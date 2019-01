Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (14.janvāris – 20.janvāris)

Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 14.JANVĀRIS

18.00 Radošā darbnīca bērniem “Zelta rociņas” (Skrabbuking). IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 16.30 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 15.JANVĀRIS

15.00 Radošā nodarbība “Mācāmies zīmēt un gleznot”. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Koncerts “Tenoru Jaunais gads”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.00 Spēlfilma “Tēvs nakts”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

TREŠDIENA, 16.JANVĀRIS

13.30 Seminārs interesentiem “Ārstniecisko augu pielietojums veselības uzturēšanai”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

CETURTDIENA, 17.JANVĀRIS

18.00 “Impro Jam” vakars ar improvizācijas teātri “Improvide”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 18.JANVĀRIS

15.00 Pastāvīgās un virtuālās ekspozīcijas “Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem” atklāšana. Virtuālās ekspozīcijas “Jelgavas novada tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas”atklāšana. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

15.00 Radošā nodarbība “Mācāmies zīmēt un gleznot”. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18.00 Lekcija "Krāsu enerģētikas tests". Lektors Modris Trompets Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

19.00 – 22.00 Smalkās jaungada vakariņas gardēžiem restorānā “Parks”. Restorāns “Parks”, Kr.Barona iela 3, Jelgava

22.00 Grupas “Death Design un Enragement” (Somija) koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ Andis. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 Jautrā ballīte. Uzstājas Jānis Krūmiņš no “Apvadceļš”. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.30 –22.30 Publiskā slidošana ar nūjām. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 19.JANVĀRIS

10.00 Bērnu rīts-multfilma "Princese un pūķis" un rotaļas ar sunīti Pifu. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

12.00 Cikla “Radītprieks” nodarbība ietvaros: “Pērļotas piespraudes darināšana”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

13.00 Atkalredzēšanās un sadziedāšanās svētki “Dziedātprieks”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

14.00 un 18.00 Jelgavas Jaunā Teātra dejas un dzejas izrāde “52 HZ”. K/n “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

17.00 Deju kolektīvu koncerts "Sniega saktas vizuļos ". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Latgalīšu Reps (hip hop). “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

SVĒTDIENA, 20.JANVĀRIS

15.00 Radošā nodarbība "Putnu barotava no PET pudeles". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums jaunizveidotajā skvērā “Brīvības gaisma” Brankās. Brankas, skvērs “Brīvības gaisma”, Ozolnieku novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 – 20.30 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

No 11.janvāra Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde “Venēcijas motīvi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 11.janvāra 11.01 Mārtiņa Mašala gleznu izstāde. Garozas bibliotēka, "Eži", p/n Garoza Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 14.janvāra Tukuma muzeja ceļojošā izstāde „Ak, svētā Lestene!”. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 13.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde “Daba, ritmi, prelūdija..” Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 18.janvārim Ilzes Smildziņas gleznu izstāde. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 18.janvārim Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde „Baltā ziema”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 19.janvārim Izstāde “Pasakas starpkultūru stilā”. T/C “Pilsētas Pasāža” 2.stāva, Driksas iela 4, Jelgava

Līdz 28.janvārim Fotoizstāde "Jelgavas novada upes". Bērvircavas bibliotēka, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.janvārim Daces Krēgeres personālizstāde “Radi pats savu pasauli”. Kalnciema bibliotēka, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 31.janvārim Gruzīnu mākslinieka Nugzara Paksadzes un baltkrievu mākslinieces Natālijas Baidukas (Kluoda) gleznu izstāde “Atspulgi”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.janvārim Ģimenes izstāde. Alda Feldmaņa karikatūras “Ar smaidu pa dzīvi” un Aijas Feldmanes “Dimantu gleznas dvēselei”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.janvārim Andas Dzenītes gleznu izstāde “Imagine”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 3.februārim Sarmītes Helvigas ar pērlēm izšūtu gleznu izstāde "Karaliskās pērles". Sesavas pagasta bibliotēka, "Sesavas", Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 3.februārim Izstāde “Kurzemes Provinces muzejam 200 gadu”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 4.februārim Garozas gleznošanas studijas darbu izstāde “Balts un melns”. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 5.februārim Intas Strazdiņas rokdarbu izstāde "Rotaļāšanās ar dziju". Nākotnes bibliotēka, Skolas iela 6, p/n Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 28.februārim Raita Junkera gleznu izstāde “Notikumu fiksācija”. Zemgales rajona tiesa, Jelgava, Dambja iela 12, Jelgava

Foto: Biļešu Paradīze