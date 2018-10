Aicina uz tikšanos ar teātra, kino un mūzikas personībām

Atzīmējot Latvijas teātra 150. un Latvijas kino 70. jubileju, kā arī Latvijas simtgadi, organizatori piedāvā skatītājiem īpašu tikšanos ar teātra, kino un mūzikas personībām 9. novembrī pulksten 19 VEF Kultūras pilī.



Koncerts ar iemīļotām un labi zināmām dziesmām no Latvijas kino un teātra izrādēm būs ne tikai kā īpaša dāvana skatītājiem, bet arī aktieriem no visiem Latvijas galvenajiem teātriem. Iemīļotas dziesmas izdziedās gan dziedošie aktieri un visi Latvijas teātru ansambļi (Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”, Valmieras drāmas teātra ansamblis “Žerāri”, Latvijas Nacionālā teātra ansamblis “Greizais ratiņš”), gan pārsteidzoši dueti. Būs arī skatītāju sadziedāšanās ar aktieriem. Īpašu noskaņu piešķirs uz lielā ekrāna redzamie video kadri un fotogrāfijas no kinofilmām. Uz vienas skatuves varēs redzēt vairāku paaudžu māksliniekus.

Latvija var lepoties ne tikai ar aktieru panākumiem teātrī, bet arī kino. Lai koncertam piešķirtu vēl kādu sirsnīgu un īpašu noskaņu, pasākumā tiks godinātas Latvijas teātra un kino spožākās zvaignes. Lai arī simtgades nominācijai ir dziļi simboliska nozīme, tomēr nomināciju izvirzīšanā piedalīsies paši skatītāji, jo skatītājs ir un paliek galvenais un nozīmīgākais vērtētājs. Koncerts kā tikšanās starp dažādu Latvijas novadu, pilsētu un paaudžu aktieriem būs kā sirsnīgs un vienojošs pasākums pirms gaidāmajiem valsts simtgades svētkiem.

Koncertā piedalīsies tādi aktieri kā Andris Bērziņš, Varis Vētra, Mārtiņš Egliens, Imands Strads, Gundars Silakaktiņš, Marģerts Eglinskis, Artis Robežnieks un citi. Kā pasākuma īpašie viesi tiks aicināti tādi mākslinieki kā Lilita Ozoliņa, Olga Dreģe, Juris Strenga, Ģirts Jakovļevs, Uldis Dumpis, Mirdza Martinsone, Gunārs Placēns un citi.

Pēc koncerta pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nofotografēties ar saviem iemīļotākajiem aktieriem, kā arī saņemt pasākuma dalībnieku kopbildi ar nominantu autogrāfu.