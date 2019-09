Labais atgriezīsies trīskārši (FOTO)

Kaut arī oficiāli ukraiņu kultūras centra “Džerelo” izveidošana datējama ar 2004. gada 16. novembri, 15 gadu jubileju ar koncertu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā biedrība nosvinēja aizgājušajā ceturtdienā. ““Džerelo” tulkojumā nozīmē “avots”. Avots – dabas enerģijas lādiņš, kas simbolizē arī zinību un enerģijas krājumus. Cērtot ceļu no pazemes caur akmeņiem un smiltīm, tīrs un dzidrs ūdens veldzē dabu un cilvēkus. Cilvēce nedrīkst aizmirst savu pagātni un savus avotus, jo, smeļoties no tiem, mēs nesam savas gara bagātības tālāk,” tā tiek skaidrots biedrības nosaukums. Enerģijas Jelgavas ukraiņiem netrūkst – to labi varēja vērot jubilejas koncerta priekšnesumos.





Palīdz karā cietušajiem







Kā stāsta biedrības vadītājs Bogdans Timkivs, jubilejas koncerts bija iecerēts Jelgavas Kultūras namā ar Ukrainas mākslinieku piedalīšanos. Taču ieceres šoreiz ierobežojušas finansiālās iespējas. Pērnā gada koncerts gan esot aizgājis uz “urrā” – pilnā zāle bijusi sajūsmā par viesu sniegumu. Ukrainas vokāli instrumentālā grupa “Budmo”, kā stāsta B.Timkivs, sniegusi bezmaksas koncertus arī Donbasā – kara skartajā teritorijā. Tā, sākuši sarunu par kultūru, pavisam nejauši nonākam pie politikas. B.Timkivs stāsta, ka iesaistījies humānās palīdzības organizēšanā karadarbībā Donbasā cietušajiem. “Mūsu ukraiņi cīnās abās pusēs, un latvieši palīdz ar ziedojumiem,” teic B.Timkivs. Savukārt oktobra vidū viņam ir paredzēta tikšanās ar Ukrainas prezidentu. “Gribu pastāstīt viņam par problēmām, kas aktuālas Latvijā un ko varētu pārvarēt, lai tiktu novērsts sabiedrības dalījums tautībās.





Foto: Santa Logina