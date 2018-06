Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (16.–24. jūnijs)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

SESTDIENA, 16. JŪNIJS

15.00 Novada amatiermākslas kolektīvu koncerts "Viesu līčos". "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Kafijas degustēšanas pasākums jeb “cupping”: “Piedzīvojums kafijā!”. Vakara viesis Mārtiņš Kubulnieks. Kafijas un brokastu bārs “Academia”, Akadēmijas iela 4a, Jelgava

23.00 Sezonas noslēguma ballīte mūzikas klubā “Jelgavas krekli”. DJ MV. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 Izlaidumu ballītes. DJ ArtSound, DJ Elijah. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu–senioru savienības 55.sporta spēles handbolā, ar pasaules latviešu piedalīšanos. LLU sporta zāle, Tērvetes 91d, Jelgava

11.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas BJSS – JFA Jelgava. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 17. JŪNIJS

10.00 Ekskursija ar autobusu “Kur Lielupe ceļu rāda”. Gide Signe Lūsiņa. Sākums pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.10 Pārgājiens cikla “Tavas saknes tavā zemē” ietvaros pa Zaļenieku pagastu. Jelgavas autoosta, Pasta iela 26, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Basketbola turnīrs 3x3. Ozolnieku Sporta centra stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

17.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

OTRDIENA, 19. JŪNIJS

13.00 Latviešu autoru pasaku pēcpusdiena. Ķīves bibliotēka, "Ķīves skola", p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

20.00 – 22.00 Ielīgošanas pasākums Ānē. Vilces amatierteātra joku luga "Pašu audzināts". Pēc izrādes dziesmas un dejas pirmssvētku noskaņās. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00 Ģimeņu sacensības tūristu kanoe laivās. Lielupes upē, Pasta sala, Jelgava

TREŠDIENA, 20. JŪNIJS

11.00 Jelgavas pils 280.gadu jubilejai veltīta konference “Jelgavas pils laikmeta spogulis”. Sudraba zāle, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

17.00 Radošā darbnīca “Zāļu dienas galvas rotu gatavošana”. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

17.30 Rīgas senās mūzikas centra koncerts “Kurzemes hercogistes galma komponistu mūzika”. LLU Aula, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

20.00 Vasaras Saulgriežu ielīgošana. Piedalās Svētes pagasta amatiermākslas kolektīvi. Pie Svētes bibliotēkas, Skolas iela 2, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads

CETURTDIENA, 21. JŪNIJS

10.00 5.Starptautiskais Saulgriežu festivāls. "Svētgrīvas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads

13.15 Koru, folkloras kopu un tautiešu sadziedāšanās “Gadsimta garākās Līgodziesmas izdziedāšana”. Pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.00 Vasaras saulgrieži. “Baltica 2018”. Novadu diena Jelgavā. Plkst. 17.30-18.30 Folkloras kopu sadziedāšanās pilsētā. No plkst. 20.00 Vainagu un vītņu pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, danči, kopā ar folkloras kopām no Igaunijas, Pļaviņām un Zemgales novada. Pils saliņā, Lielā iela 2, Jelgava

19.30 Izgaismo Latviju un ielīgošanas pasākums Vilces muižā. Balle ar grupu “Brāļu Rozentāli”. Vilces muiža, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads.

23.00 “Dancings” Līgo stilā. DJ Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

06.00 Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu–senioru savienības 55.sporta spēles handbolā, ar pasaules latviešu piedalīšanos. Jelgava

16.00 Vasaras turnīrs “Basta Floorball”. Jelgavas 5.vidusskolas stadions, Aspazijas iela 20, Jelgava

18.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 22. JŪNIJS

10.00-23.00 “Saulgriežu festivāls”. Saulgrieži Tautas Tradīcijās. "Svētgrīvas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads

14.00 Radošā darbnīca kļavu lapu cepuru izgatavošanā. Ķīves bibliotēka, "Ķīves skola", p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

17.00 Jāņu vainagu darināšana. Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Ielīgošana Brankās. Pie Branku pakalpojuma centra, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Ielīgošana ar koncertu un diskoballīti. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

19.00 Līgo pasākums "Ērik, uznes mani kalnā!". Pie Bērvircavas tautas nama, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

20.00 TV3 Līgo Jelgavā “Līgo skaisti šovakar!” jeb Baiba Sipeniece - Gavare mudina piedzīvot īstos Jāņus. Viesi: J.Streičs, I.Akuratere, O.Rajecka, N.Jakušonoks, U.Marhilevičs, „Jaunais Jāņu orķestris”, „Laimas Muzikanti” Igauņu un Tihovsku ģimenes, N.Rutulis, A.Gruzdiņš u.c. Uzvaras parks, Jelgava

20.00 "Jāņu leja" ielīgošana. Balle ar grupu “Klaidoņi”. Sidrabes parka estrāde, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

22.00 Āra kino vakars "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". Pie Ānes Jauniešu iniciatīvu centra, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

23.00 Nakts balle ar brāļiem Auzāniem. Uzvaras parks, Jelgava

23.00 Vasaras saulgriežu zaļumballe kopā ar grupu "Brekšu Pekši". Lielvircavas Dzirnavu laukums, Platones pagasts, Jelgavas novads

23.00 “Dancings” Līgo stilā. DJ ArtSoundun, DJ Grandew. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

09.00 Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu–senioru savienības 55.sporta spēles handbolā, ar pasaules latviešu piedalīšanos. Jelgava

SESTDIENA, 23. JŪNIJS

09.00 Līgo pārgājiens ar nūjām. Gide Zane Grava. Maršruts 20-25km: Ozolnieki-Brankas-Tetele-Jelgava. Tikšanās pie Ozolnieku ezera, Ozolnieki, Ozolnieku novads

10.00-23.00 “Saulgriežu festivāls”. Saulgrieži Tautas Tradīcijās. "Svētgrīvas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads

15.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Skroderdienas “Silmačos””. Režisors A.Matisons. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 –03.00 Līgosim Ozolnieku Jāņu pļaviņā. 21.00 Ozolnieku novada amatierteātra muzikāla komēdija Ā.Alunāns "Bagāta brūte", režisore Dace Vilne; plkst. 22.00 Jāņu ugunskura iedegšana; plkst. 22.30 Zaļumballe ar grupu "Reprīze". Ozolnieku Jāņu pļaviņa (pie Veselības takas), Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 Līgo pasākums ar deju kopu "Garrozes". Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

22.00 Līgo nakts Zaļumballe kopā ar grupu "Mītavas soļi". Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

22.00 Balle ar grupu "Starpbrīdis". Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

23.00 Līgonakts zaļumballe kopā ar grupu "Teachers". Vircavas muižas parks, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Jaunsvirlaukas pagasta sporta svētki. Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

12.00 Jelgavas Jahtkluba regate „Līgo”. Lielupes upē, Pils sala, Jelgava

21.00 Nakts laivu brauciens Jelgavā Jelgava-Ozolnieki. Sākums Pasta sala 1, Jelgava

SVĒTDIENA, 24. JŪNIJS

10.00 -23.00 “Saulgriežu festivāls”. Saulgrieži Tautas Tradīcijās. "Svētgrīvas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads

14.00 Ekskursija cikla "Jelgavas likteņstāsti" ietvaros – īpašie Jāņu likteņstāsti. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 Jelgavas Jahtkluba regate „Līgo”. Lielupes upē, Pils sala, Jelgava

IZSTĀDES



No 14.jūnija Sandras Strēles gleznu izstāde “Saules zīmē”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 17.jūnijam VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" izstāde "Ģederta Eliasa zīmē". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 20.jūnija līdz 28.jūlijam Izstāde „Ozolnieku kolektīvi Dziesmu un deju svētkos”. Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieki

Līdz 22.jūnijam U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma darbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 22.jūnijam Internātpamatskolas skolnieku zīmējumu un radošo darbu izstāde "Gadalaiku lokos". Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 23.jūnijam Rundāles novada "Baltās mājas" gleznošanas studijas darbu izstāde. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 26.jūnijam Alisas Gibetas mākslas studijas gleznu izstāde “Septiņas noskaņas”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 26.jūnijam Latvijai 100. TLMS “Dardedze” izstāde “Tautas tērpi – tradicionālie un jaunrade”. Studijas vadītāja I.Ozolniece. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 29.jūnijam Fotogrāfa Pētera Grūbes foto izstāde "Uzplaukums". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 29.jūnijam Izstāde “Jelgavas Tautas teātris”. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 30.jūnijam Silvijas Bērziņas leļļu izstāde “Pasaku zemē”. Lielvircavas bibliotēka, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz jūlijam I.Grasbergas gleznu izstāde "Sajūtu Latviju". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 1.jūlijam Initas Dzalbes (Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībniece) gleznu izstāde. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 1.jūlijam Izstāde “Mākslinieki Latvijas simtgadei. M.Veisbārde. Gleznas. A.Bērziņš. Medaļas”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 2.jūlijam Mākslinieku biedrības izstādes “Mēs nākam no savas zemes”. Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 8.jūlijam Grāmatu izstāde par ārstniecības augiem. Dzirnieku bibliotēka, p/n Staļģene, IKSC "Jaunlīdumi", jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 19.jūlijam Alda Kļaviņa gleznu izstāde “Skatos apkārt un sevī”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Pasta sala un smilšu skulptūru parks atvērts apmeklētājiem. Informāciju par smilšu skulptūru var skatīt šeit.





Foto: Ruslans Antropovs