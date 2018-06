Nedēļas nogalē apmeklētājiem tiks atvērts XII smilšu skulptūru festivāls

Mākslinieki šā gada smilšu festivāla tēmu interpretē dažādi, tomēr katrs darbs atspoguļo autora uzskatus un redzējumu par to, kāda ir dzīvnieku pasaule. Vieni savvaļu saredz harmonijā ar cilvēkiem, darbos veicinot cilvēku un dzīvnieku draudzību un visa dzīvā aizstāvību. Citi attēlo dabas skarbumu un patiesumu, skulptūrās iekļaujot mirkļus no reālās savvaļas dzīves. Savukārt daži no māksliniekiem šim darbam pieiet ar humoru un filozofiju, attēlojot evolūcijas procesu no pērtiķa uz cilvēku.

Šogad starptautiskajā festivālā, kurš Jelgavā ir nu jau divpadsmitais, Baltijā lielākā smilšu parka izveidē kopš pirmdienas piedalās 15 mākslinieku no septiņām dalībvalstīm – Latvijas (Sanita Rāviņa, Inese Valtere), Lietuvas (Martins Gaubs, Donāts Mockus), Beļģijas (Irina Sokolova), Ukrainas (Oleksijs Poda), Ungārijas (Ferencs Monostori), Čehijas (Jakubs Zimačeks) un Krievijas (Andrejs Košeļevs, Jurijs Mistrjukovs, Andrejs Kokorins, Andrejs Molokovs, Jevgeņijs Ternopoļskis, Ivans Loktjuhins, Aleksandrs Skarednovs), izmantojot vairāk nekā 1000 tonnas smilšu. Tēlnieki turpinās veidot skulptūras līdz pat piektdienas pulksten 16, kad tās tiks nodotas žūrijas vērtējumam.





