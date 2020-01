Koncerts "Pareizticīgo Ziemassvētki"

Par godu pareizticīgo Ziemassvētkiem, kas ik gadu tiek svinēti naktī no 6. uz 7.janvāri, Jelgavas pilsētas pašvaldība un biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" aicina ikvienu 11.janvārī pulksten 14 Jelgavas Kultūras nama Lielajā zālē uz ikgadējo koncertu "Pareizticīgo Ziemassvētki", informē Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Ģimenes vērtības, Ziemassvētku tradīcijas ģimenēs, vispārcilvēciskās vērības kā labsirdība, līdzcietība, dvēseles siltums un labdarība, kas ir vienojošas vērības ikvienam koncerta apmeklētājam, jo jau daudzu gadu garumā, kopš tiek organizēts šis koncerts, to apmeklē skatītāji un klausītāji neatkarīgi no piederības kādai reliģiskai konfesijai un neatkarīgi no ikdienā lietotās valodas.

Koncertā piedalīsies: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas bērnu koris "Kolokoļenka" , Rīgas kultūras centra "Imanta" jauniešu koris "Zvonņica" (mākslinieciskā vaditāja Jeļena Vavilova), Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru koris "Logos" (mākslinieciskais vaditājs Joans Šēnroks), Jelgavas Mūzikas vidusskolas klavieru kvintets – Aksels Marks Kārkliņš, Jeļizaveta Širjajeva, Jeļizaveta Orlova, Dārta Adele Puriņa un Tomijs Endzelis (pedagoģes Silvija Audre un Larisa Voitova), Liepājas zvanu ansamblis "Campanella" (mākslinieciskā vaditāja Astra Ziemele), kā arī Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāles priesteris Aleksandrs Razdaibeda, svētdienas skolas vokālais ansamblis, soliste Jeļena Kravčenko un Konstantins Čerkovskis (balss, ģitāra), čellisti Jevgenijs un Kirils Ignatenko, kā arī koncertmeistares: Natālija Ivanova, Sofija un Jeļizaveta Gridjuško. Lielo zvanu skaņas izpildīs Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāles Svētdienas zvanu skolas vadītāja Jeļena Ņikiforova.

Ieejas maksa - 1 un 2 eiro. Biļetes var iegādāties Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijā, Skolotāju ielā 8, Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laikā, bet koncerta dienā no pulksten 12 Kultūras namā. Biļešu ieņēmumi tiks ziedoti labdarībai.

Foto: no arhīva