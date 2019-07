Lauksaimnieks ar kantri mūziku sirdī

Jau 21. gadu šovasar aicina starptautiskais “Country Bauska” festivāls, kas Bauskas Pilskalna estrādē norisināsies 12. un 13. jūlijā, vienuviet pulcējot gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķus. Gleznainos Zemgales līdzenumus, kur divas upes satek vienā, pa šiem gadiem baudījušas 26 pašmāju un 47 ārvalstu grupas no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Polijas, Slovākijas, Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Dānijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivālā uzstājušās tādas kantrimūzikas zvaigznes kā Sāra Džerija, “The Bellamy Brothers” un “Asleep at the Wheel”.

Savukārt uz plašāku sarunu par festivālu un paša mīlestību pret kantrimūziku aicinājām otru festivāla rīkotāju mūziķi Mārtiņu Jātnieku, kurš arī pats nāk no Bauskas puses un kopā ar grupu “Martins Jatnieks Band” kāps uz festivāla skatuves.

​– Cik sen esat saistīts ar Bauskas kantrimūzikas festivālu?

Festivālu apmeklēju jau bērnībā, ciešāk esmu saistīts kopš 2016. gada, kad iesaistījos tā organizēšanā kā brīvprātīgais. Tas bija arī pirmais gads, kad kopā ar grupu spēlējām uz festivāla skatuves. Kopš pagājušā gada kopā ar Uldi esam oficiāli organizatori, un mums ir plāni daudziem gadiem uz priekšu – mēģināsim festivālu pacelt ļoti augstā līmenī.

– Ar ko būs iezīmīgs šis gads?

Festivāla pirmajā dienā būs vairāk Ulda veidota programma, otrajā dienā – vairāk manis veidota.

Piektdien varēs dzirdēt gan tradicionālu kantri, gan “western swing” mūziku, ko spēlēs Nīderlandes grupa “Cousin Hatfield”. Tas tik tiešām prasa augstu meistarību, un man šķiet, viņi šobrīd ir vieni no retajiem Eiropā, kas to spēj tik labi.

Savukārt sestdien skanēs modernais kantri, tostarp kantriroks. Uzstāsies leģendārais ģitārists Alberts Lī, kurš muzicējis kopā ar Ēriku Kleptonu, ieguvis “Grammy” balvu, kā arī uzstādījis pasaules rekordu, sekundes laikā uz ģitāras nospēlējot 13 notis. Viņš ir jau cienījamā vecumā, taču uzstāšanās spēks un iespaidīgums ir aizvien tas pats.

Visu interviju lasiet 4.jūlija “Zemgales Ziņās”

Foto: publicitātes