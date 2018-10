Nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (9.–14. oktobris)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

OTRDIENA, 9. OKTOBRIS



19.00 Pablo Castro Abgunstes muižā. Čīles un Latīņamerikas mūzika. Abgunstes muiža, Zaļnieku pagasts, Jelgavas novads

19.30 Improvizācijas izrāde Jelgavas studentu teātrī. Jelgavas studentu teātris, Čakstes bulvāris 5a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 Jelgavas pilsētas 48.skolēnu spartakiāde un Jelgavas pilsētas čempionāts rudens krosā. Lielupes pļavā pretī Jelgavas pilij, Jelgava

TREŠDIENA, 10. OKTOBRIS



23.00 DJ Daniels Bessonovs. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

10.00 – 14.00 LLU Atvērto durvju diena. LLU Aulas foaje, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

20.00 Grupas “Conan” (Anglija) koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.00 Latvijas Sieviešu Basketbola līga. BK Jelgava/BJSS – TTT Rīga-Juniores. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19.30 Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts. HK Zemgale/LLU - HK Kurbads. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

19.30 Latvijas lakrosa čempionāta spēle. “Mītava/LLU” – “Riga Griffins”. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

CETURTDIENA, 11. OKTOBRIS

10.30 Latvijas Leļļu teātra izrāde “Naksitrallīši”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

16.00 un 19.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Ā. Alunāna luga “Bagāta brūte”, Ozolnieku amatierteātra izrāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

18.30 Tautasdziesmu sadziedāšanās vakars. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

19.00 – 22.00 Ā.Alunānam 170 – Jelgavas novada amatierteātru izrādes. Vilces amatierteātra izrāde Ā.Alunāna luga “Pašu audzināts”, Vircavas amatierteātra izrāde, “Mūsu pokāls”. Sesavas tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagastsm Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 Orientēšanās sacensību seriāla “ALNIS 2018” nakts 3.kārta. Pasta sala, Jelgava



PIEKTDIENA, 12. OKTOBRIS

16.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Lūcijas Ņefedovas grāmatas “Ar Ādolfa Alunāna vārdu. Ā.Alunāna Jelgavas teātris” atvēršana. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Festivāla atklāšana. Ādolfa Alunāna divas komēdijas “Brīvnieks Olimpā” un “Šneiderienes” Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrādes. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.30 Uģa Kuģa lekcija “Ģimenes vērtībās šodien”. Deju centrs “Cukurfabika”, Cukura iela 22, Jelgava

19.00 6 Spānijas vīnu degustācija un 6 kārtu vakariņas restorānā “Pilsētas elpa”. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

19.00 Muzikālais vakars restorānā-bārā “Putnu dārzs”. Uzstājas Dita Belicka (balss) un Andris Kauliņš (klavieres). Restorāns-bārs “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

19.30 Muzikālais vakars. Uzstājas ģitārists Mārtiņš Balodis. Bistrobārs “Parks”, Kr.Barona iela 3, Jelgava

22.00 Grupu “Dispyt” un “Unborn Generation” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”,Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Andis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

13.00 Pārbaudes spēle futbolā U-19. Latvija – Grieķija. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SESTDIENA, 13. OKTOBRIS



11.00 Tikšanās ar grāmatas "Āderu krusti: divpadsmit jaunas atziņas" autoru Uldi Siliņu. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

12.00 Sezonas noslēguma ballīte. SUP ātrumsacensības, pirts, atrakcijas, DJ mūzika. Veikparks “5Masti”, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads

13.00 Svinīgs pasākums par godu Polijas neatkarības atjaunošanas 100.gadadienai un izstādes par Juzefu Pilsudski atklāšana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

13.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...”

Luga “Seši mazi bundzinieki” Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde.

Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

15.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Kompozīcija “Alunānam 170”. Svētes pagasta amatierteātra izrāde. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

17.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Alunāna lugu dziesmu spēles “Jā, tie bij’ zelta laiki mums”. Jūrmalas teātris. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Kinofilma "Bille", režisore Ināra Kolmane. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

19.00 Piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa. Alunāna parks, Jelgava

22.00 Balle ar grupas "Apvedceļš" līderi Jāni Krūmiņu. DJ Gunchs. Bērvircavas Tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

22.00 Grupas “A-Europa koncerts”. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Grupas “Tears Of Fire” (Irāna) koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”,Raiņa iela 28, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts skvošā junioriem. Veselības centrs un fitnesa klubs “Fitland”, Dobeles šoseja 7, Jelgava

17.00 Latvijas Sieviešu Basketbola līga. BK Jelgava/BJSS – Audentese Spordiklubi. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

SVĒTDIENA, 14. OKTOBRIS



12.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Luga “Mūsu pokāls”. Vircavas pagasta amatierteātris. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Luga “Pašu audzināts”. Vilces pagasta amatierteātris. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

14.00 Tikšanās ar Ilmāru Šlāpinu. Sarunu cikla projekta „Es nāku no Jelgavas” ietvaros. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

15.00 Pianistes Diānas Zandbergas koncerts. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

17.00 Ādolfa Alunāna dienu festivāls “No aktiera nāk joki...” Festivāla noslēgums. Luga “Skolotāja tupeles”. Tērvetes amatierteātris “Trīne”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Diska golfa sacensības. Garozas veselības taka, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

10.00 Jelgavas pilsētas kausa izcīņa galda tenisā. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44 a, Jelgava



IZSTĀDES



No 1.oktobra Laura Poļa gleznu izstāde “Dzīvs, nedzīvs”. Ānes Kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

No 1.oktobra līdz 14.oktobrim "Latvijas radio rūpniecība 20.gadsimtā. Seno radio aparātu izstāde". Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 1.oktobra līdz 1.novembrim Daces Krēģeres gleznu izstāde "Radi pats savu pasauli". IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

No 1.oktobra līdz 11.oktobrim Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu izstāde “Laika mirkļi”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

No 2.oktobra līdz 30.novembrim Izstāde “Alunānu dzimta”. Izstāde veltīta Alunānu dzimtas spilgtākajām personībām. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

No 2.oktobra Garozas floristikas pulciņa “Saulessvece” rudens darbu izstāde. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 4.oktobra Foto konkursa “Jelgava Latvijas simtgadē” dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.oktobrim Izstāde “O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem.” (I. Ziedonis) Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 11.oktobrim Fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. LLU Aulas foajē, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Izstāde "Laikmets. Dzimtas stāsti". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 14.oktobrim Mākslas festivāla “Balti” glezniecības plenēra izstāde.

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 20.oktobrim Jura Zēberga fotoizstāde no cikla "Ūdeņi". Sesavas pagasta bibliotēka,"Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Lietuvas tautas mākslinieces J. Danilauskienes izstāde “Simboli un zīmes J.Daniļauskienes papīrgriezumos” (Lietuva). Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Jāņa Vilka kolekcija par Latvijas pirmās brīvvalsts vēlēšanām. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde "Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes..." Aktivitāšu centrs "Jaunlīdumi", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.oktobrim Fotoizstāde “Dzīvot šeit un tagad”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

Līdz 11.novembrim Latvijas Mākslas akadēmija absolventu, prof. Jurjāna studentu gleznu izstāde “Atceries aizgājušo”. Blankenfeldes muiža, Blankenfelde, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 12.novembrim Šmēdiņu ģimenes māla trauku izstāde "Gadsimts".

IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads

Līdz 26.novembrim Zaigas Inauskas darbu izstāde "Mana aizraušanās - dekupāža". Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 1.decembrim Agijas Jansones gleznu izstāde. Grilbārs – restorāns “Masti Grill and Chill”, Ezerkrasti, Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku novads





Foto: Ruslans Antropovs