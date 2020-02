Miezītes bibliotēka aicina uz cimdu izstādi un adīšanas nodarbību

No 8. februāra līdz 21. martam Jelgavā, Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A, būs apskatāma cimdu izstāde. Apmeklētāji varēs aplūkot tautiskos cimdus, kas ir adīti dažādās tehnikās, un ir “atbraukuši” arī no Rīgas un Dobeles, turklāt kolekciju papildinās arī vēsturiskie cimdi no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Izstādes atklāšana notiks 8. februārī pulksten 12.

Izstādes atklāšanas dienā, 8. februārī pulksten 13 notiks arī cimdu adīšanas nodarbība, uz kuru tiek aicināts ikviens interesents, kurš grib iemācīties noadīt lentveida valnīšus un Rucavas robiņus. Praktiskajās zinībās visus ievadīs meistare no Rīgas – Baiba Pilāne.

Gan izstādes apmeklējums, gan praktiskā adīšanas nodarbība ir bez maksas.

Vairāk informācijas – Miezītes bibliotēkā, zvanot pa tālruni 63083151.



Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka