Vairāk nekā 700 bērnu un jauniešu deju svētku modelēšanas koncertā Jelgavā paceļas augstāk par zemi (FOTO)

Piedaloties sešiem Latvijas kolektīviem – “Beneficei” un “Intrigai” (Jelgava), “Demo” (Tukums), “Burām” (Salaspils), “Ritmam” un “Vendijai” (Rīga) –, Jelgavas popkorim un popgrupai “Noslēpums”, Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīti trīs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu dejas lielkoncerta “Augstāk par zemi” modelēšanas koncerti, ko izdejoja ap 700 dejotāju.

Mūsdienu deju lielkoncerta “Augstāk par zemi” pamatā ir septiņas vērtības, ko bērns apgūst rotaļās, – augt atbildībā, augt radošumā jeb darbībā, augt gudrībā, augt skaistumā jeb harmonijā, augt līdzjūtībā, augt draudzībā un augt mīlestībā. Viena no vērtībām modelēšanas koncertā tika paturēta noslēpumā, atstājot to vasarā gaidāmajam koncertam Ķīpsalā. Tajā tiksies dejotāji no visas Latvijas.

Lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja – Annika Andersone.

Foto: Santa Logina