", rež.A.Treija Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

22.00 Grupas “Event Relentless” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Melnā piektdiena. DJ AI-VA. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava





SESTDIENA, 14. APRĪLIS

10.00 Latvijas simtgadei veltīta koku stādīšana Lielplatones muižas parkā. Lielplatones muižas parks, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

11.00 Radošā darbnīca "Putnu būrīšu veidošana". Darbnīcu vada amatnieks Normunds Kursītis. Vilces pagastā pie Ziedkalnes ezera, Jelgavas novads

15.00 Eksotisko deju koncerts '"Zīda ceļš". Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Sieviešu vokālā ansambļa "Vega West" 20 gadu jubilejas koncerts "Ar dziesmu sasildīt". Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

17.00 Valda Atāla un EgA koncerts “Mēs esam būt…” Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

18.00 Tradicionālais tautas deju kolektīvu koncerts "Deju palos". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

19.00 Latvijas simtgadei veltīts koncerts "Te dziedāju, te dancoju". Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

20.00 Kriminālkomēdija "Kriminālās ekselences fonds". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

21.00 Balle ar muzikantu Daini. Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

21.00 Pavasara balle ar grupu "Lustīgais blūmīzers" no Saldus. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

22.00 Uzstājas Justs Sirmais ar debijas albuma "Here I am” prezentāciju. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Vokāli instrumentālais ansambļa “7 dēli” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Flame&The Rolltones. DJ Bonis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 "Auto-foto" orientēšanās “Ožu dublis”. Tikšanās stāvlaukumā pie Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 LJBL spēle zēniem. “Jelgavas BJSS” – I.Miglinieka skola, U-16 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.30 Latvijas Jaunatnes čempionāta spēle futbolā zēniem. “Jelgavas BJSS” – FK “Bandava/KFC”, U-13 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00 Latvijas Jaunatnes čempionāta spēle futbolā zēniem. “Jelgavas JFA” – FK “Liepāja”, U-16 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 v.gr. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

20.45 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava







SVĒTDIENA, 15. APRĪLIS

11.00 Abgunstes spēka brokastis. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

14.00 BDK “Ieviņa” koncerts “Stādīju ieviņu”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 Zaļenieku amatierteātra izrāde A.Eglītis "Kazanovas mētelis", rež. L.Ņefedova. Valgundes pagasta IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

16.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Robērs Tomā "8 SIEVIETES". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Jelgavas pilsētas čempionāta galda tenisā 6.kārta. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

11.00 Nūjošanas koptreniņš. Instruktore Zane Grava. Sākums Institūta ielā 4, Jelgava

11.00 Latvijas Jaunatnes čempionāta spēle futbolā zēniem: “Jelgavas BJSS” – FK “Tukums”, U-13 v.gr. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga U-17vecuma grupas jauniešiem, 1.divīzija. Jelgavas BJSS – Sigulda. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

15.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

15.20 Nūjošana pie Lielplatones muižas. Slimību profilakse un veselības veicināšana Jelgavas novadā pasākumu ietvaros. Lielplatones muižas parks, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

15.30 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-12 v.gr. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

17.00 Skriešanas koptreniņš – gatavošanās Jelgavas nakts pusmaratonam. Pasta sala, Jelgava

19.45 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES



No 6.aprīļa līdz 1.jūlijam Izstāde “Mākslinieki Latvijas simtgadei. M. Veisbārde. Gleznas. A. Bērziņš. Medaļas”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9.aprīlim Ievas Šustikas gleznas “Trīspadsmit mirkļu privilēģija”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 9.aprīlim Madara Lazdiņa “Reiz sensenos laikos...”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 10.aprīlim PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas grafikas diplomdarbu izstāde “Tēli un noslēpumi”. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 10.aprīlim J.Čuričeva gleznu izstāde "Dabas spēks". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

No 10.aprīļa līdz 6.maijam Izstāde “Zīmēju dzejoli”. Latvijas mākslas skolu audzēkņu pašu veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 10.aprīļa līdz 15.maijam Tautas Gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām “Skicē notverts mirklis”. Studijas vadītāji A.Buškevica un I.Klaperis. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 12.aprīlim Mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde. Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 13.aprīlim Staņislava Matusa gleznu izstāde "Pieskāriens". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

No 13.aprīļa līdz 6.maijam TLMS "Staļģene" 45.sezonā austo linu lakatu izstāde. Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 14.aprīlim Izstāde "Politiskās represijas un Ozolnieku ļaudis". Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 15.aprīlim Izstāde “Dāvana”. Triju Baltijas valstu mākslinieku veltījums savu valstu simtgadei. Helga Kogerte, Marute Kollarda un Aleksandrs Djačenko. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 22.aprīlim Izstāde “Latviskās dvēseles raksti”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 27.aprīlim M. Martinsona foto izstāde “Vadugunis”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.aprīlim Izstāde “No vilnas līdz diegam”. Iespēja apskatīt materiālus un darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Adīšanas pulciņa dalībnieču darbu izstādi "Dzīparu varavīksne". Sesavas pagasta bibliotēka, “Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde. Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Knipelēšanas studijas "Savija" rokdarbu izstāde "Rakstu raksti mežģīnēs". Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.maijam Ulda Zutera gleznu izstāde “Ainava 2016-2017”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava