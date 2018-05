TV3 līgos Jelgavā

TV3 Līgo pasākums “Līgo skaisti šovakar!”, kura saimnieces pienākumus uzņemsies Baiba Sipeniece-Gavare, 22. jūnijā norisināsies Jelgavā, Uzvaras parkā, informē projekta pārstāve Una Griškeviča.

Gatavojoties šim notikumam, B.Sipeniece-Gavare stāsta par savām Līgo svinēšanas tradīcijām: “Kad biju maza meitene, man Jāņu svinēšana vienmēr likās tāda mistiska lieta: ziedu plūkšana, vainagu pīšana, līgošana, maģiskā papardes zieda meklēšana, Jāņu nakts burvība…”

Pa šiem gadiem viņa sapratusi, ka skaistākie svētki ir tieši pašas radītie, un nu arī viņas meitas jau vairs nevar iedomāties citādākus Jāņus, kādi ir viņu ģimenes rīkotie svētki. “Un ar tradīcijām ir tā: ja sākumā pret tām izturas atturīgi, tad jau pēc gada tās ir pašsaprotamas, bet vēl pēc gada tās tiek pieprasītas.” Tāpat B.Sipenieces-Gavares Jāņu svinībās viesi tiekot provocēti doties meklēt papardes ziedu, un, kā viņa smej, vienam pārim šis skaistais rituāls vainagojies ar bērniņa nākšanu pasaulē tieši pēc deviņiem mēnešiem – nākamā gada martā.

Tādēļ, kad viņai tika piedāvāts vadīt 22. jūnija Līgo pasākumu Jelgavā, viņa ar lielu prieku piekritusi to darīt. “Pasākumā piedalīties aicinājām māksliniekus, kuru mūzika ir ļoti piemērota šim vakaram un kuri arī paši ir stipri un tradīcijas cienoši. Un es galīgi nevaru iedomāties, ka viņi varētu atnākt, apsēsties un gaidīt, kad kāds atnāks un sarīkos viņiem svētkus. Tāpēc labi, ka mums ir tik daudz brīnišķīgu mākslinieku, kas šo atmosfēru no sirds arī varēs radīt!” To B.Sipeniece-Gavare attiecina uz visiem šā vakara viesiem: Jāni Streiču, Ievu Akurateri, Olgu Rajecku, Normundu Jakušonoku,a Uldi Marhileviču, Jauno Jāņu orķestri, “Laimas Muzykantiem”, brāļiem Auzāniem, Igauņu un Tihovsku ģimenēm, Normundu Rutuli, Artūru Gruzdiņu, TDA “Lielupe”, Jelgavas labākajiem koriem un citiem.

B.Sipeniece-Gavare uzsver, ka šis Līgo vakars būs kā mudinājums, kā sauciens: “Tu pats esi savas tradīcijas turpinātājs, kopējs un jaunu tradīciju ieviesējs! Tāpēc mēs vedināsim nākamajā vakarā (23. jūnijā) likt lietā visas šīs tradīcijas, zināšanas un pašiem piedzīvot īstos Jāņus! Jo Jāņu naktis mums ir brīnišķīgas, bet – tikai pēc tam, kad tu pats esi sapratis, ka ir jādarbojas pašam un svētki jārada pašam. Tāpēc visas šīs lietas līdz ar koncerta atmosfēru es vēlētos nodot šā vakara apmeklētājiem, vedinot domāt, ka svētku svinēšana nav parasta lieta – cilvēkam jāmāk sagatavoties, noskaņoties un nosvinēt!”

Koncerta sākums – pulksten 20, ieejas vārti tiks vērti pulksten 18, kad visus apmeklētājus gaidīs amatnieku tirdziņš, Līgo vainagu pīšanas meistardarbnīcas, plašā izvēlē būs iespēja baudīt visdažādākos ēdienus, arī Jāņu sieru un alu. Koncerta ieejas biļete būs derīga arī nakts ballei kopā ar brāļiem Auzāniem. Ieejas biļetes iespējams iegādāties arī atsevišķi tikai uz balli, kas sāksies pulksten 23.