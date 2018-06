Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (11.–17. jūnijs)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.



PIRMDIENA, 11. JŪNIJS

18.00 Radošā darbnīca pieaugušajiem “Zelta rociņas”. Dekupāža un apgleznošana. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

13.00 Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

13.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13 vecuma grupas zēniem. JFA Jelgava – FK Liepāja/LFS. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

OTRDIENA, 12. JŪNIJS

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.00 Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

TREŠDIENA, 13. JŪNIJS

17.00 Siera siešana kopā ar Ināru Mālkalni un Līgo dziesmas ar folkloras kopu "Nāburdzīte". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

19.00 Zaļenieku amatierteātra izrāde A.Eglītis "Kazanovas mētelis", režisore L.Ņefedova. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-15 vecuma grupas jauniešiem. JFA Jelgava – JFC Skonto. FK Jelgava treniņbāze, Kārklu iela 4, Jelgava

16.00 "Basta Football" sacensību posms. Jelgavas 6.vidusskolas stadions, Loka maģistrālē 29, Jelgava

CETURTDIENA, 14. JŪNIJS

15.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Svētbirzs, Jelgava, Kalnciema ceļa un Vecā ceļa krustojums

19.00 Tautasdziesmu sadziedāšanās vakars “Ar tēvzemi sirdī”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

22.00 Grupas “Rihards Lībietis Trio” koncerts. Rihards Lībietis (ģitāra), Matīss Repsis (sitaminstrumenti), Erna Daugaviete (čells). “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” 10.kārta. Tetele, Ozolnieku novads

18.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 15. JŪNIJS

16.00 Gatavošanās Jāņu svinēšanai. Jāņu vainagu pīšana, Jāņu siera gatavošana. Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

19.00 – 23.00 Vīna svētki restorānā “Famille”. Uzstāsies Miks Dukurs. Restorāns “Famille”, Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Hip-hop un repa mākslinieka “anisis” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Izlaidumu ballītes. DJ MaxSound, DJ Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SESTDIENA, 16. JŪNIJS

10.00 Tradicionālo amatu dienas nodarbība – “Vasaras saulgriežu vainagu pīšana”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

10.00 Galda spēļu diena. Ķīves bibliotēka, "Ķīves skola", p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

11.00 Jelgavas velobrauciens "Retro". Starts Vecpilsētas ielā, Jelgavā

15.00 Novada amatiermākslas kolektīvu koncerts "Viesu līčos". SIA "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

23.00 Izlaidumu ballītes. DJ ArtSound, DJ Elijah. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu–senioru savienības 55.sporta spēles handbolā, ar pasaules latviešu piedalīšanos. LLU sporta zāle, Tērvetes 91d, Jelgava

11.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas BJSS – JFA Jelgava. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 17. JŪNIJS

11.10 Pārgājiens cikla “Tavas saknes tavā zemē” ietvaros pa Zaļenieku pagastu. Jelgavas autoosta, Pasta iela 26, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Basketbola turnīrs 3x3. Ozolnieku Sporta centra stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

17.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES



No 8.jūnija līdz 19.jūlijam Alda Kļaviņa gleznu izstāde “Skatos apkārt un sevī”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 10.jūnijam Jelgavas mākslinieku biedrības izstāde "Pavasara sveiciens Latvijas simtgadē". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 14.jūnija Sandras Strēles gleznu izstāde “Saules zīmē”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 20.jūnija līdz 28.jūlijam Izstāde „Ozolnieku kolektīvi Dziesmu un deju svētkos”. Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieki

Līdz 22.jūnijam U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma darbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 22.jūnijam Internātpamatskolas skolnieku zīmējumu un radošo darbu izstāde "Gadalaiku lokos". Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 23.jūnijam Rundāles novada "Baltās mājas" gleznošanas studijas darbu izstāde. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 26.jūnijam Alisas Gibetas mākslas studijas gleznu izstāde “Septiņas noskaņas”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 26.jūnijam Latvijai 100. TLMS “Dardedze” izstāde “Tautas tērpi – tradicionālie un jaunrade”. Studijas vadītāja I.Ozolniece. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.jūnijam Fotogrāfa Pētera Grūbes foto izstāde "Uzplaukums". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 29.jūnijam Izstāde “Jelgavas Tautas teātris”. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 30.jūnijam Silvijas Bērziņas leļļu izstāde “Pasaku zemē”. Lielvircavas bibliotēka, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz jūlijam I.Grasbergas gleznu izstāde "Sajūtu Latviju". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 1.jūlijam Initas Dzalbes (Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībniece) gleznu izstāde. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 1.jūlijam Izstāde “Mākslinieki Latvijas simtgadei. M.Veisbārde. Gleznas. A.Bērziņš. Medaļas”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 2.jūlijam Mākslinieku biedrības izstādes “Mēs nākam no savas zemes”. Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







