Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (25. – 30. decembris)

Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

OTRDIENA, 25.DECEMBRIS

14:00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums Lielvircavas baznīcā Ausekļa iela 24, Lielvircava

21:00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu "Klaidoņi”. Savlaicīga galdiņu pieteikšana līdz 24.decembrim pa tālr. 25603902. Vircavas tautas nams Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20:30 Publiskā slidošana Jelgavas ledus halle, Skautu iela 2, Jelgava

TREŠDIENA, 26.DECEMBRIS

11:00 Ziemassvētku pasākums bērniem "Pelēna pirmie Ziemassvētki" Zaļenieku kultūras nams Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts

15:00 Kamermūzikas koncerts “O Sanctissima!”. Tenors Juris Vizbulis un dziedātāja Monta Martinsone kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu ir iestudējuši koncertprogrammu “O Sanctissima!”, kas veltīta Ziemassvētku tematikai un Jaunavas Marijas tēlam. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

16.00 Jelgavas kamerorķestra Ziemassvētku koncerts “Debesis ir tevī!”. Solisti: A.Vītoliņa, R.Mačanovskis, I.Romancāne, K.P.Felsberga, K.Klotiņš (čells), I.Āboliņa (akordeons). Programmā: V.Pūce “Adventus lucis”, R.Dubra “The Mystery of his Birth”, G.Kančeli “Kapote” un tradicionālās Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules. Koncertu vada L.Jakovļeva. Diriģents A.Meri. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

12:00 Brančs otrajos Ziemassvētkos. Cena no pers. 15 €, bērniem no 6-12 g.v. 8 €, bērniem līdz 6 g.v. - bez maksas Restorāns Parks, Kr.Barona iela 3, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16:30 Publiskā slidošana “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 27.DECEMBRIS

19:00 Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde “Plezīrs”, Melno cepurīšu balerija, Raiņa iela 28, Jelgava

19:00 Ulda Marhileviča Ziemassvētku koncerts. Piedalās: A.Stafecka, G.Grāvelis, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris Romāna Vanaga vadībā un pavadošā grupa. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18:00 Publiskā slidošana “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 28.DECEMBRIS

13:00 Senioru Ziemassvētku pasākums "Ar prieku sirdī" Zaļenieku kultūras nams Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

15:00 Radošās nodarbības "Paldies piespraudes" Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18:00 Sporta laureāts 2018 Mūzikas klubs “Jelgavas krekli” Lielā iela 19a, Jelgava

19:00 TV3 Jaungada šovs „Prieks kopā būt” Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

19:00 Muzikālais vakars ar duo Santa Šillere & Edgars Cīrulis Restorāns-bārs Putnu dārzs, Lielā iela 6, Jelgava

19:00-23:00 Diskotēka jauniešiem Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

20:00 “Veču vakars” ar boksa treneri Sandi Kleinu. Ieejas maksa 5,00 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 29844955 Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

21:00 Tradicionālā balle “Veco gadu aizvadot”. Biļešu iepriekšpārdošanas cena 5.00 EUR līdz 27.decembrim – tel. 27873309 (Vija). Vietu skaits ierobežots. Nākotnes kultūras nams Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

22:00 Zaķis Ziemassvētku dziesmās (akustisks pankroks) Melno cepurīšu balerija, Raiņa iela 28, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10:00 JSPS Jaungada sprints peldēšanā, J.Mistera un A.Ozoliņas kausa izcīņa LLU sporta nams, Raiņa iela 1, Jelgava

16:15 Publiskā slidošana “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 29.DECEMBRIS

10:00 Jaungada balle bērniem Bērnu izklaides centrs “Bambino”, Peldu iela 4, Jelgava

11:00 “Kurš ir Ziemassvētku vecītis?” jautra izrāde visai ģimenei. Piedāvā “Teātris un es”. Režisors A.Ekštets. Kaimiņi var gadīties visādi. Ziemeļbriedim nav paveicies, jo kaimiņos tam dzīvo Pingvīns, kurš pēdējā laikā ir kļuvis neciešami skaļš! Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

13:00 Svētku eglīte bērniem. Iepriekšēja bērnu pieteikšana ar vecāku sarūpētu dāvaniņu pie kultūras nama direktora (tālrunis informācijai 26121516). Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

19:00 Koncertprogrammā "Ar mīlestību sirdī” uzstāsies populārie mākslinieki Kaspars Markševics un Jenny May. Tā iecerēta kā sirsnīgs, klusināts, skaistas mūzikas piepildīts pārdomu brīdis ikvienam tā klausītājam. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

19:00 Koncerts-loterija un balle kopā ar brāļiem Rozentāliem Vilces Tautas nams Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

21:00 Vecgada balle. Spēlē “Duets Sandra“. Vakaru vada Ainārs Ašaks. Darbosies zīlēšanas salons. Līdzi jāņem “groziņš”. Iepriekšēja galdu rezervēšana līdz 26.decembrim (tālrunis informācijai 29109265). Dalības maksa 5.00 EUR Garozas pamatskola, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

21:00 Gada nogales balle ar Sestdynas muzikantu Elmāru Sarkanu. Galdiņus rezervēt pa tālr.27234198. Ieejas maksa 3.00 EUR. Jēkabnieku kultūras nams, Straumes iela 5, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads

22:00 “Skābais bass”. Skābais Jānis un DJ Ivan Bass Melno cepurīšu balerija, Raiņa iela 28, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10:00 Jelgavas pilsētas čempionāts krosmintonā Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

12:45 Publiskā slidošana “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 30.DECEMBRIS

11:00 Vēlās brokastis Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

14:00 Ekskursija, cikla "Jelgavas likteņstāsti" ietvaros. Pastaiga pa Jelgavu gides S. Lūsiņas vadībā ar stāstiem par jelgavniekiem – decembra jubilāriem. Informācija un pieteikšanās: 63005447, visit.jelgava.lv Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

16:00 Gadumijas koncerts “Ceļojums laikā”. Piedalās Jelgavas dziedošie aktieri: I.Beķere, I.Freiberga, E.Skutele, S.Zaķevica, B.Zaķevica, A.Griķis, I.Mozga, I.Pirvics, I.Vidiņš, M.Vilnis. Pavadošās grupas un muzikālais vadītājs V.Dumpis, režisore D.Vilne. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

21:00 Vecgada balle kopā ar grupu "Lustīgais blūmīzers" no Saldus. Ieeja ballē 4 EUR. Galdiņus lūdzu iepriekš rezervēt, piezvanot pa tālr. 26547117. Lielvircavas kultūras nams Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

10:00 Jelgavas pilsētas čempionāts telpu futbolā Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava

11:30 Publiskā slidošana “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

12:00 Skrējiens “Veco gadu pavadot” Pasta sala, Jelgava

IZSTĀDES

Līdz 31.decembrim Rokdarbnieces Irinas Golovenko rokdarbu izstāde Dzirnieku bibliotēka, Staļģene, IKSC “Jaunlīdumi”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 31.decembrim Staņislava Matusa jaunāko darbu izstāde "Mirkli apstājies!" Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts

Līdz 31.decembrim Floristikas pulciņa “Saulessvece” Ziemassvētku dekoru izstāde “Ziemassvētku miers”. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 2. janvārim Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde “Daba, ritmi, prelūdija..” Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 3. janvārim Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde no cikla “Faktūras’ Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

Līdz 5. janvārim Izstāde "Mans tautastērps" Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce Līdz 6.janvārim Izstāde ”Ainava Latvijas medaļu mākslā” Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 6.janvārim TDA “Diždancis” 40. jubilejas foto izstāde ““Diždancis” gadalaiku nokrāsās” Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 6.janvārim Ditas Baumanes-Auzas gleznu izstāde “Ar Latviju sirdī” Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 6.janvārim Jelgavas Mākslas skolas 2018.gada noslēguma darbu izstāde Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 7.janvārim Aijas Feldmanes izstāde "Dimantu gleznas dvēselei" Sesavas pagasta bibliotēka, Sesavas pagasts

Līdz 10.janvārim Izstāde “Jelgava toreiz un tagad” Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 11. janvārim Valērija Sudakova fotogrāfiju izstāde “Cilvēks.Daba. Latvija” Jelgavas tehnikuma bibliotēka, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Līdz 3. februārim Izstāde “Kurzemes Provinces muzejam 200 gadu” Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava.

Foto: Vladislavs Proškins, F64