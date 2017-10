“Spīgo” un Raimonds Pauls aicina uz koncertu “Ja man saule roku dotu”

Ņemot vērā publikas interesi pēc pērn izskanējušā Raimonda Paula un meiteņu kora “Spīgo” albuma “Ja man saule roku dotu” prezentācijas koncerta Jelgavā, koris kopā ar Maestro vēlreiz aicina uz koncertu, kas šoreiz skanēs Latvijas Universitātes Lielajā aulā 21. oktobrī pulksten 19.



Koncerta pirmajā daļā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Raimonda Paula dziesmu ciklu ar Ineses Zanderes dzeju “Upju dziesmas” un divas dziesmas no cikla “Saules dziesmas”. Otrajā daļā skanēs teātra mūzika ar Jāņa Petera vārdiem, fragmenti no kaislīgajām “Kabīrijas naktīm” un smeldzīgā mūzikla “Māsa Kerija”. Koncerta noslēgumā izskanēs popūrijs no izrādes “Draudzes bazārs”. Maestro un korim pievienosies spēcīgās balss īpašniece Ance Krauze.

Koncertu vadīs Arnis Krauze.

Meiteņu koris “Spīgo” dibināts 1977. gadā. Kora diriģente Līga Celma-Kursiete strādā kopā ar savu mammu – Lienu Celmu –, kura ir arī viena no Jelgavas 4. vidusskolas Mūzikas novirziena klases iniciatorēm. Abas izveidojušas kolektīvu, kura profesionālā latiņa ir ļoti augsta, un pašas meitenes to nepārtraukti ceļ arvien augstāk.

Koris priekšnesumos izmanto dejas elementus, konkursos sacenšas ar sieviešu kategorijas koriem. 2013. gada XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku koru karos iegūta 1. vieta sieviešu koru kategorijā, bet 2014. gadā notikušajā 8. Pasaules koru olimpiādē – divas zelta medaļas. Šogad “Spīgo” pārstāvēja Latviju pirmajā starptautiskajā konkursā “Eirovīzijas gada koris 2017”.





Foto: Raitis Puriņš