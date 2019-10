Leģendu nakts Jelgavas novada pilīs un muižās

Kā ik katru gadu, arī šogad oktobra pēdējā nedēļas nogalē Latvijas pilīs un muižās tiek atzīmēta Leģendu nakts. Ar krāšņu un plašu programmu Leģendu naktī piedalās arī Jelgavas novada muižas. Ikviens interesents aicināts 26.oktobrī apmeklēt kādu no muižām, lai īpašā noskaņā apskatītu muižas, iepazītu to vēsturi un piedāvājumu mūsdienās, informē Jelgavas novada pašvadība.

Lielvircavas muižā

“Modes vēsture detaļās”

plkst. 20:00 - 24:00

bezmaksas​ 20.00- 22.00 Darbnīca “Senlaicīgo pogu meistarošana” Kas bija pirmais? Poga vai Pogcaurums?

Pogas - tas nav tikai aizdares mehānisms, bet arī apģērba dekors un visos laikos – vērtība pati par sevi. Kā no auduma gabaliņiem un diegiem radīt unikālas pogas, izmantojot senas pogu darināšanas metodes? Demonstrēs un darbnīcu vadīs Baiba Rībere no Briebera “Sewing for my era” 20.00- 24.00 Agritas Reinvaldes personālizstāde “Habit Rouge” Stāsts par vienmēr galanto jātnieku modi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē - aksesuāru, izjāžu kostīmu, zirglietu apskate. 21.00 Mazā modes vēstures lekcija ar krinolīna paraugdemonstrējumu Pasākuma laikā noskaņu radīs muzikālais duets “ Starp diviem Poliem”

Duets apvieno melodisku saksofonu un dziedājumu – Karīna Švānberga kopā ar virtuozu ģitāristu Indaru Markotu. Repertuārā dziesmu koverversijas ar džeza un blūza piesitienu. Varēs iepazīt un nogaršot smiltsērkšķu produktus no saimniecības “ZELT” Smiltsērkšķu sildošie dzērieni pēc seno muižu receptēm. Veselīgi, vitamīniem bagāti produkti un dabīgā kosmētika ar smiltsērkšķu eļļu. (Maksas pakalpojums)​