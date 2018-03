Mandalas pazīst visā pasaulē

“Mani raksturo mežs, jūra, kalni... un dažādas radošas nodarbes. Šobrīd mans ceļš ir aizvijies līdz pagriezienam, kad daru tikai savai sirdij tīkamas lietas. Un esmu par to bezgala priecīga un pateicīga. Pēc savas pieredzes droši varu teikt – viss ir iespējams, tikai nepieciešams atbrīvoties no bailēm un šaubām! Kad esi atbrīvojies no šīm “bremzēm”, pārņem bezgalīgs vieglums un prieks. To visu es piedzīvoju, kad nonācu strupceļā un gribēju aiziet no stabila darba finanšu jomā, lai darītu to, kas sirdij tīkams, – radītu rotas, konsultētu cilvēkus astroloģijā un darītu vēl citus aizraujošus radošus darbus,” tā interneta mājaslapā sevi raksturo Līga Mickēviča. Jelgavas iedzīvotāji viņu var sastapt modes nama “Tēma” telpās kādā no radošajām meistardarbnīcām.



– Jums ir izglītība astroloģijā? Kā nonācāt pie šāda studiju virziena?

Man ir arī finanšu izglītība. Desmit gadu nostrādāju finanšu jomā, līdz sapratu, ka tā galīgi nav mana.

– Lai to saprastu bija nepieciešami desmit gadi?

Kā jau nereti notiek – strādā, strādā, bet ik pa laikam saproti, ka nejūties īsti apmierināts, taču turpini ritmā – mājas, darbs, bērni. Jau kādu laiku mani interesēja ezotēriskas lietas. Arvien vairāk uzrunāja astroloģija, tāpēc izvēlējos to studēt. Mani ļoti saistīja arī dabīgie akmeņi, sāku gatavot no tiem rotas.

– Kāpēc tieši akmeņi?

Manuprāt, dabīgie akmeņi ir veids, kā cilvēkiem būt tuvāk dabai, jo no tās mūsdienās esam aizgājuši ļoti tālu. Pēc trešā bērna piedzimšanas, ja tā var teikt, pārvilku svītru iepriekšējai dzīvei un sāku nodarboties tikai ar to, kas man patīk. Vairs nekādu finanšu.

Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 15. marta “Zemgales Ziņās”