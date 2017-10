Sacentīsies Latvijas jaunie vokālisti

“Jau otro gadu mūsu konkursa finālistus pavadīs dzīvā mūzika, nevis fonogramma, kā tas ir atlases kārtā. Darbs ir milzīgs, ceru, ka būs tikpat krāšņi un skaisti kā pagājušajā gadā, kad mums bija grūti sadalīt vietas,” par svētdien, 8. oktobrī, pulksten 14 gaidāmo Noras Bumbieres fonda rīkoto konkursu “Latvijas jaunie vokālisti” stāsta fonda dibinātāja izcilās latviešu estrādes dziedātājas māsa Māra Zustrupa.

No vairāk nekā simt dalībniekiem, kas bija pieteikušies pusfinālam Mārupē, konkursa finālam atlasīti 30. Nosaukums “Latvijas jaunie vokālisti” pazīstams visā Latvijā – uz finālu vien ieradīsies konkursanti no Rīgas, Tukuma, Valmieras, Ķekavas, Mārupes, Jūrmalas, Ventspils, Bauskas, Aizkraukles, Alūksnes, Stopiņiem, Salaspils, Ikšķiles, Ogres. Finālā uzstāsies arī vienpadsmitgadīgā jelgavniece Emīlija Vuškārniece, kura izpildīs sarežģīto Jāņa Lūsēna dziesmu “Tev sirds”, un sešgadīgā Melānija Briuņa no Ozolniekiem ar Raimonda Paula dziesmu “Pūpoliņi”.





Foto: Raitis Puriņš.