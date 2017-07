Bauska aicina uz mūzikas un mākslas festivālu “Vivat Curlandia!”

Jau otro gadu Bauskas pilī, rātsnamā un Bauskas Sv.Gara baznīcā notiks Kurzemes–Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls “Vivat Curlandia!”, uz kuru interesenti aicināti 15. un 16. jūlijā. Festivāla laikā izskanēs viduslaiku un renesanses mūzika, ko atskaņos mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Austrijas, Itālijas un Francijas, informē organizatori. Apmeklētājiem būs iespēja arī vērot senāko līdz mūsdienām saglabājušos Džulio Kačīni operu “Eiridīke”.

Bauskas festivāla “Vivat Curlandia!” programma norisināsies tās muzikālajam saturam vēsturiski atbilstošā vidē – senās mūzikas atskaņošanu ar vēsturiskiem instrumentiem, tērpiem, koncertu norises vietām un gaisotni tajās –, lai mūsdienu aizņemtais cilvēks dabiskāk iejustos senatnes vērtību pasaulē un baudītu to. Divu dienu laikā notiks desmit dažādi muzikāli pasākumi, kas priecēs ikvienu, kam ir interese par viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka laika mūziku, mākslu un tērpiem.

Dalību festivālā apstiprinājuši izcilais viduslaiku mūzikas ansamblis “Eloqventia” no Spānijas, senās mūzikas ansamblis “Chiaroscuro” no Lietuvas, starptautiski atzītais senās mūzikas ansamblis “Neymann Ensemble”, kurā ir dalībnieki no Latvijas, Austrijas un Itālijas, seno deju grupa “Galms”, arfiste un retorikas, vēsturisko žestu speciāliste Katerina Antonenko, klavesīnists Ernests Neimanis, Ilze Grēvele (soprāns), Agnese Kanniņa-Liepiņa, Laura Šarova (baroka vijoles), Anatolijs Grindenko (viola da gamba), Māris Kupčs (mākslinieciskais vadītajs) un Valmieras drāmas teātra aktieris Ivo Martinsons. Īpaši izceļams ir Parīzes viduslaiku institūta “Centre de musique médiévale de Paris” leģendārais viduslaiku mūzikas ansamblis “Alla francesca”, kurš sniegs savu pirmo koncertu Latvijā, noslēdzot festivāla desmit koncertu maratonu 16. jūlija vakarā.

Festivāla atklāšana notiks sestdienas, 15. jūlija, pēcpusdienā pie Bauskas pils vārtiem ar teatrālu uzvedumu, kas būs interesants arī ģimenēm ar bērniem, bet tās pašas dienas vakarā Bauskas kultūras centrā notiks pirmatskaņojums Latvijā – 1600. gadā sarakstītā Džulio Kačīni opera “Eiridīke”. Operas sižeta pamatā ir grieķu mitoloģijas leģendārais stāsts par mūziķi Orfeju, kurš devies uz pazemes valstību, lai glābtu savu mīļoto sievu Eiridīki, kuru nāvīgi sakodusi čūska. Rīgas Senās mūzikas centrs un festivāls “Vivat Curlandia!” ir kļuvuši par “European Opera Academy” vēsturisko operu uzvedumu centru, tādēļ operas iestudējumā būs iespēja dzirdēt perspektīvākos Eiropas jaunās paaudzes speciālistus.

Tiem, kuriem tuvāka deja, svētdien, 16. jūlijā, būs iespēja vērot seno deju grupas “Galms” koncertprogrammu “Festa vita” jeb “Dzīves svinēšana”, kas balstīta uz Džona Pleiforda grāmatas “Angļu deju meistars” (“The English Dancing Master”) izdevumu, kas pirmo reizi izdots 1651. gadā.

Par festivāla norises vietu ir izvēlēta Bauska, jo Kurzemes hercogu Ketleru Zemgalē celtās pilis bija pirmās, kas Latvijas teritorijā reprezentēja ziemeļu renesanses laicīgās arhitektūras un profesionālās mākslas izpausmes, kuras līdzi atnesa renesanses laikmeta Eiropas domāšanu, kultūru un mākslas dīgļus, kas, neapšaubāmi, ietekmēja kultūras procesu attīstību ne tikai Zemgalē.

Savukārt mūsdienās Bauskas pils ir vienīgais renesanses un manierisma perioda laicīgās arhitektūras mantojums, ko 17.–18. gadsimta kari nespēja iznīcināt pilnībā un kas materiāli pārstāv minēto periodu Latvijas kultūras vēsturē.

Festivālu organizē Latvijā zinošākais senās mūzikas pētnieks un mūziķis Māris Kupčs sadarbībā ar Bauskas pils muzeju un Bauskas Kultūras centru. Festivāla norisi atbalsta Bauskas pilsētas pašvaldība, Bauskas pils muzejs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, “Musica Baltica”.

Biļetes uz festivāla “Vivat Curlandia!” pasākumiem pieejamas Bauskas pils muzeja kasēs, kā arī “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās visā Latvijā.







Publicitātes foto