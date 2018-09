Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (3.–9. septembris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.





Smilšu skulptūru parks atvērts apmeklētājiem. Informāciju par smilšu skulptūru apskati meklējiet šeit.

PIRMDIENA, 3. SEPTEMBRIS



12.00 Zinību diena atpūtas kompleksā "Grantiņi”. Jautras atrakcijas un radošās darbnīcas, izjādes ar zirgu, foto stūrītis. Atpūtas komplekss "Grantiņi”, Svētes pagasts, "Grantiņi", Jelgavas novads

TREŠDIENA, 5. SEPTEMBRIS

23.00 DJ MR.B. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

CETURTDIENA, 6. SEPTEMBRIS



SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

13.00 Federāciju kauss futbolā U-19. Latvija – Maķedonija. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

16.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” 13.kārta. Cenas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 7. SEPTEMBRIS

16.00 Ukraiņu Republikas neatkarības dienai veltīts pasākums Ģ.Eliasa muzejā. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

18.00 – 21.00 Skolēnu diskotēkas sezonas atklāšana. DJ Arturo Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

18.00 Kino seanss. A.Ēķa filma "Blēži". Valgundes IKSC Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE “Seši mazi bundzinieki”. Ā.Alunāna jautrības luga. Režisors A.Matisons (k/n) Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Grupas “SIGMA” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Hip-hop izpildītājs Reiks. DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 Kluba “Tonuss” 24 jubilejas svinības. Grupa “Transleiteris”, “Edavārdi”, MC Raivii, DJ Woot, DJ ArtSound. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SESTDIENA, 8. SEPTEMBRIS

10.00 –15.00 Metāla svētki 2018 “Metāla stāsts”. Pasta sala, Jelgava

10.00 – 19.00 Smilšu skulptūru parka sezonas noslēgums. Iespēja sezonas izskaņā vēl apmeklēt Baltijā lielāko smilšu skulptūru parku Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

10.00 Jelgavas novada Grāmatu svētki "Grāmata vieno paaudzes". Kultūras nams “Nākotne”, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

11.00 Velo ekskursija Metāla svētku ietvaros “Jelgava – skulptūru pilsēta”. No Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

15.00 Lielplatones pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts "Viesu līčos". "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDES “Seši mazi bundzinieki”. Ā.Alunāna jautrības luga. Režisors A.Matisons (k/n). Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 Zinību dienas balle pieaugušajiem ar grupu "Reprīze". Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Grupas “Harta” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Pludmales volejbola turnīrs. Ozolnieku Sporta centra stadions, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-14. Jelgavas BJSS/JFA Jelgava – FK Dinamo. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Latvijas čempionāts airēšanā sprinta distancē. Lielupes upe, Pils sala, Jelgava

13.00 Federāciju kauss futbolā U-19. Latvija – Farēru (Fēru) salas. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.30 JJK regate “Rudens vējš”. Lielupes upe, Pils sala, Jelgava

15.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-17. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

17.00 BMX riteņbraukšanas 30 gadu sacensības. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 9. SEPTEMBRIS



10.00 – 19.00 Smilšu skulptūru parka sezonas noslēgums. Iespēja sezonas izskaņā vēl apmeklēt Baltijā lielāko smilšu skulptūru parku Pasta salā. Pasta sala, Jelgava

11.00 Vēlās brokastis sadarbībā ar “Stirna&Avokado” Abgunstes muižā. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

13.00 12. “Zemgales vācelītes” atvēršanas svētki. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Starptautiskais atklātais tenisa turnīrs „Jelgava Open” U-16 vecuma grupas jauniešiem. Atpūtas un sporta komplekss Zemgale, Rīgas iela 11, Jelgava

14.00 Baltijas jūras kausa 2. posms BMX riteņbraukšanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.15 Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-17. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

Līdz 31.augustam Mākslinieces I. Egles darbu izstāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 31.augustam Pētera Grūbes fotogrāfiju izstāde "Uzplaukums". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.augustam "Ceļā uz Latvijas Holivudu". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 2.septembrim Mākslinieki Latvijas simtgadei. Paula Buldinska gleznu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 3.septembra līdz 28.septembrim Ceļojošā izstāde no Ogres Centrālās bibliotēkas "Grāmatu otrā dzīve". Jelgavas bērnu bibliotēkā "Zinītis”, Lielā iela 15, Jelgava

No 3.septembra Mākslinieces Katrīnas Vīnertes darbu izstāde "Tveice”. Jelgavas Mākslas skola

Līdz 5.septembrim Izstāde "Stāstu sega Latvijai". Lielizmēra tekstilmozaīkas (patchwork). Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

No 8.septembra Izstāde “O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem.” (I. Ziedonis) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 9.septembrim Austo mandalu izstāde "Sajūtu saules”. Sesavas pagasta bibliotēka, Lietuvas 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 20.septembrim Gleznu izstāde ”Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība”(Vācija). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 25.septembrim Jāņa Kalniņa gleznu izstāde. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 28.septembrim Ulda Zutera gleznu izstāde "Mežā dzimu - mežā augu". LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 30.septembrim Gleznu izstāde “Tik un tā”. Autors Ē.Bērziņš – mākslinieks, kurš neatšķir krāsas. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.septembrim Novadpētniecības izstāde "Saimnieciskā dzīve Ūziņos – no muižas laikiem līdz kolhozam..." Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.septembrim Viestura Lāča fotoizstāde “Ātrumlaivas”. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Rīgas Porcelāna muzeja izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







Foto: Ruslans Antropovs