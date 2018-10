Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (2.–7. oktobris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.





OTRDIENA, 2. OKTOBRIS



17.00 Starptautiskajai senioru dienai veltīts grupas “Liepavots” koncerts. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas 48.skolēnu spartakiāde futbolā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava





TREŠDIENA, 3. OKTOBRIS



18.00 Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts “Ar maršu pa dzīvi”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

23.00 DJ Daniels Bessonovs. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts. HK Zemgale/LLU – HS Rīga. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava





CETURTDIENA, 4. OKTOBRIS



18.00 Izstādes foto konkursa “Jelgava Latvijas simtgadē” dalībnieku labāko darbu izstādes atklāšana. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” nakts 2.kārta. Jelgavas novada sporta centrs, Aviācijas iela 8, Jelgava





PIEKTDIENA, 5. OKTOBRIS



18.00 Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Muzikālais vakars restorānā-bārā “Putnu dārzs”. Uzstājas duets Kārlis Mangulsons un Artūrs Sebris. Restorāns-bārs “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

19.00 Jelgavas Studentu teātra izrāde "Kjogenstāsti". Sešas japāņu viduslaiku farsa epizodes. Jelgavas Studentu teātris, Čakstes bulvāris 7a, Jelgava

22.00 Grupas “Blinded Memory” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionāts. BK Jelgava/LLU - BK Liepāja/LSSS. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava





SESTDIENA, 6. OKTOBRIS



11.00 Pasaules tūrisma dienas rallijs. Orientēšanās sacensības komandām ar automašīnām pa Jelgavas novadu. Starts un finišs pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 Poļu kultūras dienas Jelgavā 2018 pasākumu atklāšana.

No 8. līdz 14.oktobrim bistro „Silva” (Driksas iela 9) piedāvā poļu nacionālās virtuves prezentāciju „Smacznego”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

16.00 Koncerts "Svētās Hildegardes dziedājumi". Grupa "Putni" un Jānis Pelše (ērģeles). Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22 a, Jelgava

16.00 Tikšanās ar Lailu Ilzi Purmalieti un Jāni Paukštello koncertprogrammā "Laimes formula". Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads

18.00 Kultūras sezonas atklāšana. Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums “Tautas nama panorāma Ozolniekos”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

23.00 “Male Empire Night Out Show”. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

22.00 Grupas “Huminoita” (Somija) koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

12.00 Zemgales rudens maratons – Latvijas, Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā. Pasta sala, Jelgava

15.00 SynotTip Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā. FK Jelgava – RFS. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.20 – 18.10 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

21.00 – 22.00 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava





SVĒTDIENA, 7. OKTOBRIS

16.00 Koncerts "Svētās Hildegardes dziedājumi". Grupa "Putni" un Jānis Pelše (ērģeles). Zaļenieku Evanģēliski luteriskā baznīca, Zaļenieki, Jelgavas novads

12.00 “Pļaujas svētki” Salgalē. Rudens ražas izstāde, atrakcija bērniem, dievkalpojums un saruna ar mācītāju Rolandu Radziņu, muzicē grupa “Jāņa ielas republika”. Salgales jaunā Evanģēliski luteriskā baznīca un baznīcas dārzs, Emburga, Ozolnieku novads

16.00 Koncerts diriģentes Ilvas Krauzes piemiņai “Pa rožainajām sapņu straumēm”. Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22 a, Jelgava

18.00 Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts “Gandrīz tautasdziesma”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Galda tenisa rīti. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava

13.00 SynotTip Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā. FK Jelgava - RFS. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.45 – 16.00 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

16.30 – 18.30 Junioru attīstības hokeja līga. Zemgale Juniors - Mārupe/Ako. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES



No 1.oktobra Laura Poļa gleznu izstāde “Dzīvs, nedzīvs”. Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

No 1.oktobra līdz 14.oktobrim "Latvijas radio rūpniecība 20.gadsimtā. Seno radio aparātu izstāde". Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 1.oktobra līdz 1.novembrim Daces Krēģeres gleznu izstāde "Radi pats savu pasauli". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

No 1.oktobra līdz 11.oktobrim Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu izstāde “Laika mirkļi”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 2.oktobra līdz 30.novembrim Izstāde “Alunānu dzimta”. Izstāde veltīta Alunānu dzimtas spilgtākajām personībām. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

No 2.oktobra Garozas floristikas pulciņa “Saulessvece” rudens darbu izstāde. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 4.oktobra Foto konkursa “Jelgava Latvijas simtgadē” dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Izstāde “O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem.” (I. Ziedonis) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Rīgas Porcelāna muzeja izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 8.oktobrim Mākslinieces Katrīnas Vīnertes darbu izstāde "Tveice”. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 11.oktobrim Fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Izstāde "Laikmets. Dzimtas stāsti". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Mākslas festivāla “Balti” glezniecības plenēra izstāde.

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 20.oktobrim Jura Zēberga fotoizstāde no cikla "Ūdeņi". Sesavas pagasta bibliotēka,"Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstāde “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Jāņa Vilka kolekcija par Latvijas pirmās brīvvalsts vēlēšanām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde "Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes..." Aktivitāšu centrs "Jaunlīdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

Līdz 11.novembrim Latvijas Mākslas akadēmija absolventu, prof. Jurjāna studentu gleznu izstāde “Atceries aizgājušo”. Blankenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 12.novembrim Šmēdiņu ģimenes māla trauku izstāde "Gadsimts".

IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

Līdz 26.novembrim Zaigas Inauskas darbu izstāde "Mana aizraušanās - dekupāža". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 1.decembrim Agijas Jansones gleznu izstāde. Grilbārs – restorāns “Masti Grill and Chill”, Ezerkrasti, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads





Foto: Raitis Puriņš