Nākamās nedēļas pasākumi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā (8.–14.aprīlis)

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis nākamās nedēļas pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIRMDIENA, 8. APRĪLIS

17.30 Starptautiskajai romu dienai veltīts pasākums "Khelasam!" jeb "Dejosim!". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

19.00 – 22.00 Sarunu vakars par ceļojumiem pa pasauli "Žīga ceļojumi". "Melno Cepurīšu Balerija", Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

15.30 –16.30 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

OTRDIENA, 9. APRĪLIS

15.00 Radošā darbnīca "Lieldienu telpu dekori". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

19.00 Komiķa Maksima Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”. Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

20.00 Otrā otrdiena Garās formas improvizācijas izrāde. Jelgavas Studentu teātris, Jāņa Čakstes bulvāris 5a, Jelgava

TREŠDIENA, 10. APRĪLIS

15.00 Radoša darbnīca “Tamborēts kvadrāta lakats”. Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

17.30 Tikšanās ar grāmatas "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē" autori Vitu Kalniņu. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

19.00 Jautra komēdija "Ko dara vīrieši?". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

20.00 – 21.00 Meditācija ar skaņu terapiju "Izcel smago emociju enkuru". Meditāciju vada Indu Puri un Lāsma Guļkeviča. Kafejnīca "Tavs Mirklis", Pasta iela 45, Jelgava

23.00 DJ MV. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

CETURTDIENA, 11. APRĪLIS

16.00 Dokumentālā filma "No Ghetto uz Olimpiādi". Sabiedrības integrācijas pārvalde, Skolotāju iela 8, Jelgava

18.00 Lūpu krāsu veidošanas meistarklase “Pati”. Vada Elīna Zeiliņa. Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

PIEKTDIENA, 12. APRĪLIS

10.00 Dokumentālā filma "No Ghetto uz Olimpiādi". Zaļenieku pagasta pārvalde, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

15.00 Radošā darbnīca "Lieldienu telpu dekori". Aktivitāšu centrs "Zemgale", Upes iela 10, Zemgales ciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

18.00 Radošā darbnīca interesentiem “Zelta rociņas” (Pērļošana).

IKSC "Jaunlīdumi", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

18.00 Kinofilma ģimenei "Lote un pazudušie pūķi". Bērvircavas tautas nams, Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 20.00 Skalu grozu pinumu meistarklase ar amatnieci Ilzi Bendrupu. Elejas tautas nams, Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

18.00 – 21.00 Skolēnu ballīte, dūmu burbuļu šovs. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

19.00 Mūsdienu deju studijas “Intriga” 30 gadu jubilejas koncerts "Atskatoties". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

22.00 Grupas “NeimoM” koncerts. “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 Didzis Melderis (X-faktors) koncerts. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Lielā iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

14.00 – 20.00 Publiskā skrituļošana Pasta salas slidotavā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

SESTDIENA, 13. APRĪLIS

10.00 Radošā darbnīca Putnu būrīšu gatavošana ar amatnieku Normundu Kursīti. Vilces dabas parks, Vilces muiža, Vilces pagasts, Jelgavas novads

14.00 Tikšanās ar karikatūristu Gati Šļūku. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

15.00 Lieldienu noskaņas Pārlielupes bibliotēkā. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava

17.00 Mūsdienu deju studijas “Intriga” 30 gadu jubilejas koncerts "Atskatoties". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Jelgavas Svētku kora koncerts "Via Crucis". Programmā Ferenca Lista mūzika. Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a, Jelgava

18.00 Jelgavas novada deju kolektīvu koncerts "Deju svētkiem pa pēdām". Skolas iela 1, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

19.00 RTU studentu teātra "Kamertonis" izrāde A.Čehovs "Meitas pie tēva". Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

22.00 “Brīvrunu Projekts” (hip hop). “Melno Cepurīšu Balerija”, Raiņa iela 26, Jelgava

23.00 DJ Arman Aveiru. Mūzikas klubs „Jelgavas krekli”, Liela iela 19a, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

05.30, 11.00, 17.00 Laivu brauciens Lielajā Ķemeru tīrelī ar saullēkta un saulrieta vērošanu kopā ar ozolaivas.lv. Lielais Ķemeru tīrelis, Jelgavas novads

10.30 Industriālais pārgājiens Jelgavā “No lokomotīvju depo līdz agresīvajai vārnai”. No Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcijas, Stacijas iela 3, Jelgava

11.20 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

12.00 – 20.00 Publiskā skrituļošana Pasta salas slidotavā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

20.45 –21.45 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

SVĒTDIENA, 14. APRĪLIS

12.00 un 15.00 Pūpolsvētdienas mielasts Abgunstes muižā. Abgunstes muiža, Abgunste, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

17.00 BDK "Ieviņa" koncertuzvedums "Dejas uz varavīksnes". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

9.30, 11.00 Laivu brauciens Misas upē ar ozolaivas.lv. Dalbe – Cena – “Līcīši” – Ozolnieki. Sākums Dalbē pie Dzelzceļa tilta pār Misas upi, Ozolnieku novads

11.00 Auto-foto orientēšanās "Ožu-dublis 2019". Sākums pie Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku novads

11.10 Pārgājiens cikla “Tavas saknes tavā zemē” ietvaros. Jelgava – Zaļenieki – Tērvete. Gide Ina Jurģe. Sākums Jelgavas autoostā, Pasta iela 26, Jelgava

11.20 Laivu brauciens Svētes upē ar ozolaivas.lv. Jēkabnieki – Svētes pils. Sākums Jēkabniekos, Svētes kreisajā krastā pie vecā tilta, Svētes pagasts, Jelgavas novads

12.00 – 20.00 Publiskā skrituļošana Pasta salas slidotavā. Pasta salas slidotava, Pasta sala, Jelgava

17.00 – 18.00 Publiskā slidošana. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

18.00 – 19.00 Publiskā slidošana. Jelgavas ledus halle, Rīgas iela 11, Jelgava

18.15 – 19.15 Publiskā slidošana ar nūjām. “OZO halle”, Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 30.aprīlim Alisas Gibetas gleznu izstāde “Tēli un iespaidi”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

No 1.aprīļa Lienes Ābomas gleznu izstāde „Mirklis sev”. Branka pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

No 1.aprīļa Gata Šļūkas karikatūru izstāde. Garozas pakalpojumu centrs „Eži”, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

No 2.aprīļa līdz 30.aprīlim Foto un gleznu izstāde "Jelgava - Jaunjelgava"/ "Laika kaleidoskops". Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 3.aprīļa līdz 30.aprīlim Tatjanas Iljinas gleznu izstāde “Gadalaiki”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

No 4.aprīļa līdz 30.aprīlim Andra Vētra foto izstāde “Dzīves kaleidoskops”. Jelgavas kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 05.aprīlim PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Rožu sveiciens". Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava

Līdz 09.aprīlim Sarmītes Helvigas darināto gleznu izstāde "Mirdzošo pērlīšu spēles". Nākotnes bibliotēka, Skolas ielā 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 14.aprīlim Izstāde "Rotaļlietu stāsts". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 25.aprīlim Aijas Feldmanes izstāde "Dimanta gleznas dvēselei". Vircavas tautas nams, Jelgavas iela 1, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Ditas Veģes izstāde "Ainava un ziedi”. Lielvircavas muiža, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Eduarda Skabja foto izstāde "Mūžam Latvijas debesīs". Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi", Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz 30.aprīlim Lieldienu kartiņu kolāžu un Lieldienu atribūtikas izstāde. Dzirnieku bibliotēka, IKSC "Jaunlīdumi", p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Līdz maijam JRTC veidota izstāde “Jelgava toreiz un tagad”. Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 9.maijam Tautas lietišķās mākslas studijas "Līve" izstāde "Segas Latvijas simtgadei". Līvbērzes kultūras nams, Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads,

