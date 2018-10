Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (16.–21. oktobris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

No 15. līdz 21.oktobrim “Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā 2018” ietvaros gardēžiem baltkrievu nacionālās virtuves prezentācija „Pagaršo!” Bistro „Silva”, Driksas iela 9, Jelgava



OTRDIENA, 16.OKTOBRIS

10.00 Tematisks pasākums “Veselīgas dzīves paradumi”. Tikšanās ar dziednieci Valentīnu Uzāri. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

18.00 Sarunu cikls “Cepums ar slavenību”. Viesis virsseržants Gatis Indrēvics. Kafejnīcas „Silva” konferenču zāle, Driksas iela 9, Jelgava

TREŠDIENA, 17.OKTOBRIS



14.00 Zemgales gredzens. Kino koncerts “Vēstures palos”. Koncerts – ģenerālmēģinājums. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Zemgales gredzens. Kino koncerts “Vēstures palos”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts. HK Zemgale/LLU – HK Lido. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

CETURTDIENA, 18.OKTOBRIS



18.00 Pārlielupes bibliotēka 70 gadu jubilejas svinības. Piedalās dzejniece Rasma Urtāne un vijolnieks Reinis Galenieks. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

19.00 Bērvircavas amatierteātra izrāde – K.Skalbe "Pārnākšana", režisore A.Treija. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavasv novads

19.00 Čellista Vensāna Kurtuā koncerts Abgunstes muižā. Abgunstes muiža, Zaļnieku pagasts, Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 19.OKTOBRIS



16.00 “Cepelīnu ballīte” ar kopīgu cepelīnu gatavošanu. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

16.00 Tikšanās ar Uldi Siliņu, grāmatas autoru "Āderu krusti: divpadsmit jaunas atziņas". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Jelgavas novads

17.30 “Dzīve BEZ sāpēm.” Izglītojošs un muzikāli literārs pasākums. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts “Darbs, maize, mīlestība”(Праца, хлеб, каханне). Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Muzikālais vakars restorānā-bārā “Putnu dārzs”. Uzstājas Jānis Griķis un Līga Kupča. Restorāns-bārs “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

20.00 Kino vakars “Bille un pankūkas.” Jelgavas lauktehnikas ēdnīca, Aviācijas iela 8d, Jelgava

20.00 “Veču” vakars Ozolniekos kopā ar Paulu Timrotu. Tēma "Satiksme un motora sporti". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 80to gadu tematiskā diskotēka. Bērnu un jauniešu mūzikas klubs, Dobeles iela 68, Jelgava

22.00 Grupas “Apēdājs” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Grupas “Singapūras satīns” koncerts. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionāts. BK Jelgava/LLU – BA Turība. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

SESTDIENA, 20.OKTOBRIS



10.00 Filca cepuru un cimdu izgatavošana meistardarbnīca. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

10.30 Pārgājiens cikla “Tavas saknes tavā zemē”. Lielplatones puses vietas un stāsti kopā ar gidi I. Jurģi. Tikšanās Jelgavas autoostā, Pasta iela 26, Jelgava

12.00 Tradicionālo amatu dienas nodarbība “Stikla apstrādes tehnika, vitrāža”. Meistare I. Dūdiņa. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00 Jelgavas Jaunā teātra pusaudžu studijas izrāde "Robežas". Režisors R. Gāle. K/n "Rota", Garozas iela 15, Jelgava

14.00 Rīgas teātru aktieru apvienības izrāde “Mēs un mūsu sieva”. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Ādolfa Alunāna 170.jubilejas izrādes. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

17.00 Cirka izrāde “Dīvas neparastie piedzīvojumi viesnīcā”. Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

18.00 Dziesmu stāsts 30. gadu kabarē stilā “Draugs, nejautā. Alfreds Vinters” Režisors V.Pavlovskis. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Kreatīvās domāšanas un erudīcijas spēle neformālā atmosfērā “Jelgavas Cietie Rieksti II”. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

21.00 Rudens ražas balle ar grupu “Leišmales Jānīši”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Grupas “Ability” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

8.30 Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām “Lielupes līdaka 2018”. Pilssala, Jelgava

10.00 LJBL čempionāts basketbolā meitenēm. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

10.00 Jelgavas pilsētas čempionāta 10. kārta biljardā. Uzvaras iela 12, Jelgava

10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts skvošā. Veselības centrs un fitnesa klubs “Fitland”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

10.30 Jelgavas pilsētas 2018.gada kausa izcīņa basketbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

13.00 Pneimobiatlons: Izjūti biatlona garšu un Jaunsardzes kauss. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.00 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. JLSS U13 A - Pārdaugava 06. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

16.45 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā JLSS U17 – Pērkons. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

21.30 – 22.30 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 21.OKTOBRIS



12.30 Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Mītavas tilti” – 2018. Koncertā “Triju paaudžu dziesmas Latvijai”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

17.00 “Dziesmas, kuras neviens vairs nedzied”. Vīru vokālā ansambļa “Daile” koncerts 2 daļās. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts skvošā. Veselības centrs un fitnesa klubs “Fitland”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

10.30 Jelgavas pilsētas 2018. gada kausa izcīņa basketbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

11.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

12.45 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. JLSS U11 B – HS MOGO 09. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

19.00 – 20.00 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES



No 12.oktobra līdz 11.novembrim Irisas Blumates tekstīliju izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 12.oktobra līdz 20.novembrim Ievas Saulītes izstāde "Slazdi un ieroči". Jelgavas mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Miervalža Derkusova gleznu izstāde “Saules pēdas”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Izstāde "Laikmets. Dzimtas stāsti". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Mākslas festivāla “Balti” glezniecības plenēra izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 14.oktobrim "Latvijas radio rūpniecība 20.gadsimtā. Seno radio aparātu izstāde". Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 15.oktobra līdz 22.oktobrim Baltkrievu mākslinieka Vjačeslava Celeša gleznu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 15.oktobra līdz 30.oktobrim Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursa “Mana zeme skaistā”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 20.oktobrim Jura Zēberga fotoizstāde no cikla "Ūdeņi". Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 24.oktobrim Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde "Faktūras". Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Foto konkursa “Jelgava Latvijas simtgadē” dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstāde “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Jāņa Vilka kolekcija par Latvijas pirmās brīvvalsts vēlēšanām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde "Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes..." Aktivitāšu centrs "Jaunlīdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Mārītes Upmales izstāde "Visi mani brīvie brīži krāsās tērpušies”. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 1.novembrim Daces Krēģeres gleznu izstāde "Radi pats savu pasauli". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Līdz 11.novembrim Latvijas Mākslas akadēmija absolventu, prof. Jurjāna studentu gleznu izstāde “Atceries aizgājušo”. Blankenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 12.novembrim Šmēdiņu ģimenes māla trauku izstāde "Gadsimts". IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

Līdz 17. novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 26.novembrim Zaigas Inauskas darbu izstāde "Mana aizraušanās - dekupāža" Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 30.novembrim Izstāde “Alunānu dzimta”. Izstāde veltīta Alunānu dzimtas spilgtākajām personībām. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 1.decembrim Agijas Jansones gleznu izstāde. Grilbārs – restorāns “Masti Grill and Chill”, Ezerkrasti, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads







Foto: Raitis Puriņš