Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (1.–7.aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 1. APRĪLIS

16.00 Filma "Sniega karaliene Aizspogulijā". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

18.00 Komēdija "Klases salidojums". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

18.30 Joku dienā atklātā karikatūru zīmēšana. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

19.00 Elejas pagasta amatierteātra skečs “Šķīstības solījums”. Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 –16.30 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 2. APRĪLIS

17.00 Koncerts trio „Vīzija”. Kristiāna Ozoliņa (vijole), Dārta Svētiņa (čells) un Sintija Šteinkopfa (klavieres) ar skaņdarbiem gan no latviešu, gan no ārzemju komponistu daiļrades. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

19.00 Bišu vaska drāniņu darbnīca ar Līgu Erbu. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

TREŠDIENA, 3. APRĪLIS

14.30 – 18.00 Ozolnieku novada “Mazie Grāmatu svētki”. Izdevniecības “Jumava” grāmatu tirdzniecība. Tikšanās ar rakstnieci, biogrāfiju pētnieci Ingunu Baueri, rakstnieku un ceļotāju Pēteri Strubergu. Muzicēs Ineta Rudzīte. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 4. APRĪLIS

15.00 Radošais vēstures konkurss jauniešiem “Reiz Jelgavā….”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

16.00 Lieldienu dekoru un rotājumu gatavošanas darbnīca. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

18.00 Lienes Ābomas gleznu izstādes „Mirklis sev” atklāšana. Branka pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

19.00 Neklātienes ceļojums uz Svēto zemi Izraēlu. Vakara viešņa Aija Valontīna. Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

PIEKTDIENA, 5. APRĪLIS

15.00 – 19.00 Satiec savu meistaru Valgundē. Amatu prasmju demonstrējumi: aušana, pērļotu mauču darināšana. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

22.00 Jāņa Ruņģa koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

SESTDIENA, 6. APRĪLIS

9.00 – 12.00 Putnu vērošana Svētes palienē kopā ar putnu zinātāju Mareku Kilupu. Tikšanās pie sūkņu stacijas Svētes palienē, Jelgavas novads

12.00 “Satiec savu meistaru 2019”. Atvērtās meistardarbnīcas: “Koka auto”, “Stikla mozaīka” un “Virpošana uz podnieka ripas”. Bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Skolas iela 2, Jelgava

12.00 Izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs “Prāta spēles”. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

10.00 “Andelemandele” tirdziņš. TC „Pilsētas Pasāža”, Driksas iela 4, Jelgava

14.00 Jelgavas pilsētas koru skate. LLU Aula, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava

14.00, 18.00 Deju studijas "Benefice" koncerts "Pašportrets". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 VPDK "Pali" 20 gadu jubilejas koncerts "20 gadi deju palos..." Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

18.00 Jelgavas novada deju kolektīvu koncerts "Deju svētkiem pa pēdām”. Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

19.00 Stand-up izrāde "Humors pa latviski" ar Maksimu Trivaškeviču. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

19.00 Jelgavas baltkrievu ansambļa "Zlata" koncerts. Ānes kultūras nams, Celtnieku 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

20.00 Grupas „The Coco’nuts” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10.00 Veloekskursija "Braucam vērot putnus Svētes palienē!". Sākums no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

SVĒTDIENA, 7. APRĪLIS

12.00 – 15.00 Pavasara ģimenes diena bibliotēkā. Radošās darbnīcas, “Spēļu istaba”, konkursi un viktorīnas. Jelgavas pilsēta bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

15.00 Krievu tautas mūzikas instrumentu ansambļa koncerts Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

15.00 Saldus Tautas teātra viesizrāde J.Švarcs "Sniega karaliene". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

14.00, 17.00 Jelgavas Jaunā teātra izrāde “Mirklis”. K/n “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

16.00 Kluba “Pīlādzītis” sarīkojums. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Kreatīvās domāšanas spēle “Jelgavas Cietie Rieksti”. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Liela iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.15 –19.15 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

Līdz 30.aprīlim Alisas Gibetas gleznu izstāde “Tēli un iespaidi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

No 1.aprīļa Lienes Ābomas gleznu izstāde „Mirklis sev”. Branka pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

No 1.aprīļa Gata Šļūkas karikatūru izstāde. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 2.aprīļa līdz 30.aprīlim Foto un gleznu izstāde "Jelgava - Jaunjelgava"/ "Laika kaleidoskops". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 3.aprīļa līdz 30.aprīlim Tatjanas Iljinas gleznu izstāde “Gadalaiki”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 4.aprīļa līdz 30.aprīlim Andra Vētra foto izstāde “Dzīves kaleidoskops”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 05.aprīlim PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Rožu sveiciens". Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 09.aprīlim Sarmītes Helvigas darināto gleznu izstāde "Mirdzošo pērlīšu spēles". Nākotnes bibliotēka, Skolas ielā 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 14.aprīlim Izstāde "Rotaļlietu stāsts". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 25.aprīlim Aijas Feldmanes izstāde "Dimanta gleznas dvēselei". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Ditas Veģes izstāde "Ainava un ziedi”. Lielvircavas muiža, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Eduarda Skabja foto izstāde "Mūžam Latvijas debesīs". Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz maijam JRTC veidota izstāde “Jelgava toreiz un tagad”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 9.maijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Līve" izstāde "Segas Latvijas simtgadei". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Foto: no arhīva