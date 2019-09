Mūziķis Miks Galvanovskis prezentē savu minialbumu "No 2 līdz 5" (FOTO/VIDEO)

Mūziķis jelgavnieks Miks Galvanovskis pašā Vecrīgas sirdī prezentējis savu EP jeb minialbumu "No 2 līdz 5". Prezentācijas koncertā pirmo reizi klausītāju vērtējumam tika nodotas visas jaunākās EP dziesmas, kā arī tika atskaņoti vēl pāris mūziķa zināmākie darbi. Prezentācijas koncertu iesildīja jaunā un talantīgā māksliniece Agnese jeb Agnese Stengrevica, bet kopā ar Miku uz skatuves kāpa arī Latvijas brīvrunu karalis un hip hop mākslinieks Idus Abra, ar kuru kopā Miks izdeva pirmo EP dziesmu "Mosties".

Nedaudz vairāk kā pirms gada mūziķis izdeva savu debijas albumu "In pieces" ar vērienīgu prezentāciju Spīķeru koncertzālē. Līdzīgi kā debijas albuma prezentācijā, arī šoreiz ieeja bija bez maksas un bez vecuma ierobežojuma.

“Šī EP skanējums ir kaut kas pilnīgi citādāks, ko klausītāji ir dzirdējuši pirms tam. Katra dziesma skan atšķirīgi, un liels nopelns par šo ir arī dziesmu producentam un aranžētājam Reinim Briģim. Lai taptu šis albums, mēs piesaistījām tiešām daudz instrumentālos mūziķus, lai dziesmu skanējumu radītu maksimāli dzīvu un baudāmu,” stāsta Miks.

Bieži ir izskanējuši jautājumi arī par EP nosaukumu- "No 2 līdz 5". Ir bijuši daudz un dažādi minējumi, bet atbilde ir tiešām vienkārša- visas no dziesmām ir uzrakstītas vairāku mēnešu laikā no 2 līdz 5 naktī.

Šobrīd jaunais EP albums pilnā veidā ir pieejams tikai digitālajos straumēšanas servisos vai CD formātā. Vietnē youtobe albums iznāks līdz gada beigām, kad katra no dziesmām tiks izdota ar videoklipu.

Pirmās divas albuma dziesmas un to videoklipus ir iespējams noskatīties šeit:

Mosties - Miks Galvanovskis (Pied. Idus Abra)

https://youtu.be/iuAcIkaDh_A

Nenopietna dziesma - Miks Galvanovskis

https://youtu.be/629lyv2wu8c

Pilnais EP spotify:

https://open.spotify.com/album/1vtm8u0ObRgER1uJvTxDvJ?si=d38rHk2IS1KQSZ25kJ3RJQ

Foto: Valdis Krūmiņš