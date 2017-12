Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (18.–23. decembris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis šīs nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.





PIRMDIENA, 18. DECEMBRIS

17.30 Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts "Ceļā uz Ziemassvētkiem". Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Radošā darbnīca bērniem "Zelta rociņas”. IKSC "Jaunlīdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jelgavas novads

18.00 Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi svētku koncertā "Un visa pasaule ir atkal kopā". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads





OTRDIENA, 19. DECEMBRIS

12.00–18.00 "Nāc ciemoties pie piparmētru rūķiem!". Radošās darbnīcas, siltas tējas un piparmētru labumu baudīšana. Pieteikšanās pa tālruni 26394062. Lolitas Duges "Piparmētru namiņš", "Terēni", Vilces pagasts, Jelgavas novads

14.00 Senioru Ziemassvētku pasākums – koncerts un balle kopā ar Aināru Ašaku. Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

15.00 Ziemassvētku pasākums Glūdas pagasta senioriem. Skolas iela 3, Jelgavas novads

18.00 XIII Bērnu starptautiskais pasaku baleta festivāls “Ziemas pasaka”, bērnu baleta izrāde ”Neglītais pīlēns” pirmizrāde. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.30 Ziemassvētku dziesmu vakars "Nāc, dziedāsim kopā". LLU Studentu klubs, Lielā iela 4, Jelgava

20.00 "Šokolādes leģenda". Īsluga "Helmuts un Hellija" un šokolādes baudīšana. Jelgavas studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



11.00 Bezmaksas vingrošana “Vesela mugura”. Ozolnieku Sporta centrs, Stadiona iela, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 Latvijas maksibasketbola čempionāts K 45+ IK Doks – Rīgas satiksme. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava





TREŠDIENA, 20. DECEMBRIS



14.00 Valgundes senioru Ziemassvētku pasākums. Valgundes IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgundes pagasts, Valgunde, Jelgavas novads

17.00 Edgars Kreilis sarunu vakarā "Mētelis". Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 Dziesmas pieaugušajiem bērniem. Kopā ar Arni un Laimu Miltiņiem. Jelgavas studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Dimā – dēls “Kamēliju dāma”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

23.00 “Pēdējā studentu ballīte” DJ MV (Maris Veltensons). Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava





CETURTDIENA, 21. DECEMBRIS



12.00–18.00 "Nāc ciemoties pie piparmētru rūķiem!". Radošās darbnīcas, siltas tējas un piparmētru labumu baudīšana. Pieteikšanās pa tālruni 26394062. Lolitas Duges "Piparmētru namiņš", "Terēni", Vilces pagasts, Jelgavas novads

18.00 Labdarības koncerts “Ziemassvētkus gaidot”. Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava

18.00 Groziņu vakars “Melns un Balts”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas ielā 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

18.30 Ziemassvētku ballīte bērniem kafejnīca "Tavs Mirklis". Kafejnīca "Tavs Mirklis", Pasta iela 45, Jelgava

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra Ziemassvētku koncerts “Gaišas domas un cerību spārni”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Ziemassvētku koncerts. JPPI “Kultūra” jauktais koris “Mītava”, BVA “Rotiņa” un Spīdolas ģimnāzijas jauktais koris. Jelgavas Svētās Annas Evanģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

19.00 Inetas Rudzītes Ziemassvētku koncerts "Lai nepietrūkst gaismas". Kalnciema kultūras nams, Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts, Kalnciems, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



14.00 Jelgavas BJSS Ziemassvētku balva vieglatlētikā 2017. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

16.00 JSPS Ziemassvētku sacensības peldēšanā, A.Miskarova kausa izcīņa. LLU Sporta nams, Raiņa iela 1, Jelgava





PIEKTDIENA, 22. DECEMBRIS



16.00 Staļģenes muižas Ziemassvētku saulgriežu pasākums “Bluķa spēks”. Staļģenes muiža, Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene, Jelgavas novads

18.00 Skolēnu Ziemassvētku ballīte. Streetwarriors puiši ar trikiem un konkursiem, DJ BUSINO. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

19.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Dedzi, cerība, mirdzi, labestība, nedziesti, spēks!". Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

19.00 Ziemassvētku koncerts. Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis "Stari" un dziedātāja Inese Nereta. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Ziemassvētku koncerts – viesojas aktrise un dziedātāja Vita Baļčunaite. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

20.00 Ģimenes koncerts “Veriet vārtus Ziemassvētkiem” ar Ingūnas Kancevičas dzeju un dziesmām. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Mātera iela 30, Jelgava

23.00 Deju nakts ar DJ Vento. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



14.00 JSPS Ziemassvētku sacensības peldēšanā, A.Miskarova kausa izcīņa. LLU Sporta nams, Raiņa iela 1, Jelgava

20.30 Publiskā slidošana. "Ozo ledus halle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads





SESTDIENA, 23. DECEMBRIS



11.00 Pasākums ģimenēm ar bērniem “Ziemassvētku Jampadracis”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

11.00 Ziemassvētku pasākums Platones pagasta bērniem kopā ar vecākiem. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Platones pagasts, Lielvircava, Jelgavas novads

11.00 Ziemassvētku pasākums bērniem "Dāvanu ballīte". Valgundes IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgundes pagasts, Valgunde, Jelgavas novads

13.00 Ziemassvētku labdarības koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

13.00 Ziemassvētku pasākums "Ziemassvētku optimisti". Elejas Saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja, Jelgavas novads

13.30 un 15.00 Ziemassvētku teatralizēta rotaļprogramma bērniem “Ziemassvētki rūķu ciemā”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas ielā 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

15.00 Ziemassvētku koncerts "Svētku brīnumu satikt" ar Rūtu Dūdumu un Iru Krauju-Dūdumu. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Jelgavas novads

17.00 Bērnu popgrupas "Noslēpums" Ziemassvētku koncerts "Ziemassvētku laiks". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts

19.00 Latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmu koncerts "Tev tuvumā". Jelgavas Svētās Annas Evanģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

19.00 Pirmssvētku koncerts kopā ar Nikolaju Puzikovu. “Kreklu krogs”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



10.00 Jelgavas Sporta servisa centra Jaungada balvas izcīņa volejbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

10.30 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma grupas jauniešiem. Jelgavas LSS – Venta 2002. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

11.00 Pārgājiens "Ziemassvētku bridiens ar nūjām". Tikšanās Rīgas ielā 67, Jelgava

18.00 Zemgales Amatieru hokeja līga. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

21.45 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava





IZSTĀDES



No 1.decembra līdz 22.decembrim Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde “Gaidot ziemu”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 1.decembra līdz 30.decembrim Floristikas pulciņa “Saulessvece” Adventa vainagu un galda dekoru izstāde. Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 2.decembra līdz 31.decembrim Latviešu glezniecības vecmeistara K.Baltgaiļa gleznu, dokumentu, fotogrāfiju u.c. artefaktu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 1.decembra līdz 2.janvārim Kristapa Grasmaņa foto izstāde "Izgaršo pasauli sajūtās un krāsās". Valgundes pagasta IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgundes pagasts, Valgunde, Jelgavas novads

No 1.decembra Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde "Sēsties kamanās!”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 1.decembra līdz 3.janvārim Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 4.decembra līdz 31.janvārim Mākslas izstāde “Es redzu tātumsa krāsās”. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33, Jelgava

No 5.decembra līdz 22.decembrim Piparkūku mājiņu izstāde “Laika rats”. Jelgavas pils Muzejs, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

No 5.decembra līdz 31.decembrim Silvijas Ķinces adīto zeķu izstāde. Staļģenes vidusskola, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas, Jelgavas novads

No 9.decembra līdz 3.janvārim Jelgavas Mākslas skolas skolēnu diplomdarbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava, 1.stāva galerija

No 11.decembra līdz 17.decembrim Rokdarbu izstāde “Radošums bez ierobežojumiem”. Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

No 13.decembra Krievijas mākslinieces Alises Gibetas gleznu izstāde “Skaistuma estētika”. Ā.Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

No 15.decembra līdz 31.janvārim Fotoizstāde "Mūžu dzīvo, mūžu mācies". IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads

Līdz 30.decembrim Alda Feldmaņa gleznu izstāde "Veltījums Jelgavai". IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.decembrim Latvijas glezniecības vecmeistaru darbu izstāde: V.Purvītis, J.Rozentāls, J.Valters. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 14.janvārim Izstāde “Daces Grīnbergas keramika”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 6.februārim Valda Villeruša izstāde “Skaidra forma. Asamblāža un grafika”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







