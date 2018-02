Nedēļas nogalē aicina uz izstādi un koncertiem “Visas taisnības”

No 2. līdz 4. martam RISEBA Arhitektūras un mediju centrā “H2O6” Rīgā ikviens tiek aicināts apmeklēt muzikālu jaunrades projektu – izstādi un koncertus “Visas taisnības” –, kas atainos Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa satikšanos pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu nogalē no jauna skatu punkta, informē projekta pārstāve Kristīne Tjarve.

Izstādē būs iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa muzeja veidoto skatījumu uz kultūru 20. gadsimta 70. gadu otrajā pusē, kad tapis Raimonda Paula dziesmu cikls ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Izstādes saturu veido Ziedoņa muzeja un pieaicināto pētnieku komandas atklājumi par Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula daiļradi un būtiskākajiem laikmeta kontekstiem literatūrā, mūzikā un kultūrā kopumā.

Izstādes laikā darbosies kafejnīca, kurā varēs sajust 70. gadu atmosfēru. Uzrādot pensionāru apliecību, varēs iegādāties īpaši senioriem sagatavotu piedāvājumu.

Savukārt koncertus “Visas taisnības” veidojuši mūziķis Raimonds Gusarevs un DJ Monsta, kuri piešķīruši pavisam jaunu skanējumu Raimonda Paula dziesmām ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Koncertos uzstāsies Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” mūziķi un draugi: Goran Gora, Jānis Strapcāns, Renārs Kaupers, Māra Upmane-Holšteine, Raimonds Gusarevs un DJ Monsta, Edavārdi, Elizabete Vētra un citi.

Koncertu norises vietā būs iespēja iegādāties arī mūzikas albumu “Visas taisnības”, par ko viens no tā autoriem Raimonds Gusarevs saka: “Šī ir unikāla iespēja – strādāt ar Raimondu Paulu un Imantu Ziedoni vienlaicīgi. Tā ir liela atbildība, jo jāatrod balanss svaru kausos starp mūziku un dzeju. Liels prieks, ka šajā projektā bija iespēja sadarboties ar DJ Monsta. Arī visi iesaistītie mūziķi izpildīja savu mājasdarbu lieliski, tādēļ iesaku katram klausītājam novērtēt to, kā šīs dziesmas caur savu prizmu ir izlaidis katrs mūziķis. Bija ļoti interesanti vērot, cik lielā mērā viņi bija gatavi izkāpt no savas komforta zonas un cik pārsteidzoši tālu viņi galu galā izkāpa. Tas bija negaidīti labi, paldies!”

Albumu “Visas taisnības” ir iespējams noklausīties interneta straumēšanas vietnē “Spotify”.

Izstāde būs pieejama bez maksas visas dienas no pulksten 12 līdz 18, bet koncertu apmeklētājiem no pulksten 18. Muzikālais projekts “Visas taisnības” notiks RISEBA Arhitektūras un mediju centrā “H2O6”, Rīgā, Durbes ielā 4 (ieeja no Aisteres ielas 2). Senioriem, skolēniem un skolotājiem – ISIC un ITIC karšu īpašniekiem –, uzrādot apliecību, koncerta biļetēm 15 procentu atlaide. Koncerta apmeklētāji gaidīti no pulksten 18, lai baudītu izstādi. Koncertu sākums pulksten 20.





Publicitātes foto