Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (22.–28.aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 22. APRĪLIS

11.00 Otro Lieldienu svinēšana kopā ar Svētes pagasta folkloras kopu "Dālava". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

11.00 – 14.00 Lieldienu lustes pie Ozolnieku Tautas nama, amatierkolektīvu koncerts, muzicēs grupa “Labi cilvēki”. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12.00 Otro Lieldienu rīts "Raibās Lieldienas" kopā ar folkoras kopu "Dreņģeri". Bērvircavā pie Lielā ozola, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

13.00 Animācijas filma "Lote un pazudušie pūķi". Zaļenieku pagastmāja, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

13.00 Lieldienu svinēšana kopā ar Jaunsvirlaukas pagasta folkloras kopu "Liepāre". Pie Lielplatones muižas, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopu "Dālava". Pie Svētes bibliotēkas, Svētes pagasts, Jelgavas novads

14.00 Lieldienu koncerts. Skaistākās baroka un romantisma mūzikas lappuses. Koncertē: E. Rezgale - soprāns, A. Kalējs - ērģeles / klavieres. Programmā: G.F. Hendelis, J.S. Bahs, A.Vivaldi, F. Šūberts, C. Franks u.c. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

14.30 Rotaļas ar Lieldienu zaķi. Pie Zaļenieku kultūras nama, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

15.00 – 17.00 Lieliskais Lieldienu pasākums bērniem restorānā “Putnu dārzs”. Restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, Jelgava

15.00 Lieldienu aktivitātes lieliem un maziem. Pie Kalnciema kultūras nama, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

18.00 Deju izrāde “Kal mani no jauna – Rīgas leģenda”. Piedalās 90 dejotāji no TDA “Līgo”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

19.30 Skaņu performance “Meklētājs” kopā ar Daci Straumi un Kasparu Tobi. “Lizari”, „Mazlauki”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

OTRDIENA, 23. APRĪLIS

13.30 Tematiskā pēcpusdiena interesentiem “Dzīvo ar smaidu”. IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

14.00 II starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” darbu izstāde “Klusā daba. Lauku veltes” atvēršana. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

15.00 Radošā darbnīca "Priekšmetu dekupēšana". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas “Čaika” izrāde “Kamēliju dāma” (krievu valodā). Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Radošā darbnīca interesentiem “Zelta rociņas” (Pērļošana). IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

TREŠDIENA, 24. APRĪLIS

16.00 Initas Vilks gleznu izstādes "Haijama dārzā" atklāšanas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

CETURTDIENA, 25. APRĪLIS

18.00 Tematiskais tūrisma vakars “Kājām pāri visai Eiropai”. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

18.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere “Maija un Paija”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Kultūrvēsturiska ekskursija "Sienas, kas runā" kopā ar Baibu Īvāni-Kronbergu. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

20.00 Veču vakars kopā ar Aleksandru Sokolovu. Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 26. APRĪLIS

10.00 – 18.00 Uzņēmēju dienas Jelgavā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

15.00 Radošā darbnīca "Priekšmetu dekupēšana". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Pavasara vakariņas gardēžiem restorānā “Parks”. Restorāns “Parks”, Kr.Barona iela 3, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

23.00 DJ ArtSound, DJ Miami. Mūzikas klubs „Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

19.30 Piektdienas vakara laivu brauciens Jelgavā ar saulrietu Lielupē. Pie tējas namiņa “Silva”, Pilssalas iela 2a, Jelgava

SESTDIENA, 27. APRĪLIS

10.00 – 17.00 Uzņēmēju dienas Jelgavā. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

11.00 Animācijas filma ģimenei "Lote un pazudušie pūķi". IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

17.00 Literārais vakars "Vizbuļdziesma paliek". Elejas tējas namiņš, Elejas muižas parks, Elejas pagasts, Jelgavas novads

18.00 Orķestra "Zelmeri Pro" Jubilejas koncerts "PRIEKĀ!". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

23.00 DJ Andis. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

11.20 un 17.30 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

SVĒTDIENA, 28. APRĪLIS

11.00 Kultūrvēsturiska ekskursija "Sienas, kas runā" kopā ar Baibu Īvāni-Kronbergu. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

17.00 un 20.00 Grupas “The Sound Poets” koncerts “Trīs”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Koncertapvienības "Ave Sol" kora "Salve" 20 gadu jubilejas ieskaņas koncerts. Zaļenieku kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

05.00, 18.00 Laivu brauciens Lielajā Ķemeru tīrelī ar saullēkta un saulrieta vērošanu kopā ar ozolaivas.lv. Lielais Ķemeru tīrelis, Jelgavas novads

9.30, 11.00 Laivu brauciens Misas upē ar ozolaivas.lv. Dalbe – Cena – “Līcīši” – Ozolnieki. Sākums Dalbē pie Dzelzceļa tilta pār Misas upi, Ozolnieku novads

11.00 Disku golfa sacensības interesentiem Garozas veselības takā. Garozas veselības taka, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

11.20 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

18.00 Svētdienas vakara laivu brauciens ar ozolaivas.lv. Ozolnieki – Jelgava. Ceriņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 23.aprīlim Fotogrāfes Sandras Eglītes un stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas darbu izstāde "Svalbard. Pusnakts saules zeme". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

No 23.aprīļa II starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” darbu izstāde “Klusā daba. Lauku veltes”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 25.aprīlim Aijas Feldmanes izstāde "Dimanta gleznas dvēselei". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 25.aprīlim Jelgavas krievu biedrības "Istok" izstāde "Pasakas starpkultūru stilā". Šķibes pamatskola, Skolas iela 3, Nākotne, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Tatjanas Iljinas gleznu izstāde “Gadalaiki”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Andra Vētra foto izstāde “Dzīves kaleidoskops”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ditas Veģes izstāde "Ainava un ziedi”. Lielvircavas muiža, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Eduarda Skabja foto izstāde "Mūžam Latvijas debesīs". Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Staņislava Matusa gleznu izstāde "Mirklis". Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ģederta Eliasa akvareļu izstāde. Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Foto un gleznu izstāde "Jelgava - Jaunjelgava"/ "Laika kaleidoskops". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Alisas Gibetas gleznu izstāde “Tēli un iespaidi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Ilgas Freimanes un Ivara Duntava izstāde "Fotomirkļi". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz maijam JRTC veidota izstāde “Jelgava toreiz un tagad”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 5.maijam Mākslinieces Jolantas Briedes personālizstāde "Māksla būt". Sesavas tautas nams, Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 8.maijam Kristīnes Graudules-Putnieces zīmējumu izstāde. Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 9.maijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Līve" izstāde "Segas Latvijas simtgadei". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Līdz 10.maijam Ineses Eglītes gleznu izstāde "Stihiju dialogs". Staļģenes bibliotēka, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 26.maijam Keramiķes Daces Grībergas darbu izstāde “Mans zilais siers”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Foto: Ruslans Antropovs