Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (15.–21.aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 15. APRĪLIS

16.00 Radošās darbnīcas “Lieldienu rotājumi”. Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Ceriņu iela 2, Vārpa, Jelgavas novads

18.00 Radošā darbnīca interesentiem "Zelta rociņas" (Pērļošana). IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 -16.30 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 16. APRĪLIS

16.00 Radošās darbnīcas “Lieldienu rotājumi”. Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Ceriņu iela 2, Vārpa, Jelgavas novads

18.00 Jauniešu teātra studijas pirmizrāde Lelde Stumbre "Burvīgie blēži". Režisore Antra Leite-Straume. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

19.00 Koncerts “Ceļojums uz viduslaikiem”. Programmā viduslaiku vokālā mūzika. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

TREŠDIENA, 17. APRĪLIS

10.30 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “Trīs sivēntiņi un vilks”. Režisors: Krišjānis Salmiņš. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

13.00 Radošās nodarbības “Gatavojamies Lieldienām”. Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Jelgavas iela 4b, Līvbērze, Jelgavas novads

18.00 Kinofilma ģimenei "Lote un pazudušie pūķi". Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Koncerts “Es šonakt sēdēšu uz jumta” ar Maestro Raimondu Paulu un aktieri Andri Bērziņu. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

23.00 Dj Miami. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Liela iela 19a, Jelgava

CETURTDIENA, 18. APRĪLIS

13.00 Radošās nodarbības “Gatavojamies Lieldienām”. Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Jelgavas iela 4b, Līvbērze, Jelgavas novads

23.00 Iesildballe kopā ar DJ Zigiy. Mūzikas klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

PIEKTDIENA, 19. APRĪLIS

17.00 Koncerts „Stabat Mater’’ ar Johannu Baptistu Vanhalu. Muzicē: Jelgavas Kamerorķestris un Jelgavas 4.vidusskolas meiteņu koris ’’Spīgo’’. Jelgavas Sv.Annas baznīca, Lielā iela 22A, Jelgava

21.00 Koncerts ar grupām „Who are you” un „U-13”. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Dj Miami. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Liela iela 19a, Jelgava

23.00 HOT RABBITS SHOW. DJ ArtSound. Mūzikas klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Piektdienas vakara laivu brauciens Jelgavā ar saulrietu Lielupē. Pie tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

SESTDIENA, 20. APRĪLIS

11.00-15.00 Velo pasākums "Lieldienas meklējot". Velobrauciens 25-30 km pa Jelgavu un apkārtni, gide Zane Grava. Izbraukšana no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

11.00 Atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī ar gidu. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Nodarbība cikla “Radītprieks” ietvaros: “Koša sutažas rota pavasarim”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

12.00 Radošā darbnīca "Lieldienu zaķa ķēķis". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

13.00 Lieldienu pasākums "Ai ,zaķīti, garausīti, Kā es tevi sen gaidīju: Ar raibām oliņām, Ar kadiķu ziediņiem". Bramberģes bibliotēka, Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

17.00 Jelgavas BJC “Junda” muzikālās studijas un popgrupu “Lai skan” 25 gadu jubilejas koncerts. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Vircavas amatierteātra "Bīne" pirmizrāde - R.Blaumanis "Sestdienas vakars". Rež. S.Sustrupe. Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

22.00 Koncerts „Sudrabu sirds”. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 DJ Andy un DJ Gunčs. Mūzikas klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

23.00 Dj Andis. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Liela iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.20 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

20.15 -21.15 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 21. APRĪLIS

11.00-15:00 Lieldienu pastaiga visai ģimenei Jelgavas pils parkā. Jelgavas pils parks, Lielā iela 2, Jelgava

11.00-15.00 Pasākums un izrāde "Agrais Lieldienu rītiņš". Izrāde bērniem, rotaļas, radošā darbnīca ar L. Ābomu, iepazīšanās ar olām, olu kaujas, olu krāsošana, meklēšana, šūpošanās. IKSC "Avoti", Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

12.00 Pasākums “Labās Lieldienas Lediņos”. Lediņu zaķis aicina Lieldienas pavadīt svaigā gaisā, patstāvīgi darbojoties teritorijā pieejamajās aktivitātēs. “Lediņi", Lediņu ceļš 1, Jelgava

12.00 Pasākums un izrāde “Lieldienu raibumi Staļģenē”. Rotaļas un radošā darbnīca ar Lieni Ābomu, iepazīšanās ar olām, olu kaujas, to krāsošana, meklēšana un šūpošanās. IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

12.00 Lieldienu pasākums pie Ānes Kultūras nama. Ānes kultūras nams, Celtnieku 12b, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

13.00 Lieldienu pasākums pie Garozas pamatskolas. Pie Garozas pamatskolas, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

13.00 Lieldienu jampadracis ar svētku koncertu. Elejas skvērs, Skolas iela 4, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

13.00 Lieldienu pasākums. VPDK “Nākotne” un pirmsskolas deju kolektīva “Taurenītis” uzvedums. Nākotnes kultūras nams, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

14.00 Tematiskā pēcpusdiena "Ciemos pie Lieldienu zaķa". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lieldienu pasākums "Nākat lieli, nākat mazi Lielo dienu lūkoties". Radošās darbnīcas olu krāsošanā un vārīšanā, Lielās dienas iešūpošana ar dziesmām un rotaļām kopā ar FK '' Zemgaļi". Pie Līvbērzes estrādes, Skolas iela 7, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

15.00 Lieldienu dievkalpojums - koncertēs Kristīne Bīmane. Lielvircavas dievnama, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

15.00 Jautrās Lieldienas ar Lielo Zaķi. Sesavas sporta laukums, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

16.00 Zaļenieku amatierteātra 145 gadu jubilejas pirmizrāde - T.Banga "Septiņas vecmeitas". Rež. L.Ņefedova. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

21.00 Lieldienu balle kopā ar grupu "Jūrkanti". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

23.00 Olu balle ar DJ Zigiy. Mūzikas klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

05.00, 18.00 Laivu brauciens Lielajā Ķemeru tīrelī ar saullēkta un saulrieta vērošanu kopā ar ozolaivas.lv. Lielais Ķemeru tīrelis, Jelgavas novads

9.00 Lieldienu pārgājiens ar nūjām. Dalības maksa: 1 EUR. Sākums no Rīgas ielas 57a, Jelgava

9.30, 11.00 Laivu brauciens Misas upē ar ozolaivas.lv. Dalbe – Cena – “Līcīši” – Ozolnieki. Sākums Dalbē pie Dzelzceļa tilta pār Misas upi, Ozolnieku novads

11.20 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

18.00 Svētdienas vakara laivu brauciens ar ozolaivas.lv. Ozolnieki – Jelgava. Ceriņu iela 2, Ozolnieki

IZSTĀDES

No 1.aprīļa Gata Šļūkas karikatūru izstāde. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 1.aprīļa Lienes Ābomas gleznu izstāde „Mirklis sev”. Branka pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

No 11.aprīļa līdz 26.maijam Keramiķes Daces Grībergas darbu izstāde “Mans zilais siers”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 23.aprīlim Fotogrāfes Sandras Eglītes un stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas darbu izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 25.aprīlim Aijas Feldmanes izstāde "Dimanta gleznas dvēselei". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Tatjanas Iljinas gleznu izstāde “Gadalaiki”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Andra Vētra foto izstāde “Dzīves kaleidoskops”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ditas Veģes izstāde "Ainava un ziedi”. Lielvircavas muiža, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Eduarda Skabja foto izstāde "Mūžam Latvijas debesīs". Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Staņislava Matusa gleznu izstāde "Mirklis". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ģederta Eliasa akvareļu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Foto un gleznu izstāde "Jelgava - Jaunjelgava"/ "Laika kaleidoskops". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Alisas Gibetas gleznu izstāde “Tēli un iespaidi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ilgas Freimanes un Ivara Duntava izstāde "Fotomirkļi". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz maijam JRTC veidota izstāde “Jelgava toreiz un tagad”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 8.maijam Kristīnes Graudules-Putnieces zīmējumu izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 9.maijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Līve" izstāde "Segas Latvijas simtgadei". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

