Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.



PIRMDIENA, 16. OKTOBRIS



10.00 Baltkrievu kultūras dienu pasākumi. Baltkrievu kultūras dienu un izstādes atklāšana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Visas nedēļas garumā bistro “Silva” piedāvās baltkrievu nacionālās virtuves prezentāciju „Pagaršo!”. „Silva”, Driksas iela 7/9, Jelgava





OTRDIENA, 17. OKTOBRIS



10.00 Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem “Rotaļlietu stāsts”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Atvērtā nodarbība improvizācijā. Jelgavas Studentu teātris, Jāņa Čakstes bulvāris 7, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



20.00 Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionāts. BK Jelgava/BJSS-BK Saldus. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava





TREŠDIENA, 18. OKTOBRIS



15.00 Jelgavas pilsētas skolu 2017.gada Olimpiskās stafetes peldēšanā. LLU Sporta nams, Raiņa iela 1, Jelgava

19.00 Komēdija "Silvija". Pēc A.Ramsdela Henrija lugas motīviem. "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

23.00 Hip-hop nakts. DJ AI-VA, DJ MANIAKAL (USA), DJ NIKKO (USA) Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava





CETURTDIENA, 19. OKTOBRIS



16.00 Ekskursija ar autobusu “Grāmatu ceļš Jelgavā”. Ekskursija uz Jelgavas tipogrāfiju, izzinot senās grāmatu izdošanu tradīcijas pilsētā. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

16.00 Tikšanās ar mākslinieku Bruno Strautiņu. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

19.00 Ozolnieku novada amatierteātra komēdija "Krīt klaudzot durvis" Ozolnieku Tautas namā. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads





PIEKTDIENA, 20. OKTOBRIS



10.00 Labdarības koncerts „Dāvā siltumu dvēselei!”. Baltkrievu kultūras dienu ietvaros viesmākslinieki no Baltkrievijas. Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāle “Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava

13.00 Baltkrievu kultūras dienu ietvaros meistarklase audumu apgleznošanas un apdrukas tehnikās. Dalībai meistarklasēs aicināti 7.–12.klašu skolēni. Pieteikšanās pa tālruni 26757978. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Sarmas iela 4, Jelgava

23.00 Laika Upe. Dj Erminass. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 Singapūras satīns. Rommy Mane DJ Team, DJ Kozloo68, Dj Arturo Fernando Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

23.00 Ainars Pūpols & π-BLUES. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 20, Jelgava





SESTDIENA, 21. OKTOBRIS



14.00 Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts “Mūsu ciemā...” Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Rīgas Dramaturgu teātra izrāde H.Paukšs "Samainītie". Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads, LV-3034

16.00 Kluba “Pīlādzītis” deju pasākums. Jelgavas tehnikuma zāle Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37

16.00 Latgales kultūras dienas Lielvircavā. Baltinavas novada amatierteātra viesizrāde „Latgola LV” 9. daļa „ONTANS I ANNE”. Izrādes autore un režisore Danskovīte. Ausekļa iela 24, Jelgavas novads, LV-3036

17.00 Lielplatones amatierteātra pirmizrāde A.Eglītis "Spēle ar brāļiem". Režisore Vija Zelmene. Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Jelgavas novads

21.00 Balle kopā ar grupu "2 PROmiles". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Jelgavas novads

23.00 DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts skvošā. Veselības centrs un fitnesa klubs "FITLAND”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

11.00 Jelgavas pilsētas 2017.gada kausa izcīņa basketbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

17.30–19.00 Nūjošanas nodarbība. Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" ietvaros. Salgales Mākslas un mūzikas skola, “Vīgriezes”, Emburga Salgales pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19.30–21.00 Nūjošanas nodarbība. Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" ietvaros. Iecavas iela 9, Garoza, Ozolnieku novads





SVĒTDIENA, 22. OKTOBRIS

13.00 Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi. Gada noslēdzošā tikšanās pasākumu cikla „Vārdu nospiedumu” ietvaros. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

17.00 Lauris Reiniks koncertā “Es domāšu par Tevi”. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Ukraiņu pianistes Olgas Paliy koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



11.00 Jelgavas pilsētas 2017.gada kausa izcīņa basketbolā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

14.00 SynotTip Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

16.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

16.00 Latvijas hokeja 1.līgas čempionāts. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

17.30–19.00 Nūjošanas nodarbība. Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" ietvaros. Salgales Mākslas un mūzikas skola, “Vīgriezes”, Emburga Salgales pagasts, Ozolnieku novads

19.30–21.00 Nūjošanas nodarbība. Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā" ietvaros. Iecavas iela 9, Garoza, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

No 9.oktobra Virtuālā izstāde “Literārais pusdienlaiks”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava, charlesroux.com/albums/fictitious-feasts-1/

No 11. līdz 15.oktobrim Teātra kostīmu skiču izstāde “Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris pēc Spertāliem”. Ā.Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu ielā 3, Jelgava

No 12.oktobra līdz 12.novembrim Vizuālās mākslas darbu konkursa "Aiz teātra priekškara" dalībnieku darbu izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

No 13.oktobra līdz 12.novembrim Gleznu izstāde "Re-misija". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 16. līdz 20.oktobrim Izstāde “Baltkrievu daiļrades pērles”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Sarmas iela 4, Jelgava

No 16. līdz 22.oktobrim Mākslinieku apvienības "MAJU GONAR" izstāde “Baltijas baltkrievu mākslinieku noskaņā”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 15.oktobrim Ceļojošā izstāde veltīta Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai “Kas vīņ tād i? / Kes nad on?”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 15.oktobrim Ceļojošā fotogrāfiju izstāde "Arktikas noslēpumi". Valgundes informācijas, kultūras un sporta centrā "Avoti", Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts

Līdz 17.oktobrim Ērikas Priekules izstāde "Manas fantāzijas". Dzirnieku bibliotēka, P/n Staļģene, IKSC "Jaunlīdumi", Jelgavas novads

Līdz 5.novembrim Renātes Verpakovskas gleznu izstāde "Tur, laukā". Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Jelgavas novads

No 18.oktobra līdz 5.novembrim Izstāde "Rudens – dažādu krāsu gadalaiks". Ā.Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 20.oktobrim Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde “Zaļais logs”. Jelgavas Tehnikuma bibliotēka, Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava

Līdz 20.oktobrim Kultūras un mākslas centra "Nātre" lielformāta fotogrāfiju izstāde "Mēs Jelgavā un pasaulē". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 29.oktobrim Izstāde “Pliknis medaļu mākslā”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

LĪdz 31.oktobrim Bruno Strautiņa tēlniecības darbu izstāde “Tornis 25”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Līgas Mickevičas austo mandalu izstāde “Sajūtu saules”. Jelgavas kultūras nama 2.stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.novembrim Aijas Princes gleznu izstāde “Veltījums Latvijas simtgadei”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava







