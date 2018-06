Baibas Sipenieces-Gavares Jāņu svinēšanas paraugs ir “Skroderdienas Silmačos”

Līgo svētku priekšvakarā, 22. jūnijā, Jelgavas Uzvaras parkā skanēs TV3 koncerts “Līgo skaisti šovakar!”. Namamātes pienākumus uzņemsies Baiba Sipeniece-Gavare, kura jelgavniekus aicina ieskandināt svētkus kopā ar vakara viesiem – Jāni Streiču, Ievu Akurateri, Olgu Rajecku, Normundu Jakušonoku, Uldi Marhileviču, Jauno Jāņu orķestri, “Laimas Muzykantiem”, brāļiem Auzāniem, Igauņu un Tihovsku ģimenēm, Normundu Rutuli, Artūru Gruzdiņu, Tautas deju ansambli “Lielupe”, Jelgavas koriem un citiem. Sarunā ar B.Sipenieci-Gavari – par darbu televīzijā un radio, par to, ka svētki jārada pašam un kāpēc ir vērts būt dzīvespriecīgam.

“Jelgavas koncertā gribam iedot to labo sajūtu, kā vajag svinēt. Lai nu ko, bet mums ir jāiemācās svinēt Jāņus, neviens mūsu vietā to nedarīs. Lai neapvainojas Lāčplēša diena, neatkarības dienas vai Ziemassvētki, bet domāju, ka Jāņi vienai lielai Latvijas iedzīvotāju daļai ir tie galvenie svētki. Mums ir jāmāk novērtēt – ne lietuviešiem, ne igauņiem, ne krieviem, ne somiem (mūsu ģimenes Jāņi bieži vien ir ļoti internacionāli) tādu nav, un viņi mūs apskauž, ka varam noturēt šo tradīciju, kas mums ir jānodod saviem bērniem, lai viņi pēc tam to nodotu tālāk un tas nebeigtos itin nekad. Viena brīnišķīga baltkrieviete man teica – viņai ir ļoti žēl, ka viņa ar saviem bērniem vairs nerunā baltkrievu valodā. Viņai bija grūti to teikt, bet viņa uzskata – brīdī, kad mamma vairs nedzied bērnam šūpuļdziesmu dzimtajā valodā, valoda ir mirusi. To vajag atcerēties – arī par svētkiem. Tas ir traki, ja tautas galvenie svētki ir saistīti ar karu un nokaušanu. Tai tautai, kurai ir svētki, kas nav saistīti ar vēsturiskiem notikumiem, bet saistīti tradīcijām, laika griežiem, kad vari priecāties par to, ka gads atkal pagriežas uz saules pusi, ir Dziesmu svētki, tai tautai vēl ilgs mūžs priekšā. Ļoti žēl to Eiropas tautu, kuras ir jau nonivilējušās, kuras savus tautas svētkus jau uzskata par pagājību,” teic B.Sipeniece-Gavare.





Foto: no personīgā albuma. Visu rakstu lasiet 21. jūnija “Zemgales Ziņās”