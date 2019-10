Nedēļas nogales pasākumi Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā (25.-27.oktobris)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis pasākumu sarakstu Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.

PIEKTDIENA, 25.OKTOBRIS

No 15.00 Jelgavas Rudens Restorānu nedēļa. Piedalās restorāni “Parks”, “Pilsētas elpa”, “Tornis”, “Putnu dārzs”, “ Chocolate&Pepper”, kā arī Jelgavas novada restorāni – “Grantiņi”, “Aitiņlauvas” un Ozolnieku novada “Masti Grill & Chill”, “Famille”. Vairāk par restorāniem un piedāvājumu uzzini www.visit.jelgava.lv sadaļā “Restorānu nedēļa”. Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads

10.00 Sevis pilnveides seminārs "Lietišķais stils darbā un aksesuāri". Nodarbību vadīs vizuālā tēla stiliste Madara Buškevica. Pieteikšanās pa t. 26955286 līdz 22.oktobrim. A/C "Dzirnieki", Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

17.00 Mākslas zinātnieka Dr. h. c. art. Imanta Lancmaņa lekcija ”Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē”. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu bagātinās Gundega Dūda-Dzene un Alvils Cederiņš. Ieeja bez maksas. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Krišjāņa Barona zāle, Akadēmijas iela 26, Jelgava

18.00 Garozas gleznošanas studijas izstādes “Rudens karalis - ķirbis ” atklāšana. Lekcija “Viss par ķirbjiem”. Garozas pakalpojumu centrs “Eži”, Garoza, Ozolnieku novads

18.00 Patriotisko piespraužu izšūšanas meistarklase ar Daci Veinbergu. Dalību lūgums pieteikt līdz 21. oktobrim pa tālruni 28354093. Dalība – bez maksas. Elejas Saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja, Jelgavas novads

19.30 Sesavas Tautas namā Līvbērzes amatierteātra "Radi" izrāde - pēc. Ā. Alunāna "Draudzes bazāriņš", rež.D.Granāte. Sesavas Tautas nams,Skolas iela 1, Sesava, Jelgavas novads

20.00 “The Protest in Concert” koncerts Melno cepurīšu balerijā. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

16.45 – 17.45 Publiskā slidošana “Ozohallē”. "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.30 - 22.00 Publiskā slidošana Ozolnieku iedzīvotājiem "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SESTDIENA, 26.OKTOBRIS

No 15.00 Jelgavas Rudens Restorānu nedēļa. Piedalās restorāni “Parks”, “Pilsētas elpa”, “Tornis”, “Putnu dārzs”, “ Chocolate&Pepper”, kā arī Jelgavas novada restorāni – “Grantiņi”, “Aitiņlauvas” un Ozolnieku novada “Masti Grill & Chill”, “Famille”. Vairāk par restorāniem un piedāvājumu uzzini www.visit.jelgava.lv sadaļā “Restorānu nedēļa”. Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads

9.00 Rīta rosme “Sāls istabiņā”. "Sāls istabiņa", Raiņa iela 40, Jelgava

11.00 Riharda Čerkovska stāvizrāde bērniem no 4-12 gadu vecumam, “Mazo zinātniķu konference”. Dr Haštaga eksperimentu šovs. Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

12.00 un 18.00 XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta “Augstāk par zemi” modelēšanas koncerts. Piedalās vairāk kā 700 dejotāji no visas Latvijas, Jelgavas popgrupa “Noslēpums” un Jelgavas popkoris. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

14.00 Lielvircavas kultūras namā senioru deju kolektīvu koncerts "Zelta lapu virpulī". Lielvircavas kultūras nams, Ausekļa iela 24, Lielvircava, Jelgavas novads

16.00 Babītes novada amatierteātris "Kalambūrs " piedāvā izrādi- "Kā rodas izrāde", rež. Māris Zabarovskis Ieeja: 1,00 EUR. IKSC “Līdumi”, Skolas iela 4, Staļģene, Jelgavas novads

17.00 Riharda Čerkovska Stand Up izrāde pieaugušajiem “Rūgtais pārītis, jeb stāsts par mīlestību”. Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15, Jelgava

17.00 Koncerts "Rudens danči". Piedalās: TDA “Līgo”, TDA “Gatve” (Rīga), TDA “Gauja” (Valmiera), TDA “Diždancis”, TDA “Kalve” (Jelgava), JDK “Laismeņa” (Daugavpils), JDK “Delveri” (Jēkabpils). Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

18.00 Leģendu nakts 2019 Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā. Leģendu nakts 2019 aktivitātēs piedalās: Villa Medem, Elejas muiža, Lielplatones muiža, Lielvircavas muiža, Staļģenes muiža, Vilces muiža, Vircavas muiža un Zaļenieku muiža. Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads

19.00 Spēlfilma "Jelgava 94". Ieeja 3,00 EUR. Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Jelgavas novads

22.00 “Iron Wings” koncerts Melno cepurīšu Balerijā. Melno cepurīšu Balerija, Raiņa iela 26, Jelgava

22.00 Lielplatones tautas namā Rudens balle kopā ar grupu "Mans laiks". Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Jelgavas novads

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

SVĒTDIENA, 27.OKTOBRIS

No 15.00 Jelgavas Rudens Restorānu nedēļa. Piedalās restorāni “Parks”, “Pilsētas elpa”, “Tornis”, “Putnu dārzs”, “ Chocolate&Pepper”, kā arī Jelgavas novada restorāni – “Grantiņi”, “Aitiņlauvas” un Ozolnieku novada “Masti Grill & Chill”, “Famille”. Vairāk par restorāniem un piedāvājumu uzzini www.visit.jelgava.lv sadaļā “Restorānu nedēļa”. Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads

11.00 XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta “Augstāk par zemi” modelēšanas koncerts. Piedalās vairāk kā 700 dejotāji no visas Latvijas, Jelgavas popgrupa “Noslēpums” un Jelgavas popkoris. Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

13.00 Tematisks pasākums ģimenēm “Dzīvo vesels un ar prieku!”. Pieteikties līdz 25. oktobrim. Ieeja - brīva. Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jelgavas novads

15.00 un 19.00 Koncerts DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY. P. Čaikovska darbi mijiedarbosies ar grupas oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos standartus un šķietami neiespējamo padarot iespējamu. Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, Jelgava

AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMI

18.45 - 19.45 Publiskā slidošana "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

20.00 - 21.00 Publiskā slidošana ar nūjām "Ozohallē". "Ozohalle", Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku novads

IZSTĀDES

Līdz 29.oktobrim Izstāde "Pliknis medaļu mākslā". Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 30.oktobrim Foto izstāde filmas "Jelgava 94" aizkadri. Jelgavas Kultūras nama 1. stāva galerija, Kr.Barona iela 6, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Viktorijas Daņiļauskaites grafikas izstāde "Bez pagātnes nav nākotnes". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu dienas Jelgavā, Dānijas vēstniecības izstāde "Labā pilsēta". Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 7.stāva konferenču zāle un kāpņu telpa, Akadēmijas iela 1, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstādes "Muminu ģimene no Somijas" un "Somijas animācijai – 100". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Seno mācību grāmatu izstāde "Uzdošanas galvā ko rēķināt". Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Kopenhāgenas risinājumi" (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības". Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava

Līdz 31.oktobrim Izstāde "Laika griežos - Ozolnieku Tautas namam 80". Ozolnieku Tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Līdz 31.oktobrim Floristikas izstāde "Rudens krāsu virpulis". Garozas pakalpojumu centrs "Eži", Garoza, Ozolnieku novads

Līdz 6.novembrim Foto konkursa "Jelgava 2019" dalībnieku labāko darbu izstāde. Jelgavas Kultūras nams, 1. stāva foajē, Kr.Barona iela6, Jelgava

Līdz 12.novembrim Fonda “Nāc līdzās!” foto izstāde “Es ieraudzīju...”. Jelgavas Kultūras nams, 2. stāva foajē, Kr.Barona iela6, Jelgava

Foto: no arhīva