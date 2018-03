Svētku laika pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (29. marts–1. aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.





CETURTDIENA, 29. MARTS



13.00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem "Lielā diena". Platones bibliotēka, "Atspulgi", p/n Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads

16.00 Ulda Zutera gleznu izstādes “Ainava 2016-2017” atklāšana. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

16.00 Pasākums "Iegriežam pavasara Saulgriežus". Olu krāsošanas paņēmieni, tradicionāli Lieldienu ēdieni un Lieldienu tradīcijas citur pasaulē. Aktivitāšu centrs "Birztaliņas", Birzes iela 4, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

18.00 Lieldienu koncerts ar TDA "Lielupe". Vircavas Tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Komēdija - priecīga vēsts divās daļās “Optimists”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



20.00 Latvijas maksibasketbola čempionāts K 50+. IK Doks – Rīgas Satiksme. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava





PIEKTDIENA, 30. MARTS



10.00 Pavasara laivu brauciens Svētes upē ar Ozolaivas.lv. Tikšanās “Vētrās”, Gājēju tilts, Jelgavas novads

18.00 Lieldienu skolēnu disenīte. DJ Busino. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

22.00 Jelgavas hiphopa apvienības «Augša» dalībnieks Vilnis ar albuma ‘’Darba Vieta’’ prezentāciju. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 “Nonstop party”. DJ Kozloo un DJ ArtSound. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

23.00 Roķīgākā ballīte Jelgavā. No roka klasikas līdz mūsdienām. DJ Bonis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



20.30 Publiskā slidošana. "Ozo ledus halle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads





SESTDIENA, 31. MARTS



10.00 Lieldienu radošās darbnīcas. Vilces bibliotēka, Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

12.00 Pasākums “Lieldienu zaķa ķēķis”. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pagasts

13.00 Lieldienu pasākums "Ola - viena puse melna, otra balta". Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, p/n Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

13.00 Lieldienu pasākums bērniem "Pa Lieldienu zaķa pēdām..." Lielvircavas Kultūras nams, p/n Vircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

21.00 Dzīvās mūzikas vakars. Uzstājas Santa Šillere. Bārs ‘’Meka’’, Stadiona iela 5a, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 “Supreme Havoc” un “Saturns’s Husk” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 Atraktīvākā deju mūzika. DJ Andis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI



10.00 Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

15.15 Latvijas čempionāts hokejā veterāniem + 50. Mitau Moros - Valmiera Wolmar. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

16.00 Credit24 Meistarlīgas Play-off izslēgšanas spēle volejbolā. VK “Jelgava/Biolars” – “Saaremaa” VK. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava







SVĒTDIENA, 1. APRĪLIS

11.00 Lieldienu pastaiga visai ģimenei Jelgavas pils parkā. Šūpoles, olu krāsošana, meklēšana un ritināšana, pavasara veiklības spēles, Lielais zaķis un mazie poniji, Mini Zoo, Lieldienu mazais tirdziņš. Jelgavas pils parks, Lielā iela 2, Jelgava

11.00 Bērnu rīts "Lieldieniņa atnākusi". Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

12.00 Lieldienu pasākums Ānē. Pie Ānes kultūras nama, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

13.00 Lieldienu pasākums "Lieldienu lustes!”. Elejas skvērā pie jauniešu centra, Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

13.00 Lieldienu lustes. Lieldienu zaķis un ‘’Kāruma’’ vārna. Kopīga Lieldienu zupas vārīšana. Pie Garozas pamatskolas, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

14.00 Lieldienu pasākums “Lieldienu šūpolēs”. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lieldienu pasākums "Nu atnāca Liela diena" kopā ar Svētes pagasta folkloras kopu. Lielplatones muižas pagalms, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lieldienu lustes kopā ar Minjonu. Pasākumā paredzētas radošās darbnīcas un nopietni nenopietnas aktivitātes, olu ripināšana un podu plēšana. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

15.00 Lielvircavas baznīcā Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums. Koncertēs baritons Alvils Cedriņš. Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

15.30 Koncertuzvedums "Lieldienu zaķa skola Čučumuižā". Valgundes IKSC "Avoti" piedāvā, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

19.00 Detektīvfilma "Kriminālās ekselences fonds”. Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu "Klaidoņi". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

22.00 Lieldienu balle ar grupu "Mūzikas kolekcija". Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Lieldienu pārgājiens ar nūjām 20-25km. Sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava





IZSTĀDES

No 9.marta līdz 22.aprīlim Izstāde “Latviskās dvēseles raksti”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 12.marta līdz 29.martam Ilzes Beides pūču suvenīru izstāde. Nākotnes bibliotēka, Skolas ielā 6, p/n Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

No 12.marta līdz 12.aprīlim Mākslinieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde. Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

No 14.marta līdz 15.aprīlim Izstāde “Dāvana”. Triju Baltijas valstu mākslinieku veltījums savu valstu simtgadei. Helga Kogerte, Marute Kollarda un Aleksandrs Djačenko. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 19.marta līdz 6.aprīlim Bērnu un skolnieku zīmējumu un radošo darbu izstāde. Sesavas pagasta bibliotēka, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

No 20.marta līdz 11.aprīlim Madara Lazdiņa “Reiz sensenos laikos...”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 26.martam Kārļa Freiberga foto izstāde. Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 28.martam Aritas Strodes-Kļaviņas ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Neparastie latgalieši”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 29.marta līdz 31.maijam Ulda Zutera gleznu izstāde “Ainava 2016-2017”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 29.martam Izstāde “Veltījums režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai”. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3, Jelgava

Līdz 30.martam Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde "Noskaņas". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 30.martam Mākslinieces Ildzes Ģībietes darbināto leļļu izstāde. Vainu bibliotēka, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 30.martam E.Vorhola, R.Lihtenšteina, K.Oldenburga un citu popārta mākslinieku darbi fotoattēlos. Jaunpēternieku bibliotēka, “Latvāņi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde “Krāsas pilsētā”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.martam Anitas Rācenes gleznu izstāde "Citāda iedvesma". Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 1.aprīlim Tatjanas Martinovičas izšūto gleznu izstāde "Saulriets uz ezera". Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 2.aprīlim Izstāde "Mans tautastērps". Fotogrāfe Ilze Strēle, dzejniece Dace Sadaka, rokdarbniece Gita Zaumane. IKSC "Līdumi" un Staļģenes muiža, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 3.aprīlim Jelgavas mākslinieka Ulda Rogas pasteļu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 6.aprīlim Pērļotājas Lūcijas Zaksas personālizstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 9.aprīlim Ievas Šustikas gleznas “Trīspadsmit mirkļu privilēģija”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 10.aprīlim PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas grafikas diplomdarbu izstāde “Tēli un noslēpumi”. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 10.aprīlim J.Čuričeva gleznu izstāde "Dabas spēks". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 13.aprīlim Staņislava Matusa gleznu izstāde "Pieskāriens". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Vilces pamatskolas skolēnu gleznu izstāde. Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Līdz 2018.gada novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstāde “Pa savu dzimteni es staigāju”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava







Foto: no arhīva