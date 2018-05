Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (7.–13. maijs)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 7. MAIJS

17.00 Rokdarbnieku kluba “Zelta rokas” radošo darbu izstādes “Pavasara drudzis”atklāšanu. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju ielā 8, Jelgava

OTRDIENA, 8. MAIJS

16.00 Franču dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 Dekupāžas nodarbība. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

TREŠDIENA, 9. MAIJS

10.00 – 13.00 Latvijas valsts simtgadei veltīts pilsoniskās līdzdalības maratons “Labo darbu festivāls”. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

13.00 Eiropas diena. Jelgavas skolēnu dzejas krājuma „Latvijai 100” atvēršana. Sportiskas, muzikālas, izzinošas un radošas aktivitātes. Uzvaras parks, Jelgava

15.00 Latvijas simtgadei veltītās TLMS “Dardedze” izstādes “Tautas tērpi un jaunrade” atklāšana. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 un 20.00 Deju studijas "Benefice" laikmetīgās dejas izrāde "GORODKI". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-14 vecuma grupas jauniešiem. JFA Jelgava – FK Dinamo Rīga. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00 Nūjošanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

CETURTDIENA, 10. MAIJS

10.30 un 14.00 Latvijas leļļu teātra izrāde “Tuntuļu Jurītis”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 Radošā darbnīca "Dāvana mātei". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

17.30 Jelgavas Mūzikas skolas klavieru un akordeona klases audzēkņu koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

18.00 Tautas dziesmu sadziedāšanās vakars Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 Tikšanās ar Ausmu Kantāni – "Sarunas par Ziedoni”. Zaļenieku bibliotēka, Kultūras nams, p/n Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

19.00 Aivars Gudrais un draugi koncertā “Dvēseles 6 stīgas”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 Improvizācijas teātra viesizrāde "Saknes". Jelgavas Studentu teātris, J.Čakstes Bulvāris 5a

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” 5.kārta. Cenas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-14 vecuma grupas jauniešiem. JFA Jelgava – TFS Nikars-Vanagi/FK Ādaži. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

18.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

PIEKTDIENA, 11. MAIJS

15.00 Dekupāžas darbnīca Pārlielupes bibliotēkā. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

18.00 Koncerts „Bigbends. Trompetes. Latino”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Skolēnu disenīte. Seznonas noslēgums. DJ Nill Ketner. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca pieaugušajiem "Zelta rociņas". Dekupāža un apgleznošana. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

19.00 Grupas “Laime Pilnīga” koncerts Abgunstes muižā. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

19.00 Amatierteātru festivāls “Zelta Zīle 2018” Ozolnieku novadā. Ozolnieku Tautas nams, Ānes Kultūras nams, Ozolnieku novads

19.00 Muzikālais vakars kopā ar Kristiānu un Kristapu restorānā “Pilsētas elpa”. Restorānā “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

23.00 Deju mūzika ar DJ M.V. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

22.00 Grupu “Sanctimony” un “Dead Shape Figure” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

17.00 SynotTip virslīgas spēle futbolā. FK “Jelgava” – Valmiera Glass/ViA. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SESTDIENA, 12. MAIJS

9.00 – 17.00 Stādu dienas Jelgavā 2018. Jelgavas pils parks, Lielā iela 2, Jelgava

12.00 Mūsdienu deju studijas “Intence” koncerts. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava

12.00 Amatierteātru festivāls “Zelta Zīle 2018” Ozolnieku novadā. Ozolnieku Tautas nams, Ānes Kultūras nams

14.00 VPDK "Kalve" desmitgades svētki. Jelgavas pils saliņa, Lielā iela 2, Jelgava

15.00 VII Vislatvijas "Mežābeļu" saiets. Koncerts. Lielplatones Tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pagast, Jelgavas novads

16.00 Jelgavas Jaunā teātra pusaudžu studijas izrāde "Robežas". KN “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

22.00 Artura Skuteļa solokoncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Grupas “Oranžās brīvdienas” koncerts. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.45 Laivu brauciens ar ozolaivas.lv. Jelgava– Ozolnieki. Tikšanās pie Tējas namiņa, Pilssalas iela 2a, Jelgava

11.00 Latvijas čempionāta lakrosā sabraukuma spēles vīriešiem. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Jelgavas atklātais, Latvijas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

13.00 Latvijas čempionāta 2.posms BMX riteņbraukšanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 13. MAIJS

9.00 –15.00 Stādu dienas Jelgavā 2018. Jelgavas pils parks, Lielā iela 2, Jelgava

14.00 BVA “Rotiņa” un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas jauniešu kora koncerts “Šūpo mani, māmuliņa...” Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

16.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere “Maija un Paija”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Kormūzikas koncerts “Garīgie un laicīgie dziedājumi”. Viesojas Bemidži Valsts universitātes koris no ASV diriģenta Dvaita Džileka vadībā. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Atrodas Lielajā ielā 22a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.00 Nūjošanas koptreniņš. Sākums Institūta ielā 4, Jelgava

10.00 Laivu brauciens ar ozolaivas.lv Misas upē. Dalbe – Ozolnieki. Dalbē pie dzelzceļa tilta, Ozolnieku novads

10.20 Cikla “Tavas saknes tavā zemē” pārgājiens pa Cenu un Salgales pagastiem. Viesošanās zirgaudzētavā “Princis” un kokaudzētavā “Bētras”. Tikšanās Rīgas iela 44, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts, Gata Jonkusa piemiņas kauss BMX riteņbraukšanā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

12.00 Latvijas čempionāts, Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts akvatlonā. LLU Sporta nams, Raiņa iela 1, Jelgava

17.00 Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš. Pasta sala, Jelgava

19.00 Jelgavas pilsētas čempionāts futbolā 7x7. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

IZSTĀDES



No 7.maija līdz 13.maijam Rokdarbnieku klubs “Zelta rokas” radošo darbu izstādes “Pavasara drudzis”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju ielā 8, Jelgava

Līdz 8.maijam Literārā izstāde "Grāmatu ilustrācijas toreiz un tagad". Bērnu bibliotēkā "Zinītis", Lielā iela 15, Jelgava

Līdz 9.maijam Lienas Blūmas fotoizstāde "Kamenes". Vircavas bibliotēka, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

No 9.maijam līdz 31.maijam TLMS “Dardedze” izstāde “Tautas tērpi – tradicionālie un jaunrade”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 10.maijam I Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa ''Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot'' godalgoto darbu izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 10.maijam Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla "Noskaņas". Sesavas pagasta bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Jelgavas novads

Līdz 11.maijam Dzejniekam Imantam Ziedonim veltīta izstāde "Pasaku un dzejoļu radītājs". Nākotnes bibliotēka, Skolas ielā 6, p/n Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 15.maijam Tautas Gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām “Skicē notverts mirklis”. Studijas vadītāji A.Buškevica un I.Klaperis. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 15.maijam Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Imantam Ziedonim – 85. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, Rīgas 29, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki

Līdz 18.maijam Jelgavas tautas gleznošanas studijas darbu izstāde "Pilsēta krāsās". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Līdz 22.maijam Sandijas Lavrenovas eļļas gleznu izstāde "Dažādība". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.maijam Ulda Zutera gleznu izstāde “Ainava 2016-2017”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.maijam Staņislava Matusa gleznu izstāde. Elejas pagasta bibliotēka, Lietuvas ielā 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 10.jūnijam Jelgavas mākslinieku biedrības izstāde "Pavasara sveiciens Latvijas simtgadē". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 29.jūnijam Izstāde “Jelgavas Tautas teātris”. Atskats tā izveidē, darbībā, Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 1.jūlijam Izstāde “Mākslinieki Latvijas simtgadei. M.Veisbārde. Gleznas. A.Bērziņš. Medaļas”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava