Muzeju naktī plaša programma

Starptautiskajā Muzeju naktī 19.maijā interesenti aicināti uz Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu, kur būs atvērti muzeji un ekspozīcijas ar iespēju baudīt naksnīgu atmosfēru un pasākumus ar šī gada tēmu “Šūpulis”, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centra speciāliste Sandra Grigorjeva.



Muzeju naktī no pulksten 19 līdz 1 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis (Akadēmijas iela 1) piedāvā piedalīties pasākumā “Jelgava – prezidentu šūpulis” ar spēli “Atpazīsti prezidentu”, ekspozīcijas “Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis” iepazīšanu un naksnīgu pastaigu “Prezidentiem pa pēdām”. Spēle “Atpazīsti prezidentu” būs veidota kā rēbuss par prezidentiem Jāni Čaksti, Albertu Kviesi, Gustavu Zemgalu un Kārli Ulmani, kuru dzīve bija cieši saistīta ar Zemgali un Jelgavu. Spēlē ar dažādām maņām interaktīvā veidā būs jāatpazīst lietas, kas saistās ar šīm personībām. Apmeklētājiem būs atvērtas arī pastāvīgās ekspozīcijas, izstāžu zāle un skatu laukums 37 metru augstumā.

Pulksten 21 interesenti no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa aicināti doties naksnīgā pastaigā Prezidentiem pa pēdām gides Sarmītes Bērziņas vadībā (pulcēšanās pie J.Čakstes pieminekļa). Pusotru stundu garā ekskursija vedīs pa pilsētu, piestājot Hercoga Jēkaba laukumā, Vecpilsētas ielas kvartālā, pie Academia Pertina ēkas, Lāčplēša pieminekļa fragmenta un citiem objektiem, atklājot vēstures faktus un nostāstus par prezidentiem.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (Akadēmijas iela 10) no pulksten 19 līdz 1 būs iespēja gida vadībā apskatīt izstādi “Jelgavnieki Latvijas šūpuļa sardzē”, uzstāsies folkloras kopa “Dimzēns”, noritēs konkurss un viktorīna par folkloru un Jelgavas vēsturi. Muzejā apskatāmas vēstures ekspozīcijas, Ģ.Eliasa gleznas un aktuālās izstādes – Jelgavas mākslinieku biedrības izstāde "Pavasara sveiciens Latvijas simtgadē", M.Veisbārdes gleznas un A.Bērziņa medaļas. Muzejs dienas laikā apmeklētājiem būs slēgts.

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā (Filozofu iela 3) no pulksten 19 līdz 24 jautras dziesmas dzīvajā izpildījumā no Ādolfa Alunāna izrādēm, kuplejām un humoristiskiem skečiem. Pēc ilgāka laika apmeklētājiem mazās grupās (līdz 8 cilvēkiem) būs iespēja Muzeju naktī apskatīt arī pastāvīgo ekspozīciju muzeja otrajā stāvā. Šobrīd muzejā apskatāma izstāde “Jelgavas Tautas teātris” ar priekšmetiem no teātra pirmsākumiem – izrāžu programmiņas, afišas, tērpu skices, preses recenzijas un citi eksponāti. Muzejs dienas laikā apmeklētājiem būs slēgts.

Jelgavas pilī (Lielā iela 2) no pulksten 19 līdz 01 norisināsies aktivitātes pilī un pagalmā ar tēmu “Ar saknēm Jelgavā, nākotni – visā pasaulē”. Jelgavas pils muzejā ekspozīcija un gida stāstījums “Studentu apģērbs universitātē”, Sudraba zālē – topošo ainavu arhitektu darbi par Jelgavas pili un tās apkārtnes attīstības iespējām, Aula foajē Jelgavas mākslinieku gleznu izstāde “Mēs nākam no savas zemes”, bet pils pagalmā – jautras studentu aktivitātes. LLU deju kolektīvs “Skalbe” pulksten 20 LLU Aulā aicina uz koncertu “Man liekas, ka lidot protu”, bet pulksten 22 lekcija par liturģiskajiem tērpiem “Ziedi, simboli, ornāti” lektores Daces Indrikas stāstījumā.

Muzeju naktī pie sevis gaidīs arī Jelgavas Studentu teātrī (J.Čakstes bulvāris 5a) pulksten 22.15 un 23.15 ar skatuvisku vīziju “Zemes zvaigznes”. Darbosies arī teātra viesistaba ar iespēju iedzert siltu tēju.



Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija (Stacijas iela 3) Muzeju nakti aicina izbaudīt jau dienas laikā no pulksten 10 līdz 17, apskatot ekspozīciju un dodoties pusotru stundu garā ekskursijā (pulksten 12; 14 un 16) uz vēsturisko Jelgavas lokomotīvju depo. Interesenti aicināti pieteikties ekskursijai līdz 18.maija pulksten 17 pa tālruni 20032331 vai e-pastu muzejs@ldz.lv. Dalības maksa – 4,50 EUR, pensionāriem un studentiem – 3 EUR, bērniem un skolēniem – 1 EUR. Naktī muzeja ekspozīcija būs slēgta.

Ugunsdzēsības ekspozīcijā (Dobeles iela 16) no pulksten 19 līdz 22 interesentiem būs iespēja ne tikai izzināt ugunsdzēsības vēsturi, bet arī apskatīt ugunsdzēsēju glābēju depo un tajā esošos ugunsdzēsības transportlīdzekļus, kā arī pielaikot aizsargtērpu un rast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par drošību. Jaunākie ekspozīcijas apmeklētāji varēs saņemt krāsojamās grāmatiņas.

Jelgavas pilsētas bibliotēkā (Akadēmijas iela 26) no pulksten 19 līdz 24 dažādas aktivitātes bibliotēkas trīs stāvos. Radošās darbnīcas, grāmatu izstāde, izstāde “K.Barona dainas – latviešu nacionālās pašapziņas šūpulis”, meditācijas telpa “Šūpuļdziesmas sirdsmieram” un galda spēļu istaba. Reizi stundā no pulksten 20 līdz pulksten 23 varēs doties 20 minūšu garā ekskursijā pa bibliotēku “K.Barons un Jelgava” un iepazīt Latvijā vienīgo Krišjāņa Barona zāli. Savukārt bibliotēkas pagalmā būs apskatāma mākslas studijas “Mansards” audzēkņu darbu izstāde “100 darbi Latvijai”.

Muzeju naktī otro gadu piedalās Jelgavas Mākslas skola (Mazais ceļš 2), kas no pulksten 18 līdz 22 aicina uz pasākumu “Putni un putnu biedēkļi”. Pasākumā putnu vērošana un iepazīšana caur zīmēšanu, kā arī iespēja apskatīt Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa darbus – izstādi “Zīmēju dzejoli”, kā arī Jelgavas Mākslas skolas izglītojamo darbus “Putni” un Dobeles Mākslas skolas audzēkņu darbus “Putnubiedēkļi”.

Ozolnieku novadā Muzeju naktī no pulksten 18 līdz 22 iespēja apmeklēt Ozolnieku novada vēstures ekspozīciju, Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči” un Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālo māju “Billītes”. Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijā (Rīgas iela 29) iespēja iepazīties ar pastāvīgo ekspozīciju un piedalīties Ozolnieku novada jauniešu aktivitātēs. “Aučos” (Salgales pagasts, Ozolnieku novads) parka teritorijā orientēšanās, iespēja nofotografēties ar “prezidentu”, un nogaršot Bukstiņputru. Savukārt “Billītēs” (Salgales pagasts, Ozolnieku novads) norisināsies pasākums “Dzejoļu šūpulis”, kur vakara krēslā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar „Billīšu” dārzu un kokiem par kuriem uzrakstīti dzejoļi. Apmeklējot visus trīs Ozolnieku novada objektus un izpildot uzdevumus, dalībnieki saņems uzlīmi un gardu dāvaniņu.

Jelgavas novadā Muzeju naktī iespēja apmeklēt Ziemassvētku kauju muzeju (“Mangaļi”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads), kas no pulksten 19.00 līdz 01.00 gaidīs apmeklētājus muzejā un brīvdabas ekspozīcijā, kas satumstot tiks izgaismota ar lāpām. Muzeju naktī Elejas muižas parkā tiks atzīmēti Jelgavas novada svētki ar grandiozu kultūras un izklaides programmu no pulksten 14 līdz 03 naktī. Radošās darbnīcas, mājražotāju un amatnieku gadatirgus, spēka un veiklības atrakcijas, kā arī plaša koncertprogramma ar Jauniešu Bigbandu (solisti Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš), grupu “Auļi”, “Carnival Youth” dalību un balli ar grupu “Tērvete”. Pasākumā arī svētku uguņošana un “The Universe” ugunšovs.

