Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (7.janvāris – 13.janvāris)

Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 7.JANVĀRIS

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 – 16.30 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 8.JANVĀRIS

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Kamēliju dāma”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 Improvizācijas vakars LLU Studentu teātrī “Otrā otrdiena”. Studentu teātris, J.Čakstes bulvāris 5a, Jelgava

TREŠDIENA, 9.JANVĀRIS

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.00 –19.00 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

CETURTDIENA, 10.JANVĀRIS

19.00 Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Grenholma metode”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

PIEKTDIENA, 11.JANVĀRIS

16.00 I.Blumberga zīmējumu izstādes “Venēcijas motīvi” atklāšana. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

16.00 Dekupāžas nodarbība. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

17.00 – 20.00 Skolēnu “Neon” ballīte. DJ Rezarin, DJ Zigiy, DJ Nill Ketner. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

19.00 Spēlfilma “Homo Novus”. Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

22.00 Uzstājas hip hop mākslinieks “Nātre”. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

23.00 “Neon” ballīte. DJ Rezarin, DJ Zigiy, DJ Nill Ketner. Klubs “Tonuss”, Uzvaras iela 12, Jelgava

SESTDIENA, 12.JANVĀRIS

11.00 – 20.00 Ziemassvētku kauju 102. gadadienas atceres pasākumi Ložmetējkalnā. Lāpu gājiens plkst. 16.00. Svinīgais pasākums plkst.17.30. Uzstāsies vīru kopa “Vilki”. Ložmetējkalns, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

14.00 Koncerts “Pareizticīgo Ziemassvētki”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

16.00 Austrumu deju kluba “Oriental Ladies” koncerts “Ziemas pieskāriens”. Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b, Āne, Ozolnieku novads

22.00 Grupas “Eyrth un Woodoom” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 28, Jelgava

SVĒTDIENA, 13.JANVĀRIS

11.00 –16.00 Vēlās brokastis restorānā “Pilsētas elpa”. Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, Jelgava

11.50 un 18.00 Vecā Jaunā gada brančs Abgunstes muižā. Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

15.00 Andris Baltacis “Dzīves motīvs”. 50 gadu jubilejas koncerts. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.45 – 21.45 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

IZSTĀDES

No 8.janvāra līdz 31.janvārim Gruzīnu mākslinieka Nugzara Paksadzes un baltkrievu mākslinieces Natālijas Baidukas (Kluoda) gleznu izstāde “Atspulgi”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 8.janvāra līdz 31.janvārim Ģimenes izstāde. Alda Feldmaņa karikatūras “Ar smaidu pa dzīvi” un Aijas Feldmanes “Dimantu gleznas dvēselei”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 8.janvāra līdz 31.janvārim Andas Dzenītes gleznu izstāde “Imagine”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 10.janvārim Izstāde “Jelgava toreiz un tagad”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 11.janvārim Valērija Sudakova fotogrāfiju izstāde “Cilvēks.Daba. Latvija”. Jelgavas tehnikuma bibliotēka, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

No 11.janvāra līdz 28.februārim Ilmāra Blumberga zīmējumu izstāde “Venēcijas motīvi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

No 11.janvāra 11.01 Mārtiņa Mašala gleznu izstāde. Garozas bibliotēka, "Eži", p/n Garoza Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Līdz 13.janvārim Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde “Daba, ritmi, prelūdija..” Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 18.janvārim Ilzes Smildziņas gleznu izstāde. Ozolnieku Tautas namā, Ozolnieki

Līdz 18.janvārim Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde „Baltā ziema”. Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

Līdz 31.janvārim Daces Krēgeres personālizstāde “Radi pats savu pasauli”. Kalnciema bibliotēkā, Jelgavas iela 15, Kalnciems, Jelgavas novads

Līdz 3.februārim Izstāde “Kurzemes Provinces muzejam 200 gadu”. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

