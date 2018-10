Ievai Akuraterei un Jurim Kulakovam – 60

“Dzīves plūdums, laika straume, dzīvības stīgu pulsējošā skaņa… Un ar kādu cilvēku šajā dzīves straumē tu esi vienā laivā – mākslas, mūzikas realitātē, kura it kā uz mirkli aptur plūsmu un paglābj no eksistenciālajām mīklām, radot skaistumu, kurš veidots no labākajām, aizrautīgākajām vēlmēm un gan trakākajām, gan maigākajām emocijām, lai aizvestu kontrastu harmoniskajā virpulī. Šī nevaldāmā vēlēšanās ar mūzikas palīdzību tuvināties un piederēt savai tautai rada dziesmas, kuras, laika biedru uzklausītas un līdzpārdzīvotas, kļūst gandrīz par šā laika tautasdziesmām. Ieva Akuratere un Juris Kulakovs vienā mūzikas laivā, ar dziesmu irkļiem rotātā... Lai top “Gandrīz tautasdziesma”!” skan aicinājums uz Ievas Akurateres un Jura Kulakova 60 gadu jubilejas koncertu Jelgavas Kultūras namā 7. oktobrī pulksten 18.



Koncerta pirmajā daļā skanēs Jura Kulakova izcilākie fragmenti no “Mistērijas par Rīgu”, Veidenbauma cikla, kantātes “Vēstules uz bruģa” un kantātes “Sarkanais vilciens”, izrādēm, rokoperām, instrumentālās mūzikas kompozīcijas.



Starpposmā Ieva Akuratere baltā kleitā, spēlējot baltu ģitāru, dziedās latviešu tautasdziesmu “Kas kait Rīgas meitiņām”, savu dziesmu “Vanags” un citas kompozīcijas.

Koncerta 2. daļā – grupa “Pērkons” un lielākie hiti, to skaitā “Zaļā dziesma”, “Slidotava”, “Labu vakar”, “Dziesma par sapumpuroto zaru”, “Gandrīz tautasdziesma”, “Mana dienišķā dziesma” un citas.

Pēc koncerta būs iespēja iegādāties grupas “Pērkons” kompaktdiskus un saņemt mākslinieku autogrāfus.





Publicitātes foto